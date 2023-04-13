Сазонов о «Зените»: «Когда играл против Дзюбы, он молился: «Саба, не убей, пожалуйста». А со мной в команде радовался: «Теперь мочи всех!»
Саба Сазонов рассказал о тренировках с Артемом Дзюбой в «Зените».
Сазонов играл за дубль «Зенита» с 2019 по 2021 год. Сейчас защитник выступает за московское «Динамо».
– Ты пересекался с Дзюбой в «Зените». Какой он?
– Есть история. Я удачно сел в конец автобуса, сзади – Ракицкий и Дзюба, рядом – Оздоев и Мостовой. Как обычно, проявил хорошую наглость, вошел в нужный коллектив, слушал их разговоры и советы. Больше всего было от Дзюбы. Он вечно на позитиве, постоянно шутит, подкалывает.
– И ты попадал под раздачу?
– Было дело. Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях». Но мне ведь доказывать надо было. Так что мочил всех, и даже своих. Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: «Саба, вот теперь мочи всех, кого видишь!»
Он действительно лидер раздевалки, – сказал Сазонов.
Как и пасовать.
Когда ты взрослое уже бревно поздно пить боржом...
А мочить Саба умеет, не соврал ?
Саба почему от тебя мяч отскакивает?? это тебя в детском возрасте азам не научили, так иди доп тренеровки бери, исправляй.