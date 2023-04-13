Сазонов о «Зените»: «Когда играл против Дзюбы, он молился: «Саба, не убей, пожалуйста». А со мной в команде радовался: «Теперь мочи всех!»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Динамо Москва Саба Сазонов Футбол

Саба Сазонов рассказал о тренировках с Артемом Дзюбой в «Зените».

Сазонов играл за дубль «Зенита» с 2019 по 2021 год. Сейчас защитник выступает за московское «Динамо».

– Ты пересекался с Дзюбой в «Зените». Какой он?

– Есть история. Я удачно сел в конец автобуса, сзади – Ракицкий и Дзюба, рядом – Оздоев и Мостовой. Как обычно, проявил хорошую наглость, вошел в нужный коллектив, слушал их разговоры и советы. Больше всего было от Дзюбы. Он вечно на позитиве, постоянно шутит, подкалывает.

– И ты попадал под раздачу?

– Было дело. Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях». Но мне ведь доказывать надо было. Так что мочил всех, и даже своих. Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: «Саба, вот теперь мочи всех, кого видишь!»

Он действительно лидер раздевалки, – сказал Сазонов.

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9 комментариев

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Quiet Dad
Ответ валя_стакан
У него самомнение о своем уровне игры зашкаливает конечно, для защитника это прям беда беда. Саба почему от тебя мяч отскакивает?? это тебя в детском возрасте азам не научили, так иди доп тренеровки бери, исправляй.
Приклеивать мяч к ноге, то есть принимать его учат тренеры игроков ещё детьми 3-4 класса школы.
Как и пасовать.
Когда ты взрослое уже бревно поздно пить боржом...
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ЫЫыыы
каждая собака пытается попиариться на Дзюбе
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Karel
Ответ Леонид Драга
Бред какой-то. Да он в футбол играть не умеет.
А Сазонов и не хвастался, что умеет в футбол.
А мочить Саба умеет, не соврал ?
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Алексей Антонов
Реально железный дровосек какой-то
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Алексей Ненахов
Ответ валя_стакан
У него самомнение о своем уровне игры зашкаливает конечно, для защитника это прям беда беда. Саба почему от тебя мяч отскакивает?? это тебя в детском возрасте азам не научили, так иди доп тренеровки бери, исправляй.
Так всё-таки полу-легионер , скажем спасибо что приехал в Россию
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Spaten
Из юности. Парень пропустил пару недель, приходит на тренировку, а там все молча одевают железные шипы и щитки. Что, поляна мягкая? Нет, ребята жесткие!
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валя_стакан
У него самомнение о своем уровне игры зашкаливает конечно, для защитника это прям беда беда.
Саба почему от тебя мяч отскакивает?? это тебя в детском возрасте азам не научили, так иди доп тренеровки бери, исправляй.
+7
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bersedes699
Ответ Леонид Драга
Бред какой-то. Да он в футбол играть не умеет.
Вот и начинает языком чесать, чтобы внимание привлечь! Деревянный игрок в железных бутцах
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Леонид Драга
Бред какой-то. Да он в футбол играть не умеет.
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