Где смотреть Акрон – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 19 апреля

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Акрон Футбол

В среду, 19 апреля, сыграют Акрон и Спартак в полуфинале Пути Регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Акрон – Спартак

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Акрон – Спартак

1 комментарий

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Valentin Kompaneytsev
Безусловно матч будет напряженным. Акрону терять нечего. Он настроен на победу. Но всему когда то приходит конец.
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