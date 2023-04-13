Сазонов о «Зените»: «Когда играл против Дзюбы, он молился: «Саба, не убей, пожалуйста». А со мной в команде радовался: «Теперь мочи всех!»

Саба Сазонов рассказал о тренировках с Артемом Дзюбой в «Зените».

Сазонов играл за дубль « » с 2019 по 2021 год. Сейчас защитник выступает за московское « ».

– Ты пересекался с в «Зените». Какой он?

– Есть история. Я удачно сел в конец автобуса, сзади – Ракицкий и Дзюба, рядом – Оздоев и Мостовой. Как обычно, проявил хорошую наглость, вошел в нужный коллектив, слушал их разговоры и советы. Больше всего было от Дзюбы. Он вечно на позитиве, постоянно шутит, подкалывает.

– И ты попадал под раздачу?

– Было дело. Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях». Но мне ведь доказывать надо было. Так что мочил всех, и даже своих. Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: « , вот теперь мочи всех, кого видишь!»

Он действительно лидер раздевалки, – сказал Сазонов.