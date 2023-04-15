Пеп Гвардиола: «Хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола хочет, чтобы Эрлинг Холанд побил все возможные рекорды.

«Я хочу, чтобы он побил все возможные рекорды. Это будет значить, что он забивает все голы и помогает нам.

Но я думаю, что он хочет выиграть трофеи», – сказал тренер «Манчестер Сити».

В 5 последних матчах за «Сити» Холанд провел целиком лишь игру с «Баварией» – в 4 остальных встречах его меняли, причем в игре с «Лестером» в 31-м туре АПЛ он даже не вышел на второй тайм. Дважды он покинул поле на 63-й и один раз – на 69-й минуте.

У Холанда уже рекорд АПЛ по голам! Сравнялся с Салахом после дубля «Лестеру»
 

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41 комментарий

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Ibra Meji
... кроме рекордов Месси
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Val Smith
Ответ Dastanation
поэтому я заменю его после 5 мяча в лч и тем самым не дам превзойти ему, своего аргентинского друга
С другой стороны у Эрлинга будет мотивация побить этот рекорд.
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защита трента
губу закатать он хочет?сам меняет его на 60 минуте,хотя тот мог бегать и прессинговать
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DolJun
физручело опять лицемерит)
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Ani Sargsyan
Лицемер, хочу, но не пускаю 😎
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Yri Yrov
Ответ Отец Абду
Если он перестанет менять в перерыве, то Холанд сломается:)
но мы этого никогда не узнаем
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kaka10
Ответ Hella black
Вполне вероятно что при Пеповской системе Эрлинг побьёт все возможные рекорды
Звучит лицемерно после того как Пеп не дал ему возможности забить 6 гол в одном матче ЛЧ
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Muhammad Juraev
Персофаны кринжа хотят, чтобы ты не заменил его!
Хотят из него сделать такого же эгоистичного статиста, как их кумир)
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Артем Зуев
Ответ Goofts
Эксперты спортс недовольны заменами. Когда станете тренерами, то и высказывайтесь плохо. Я думаю, что Пепу срать на рекорды Месси и Холланда. Руководствуется он другими причинами. Ротация, усталость, игровая практика скамеечникам
Тссс... Слишком адекватно для этой ветки. Не разрушайте иллюзии местных детективов!
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Манул Манулов
И поэтому я меняю его после перерыва - добавил Пеп
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Eden Hazard
Ответ Los Galácticos
Это произойдет намного быстрее если ты перестанешь менять его в перерыве или на 65-й минуте матча :)
В бытность игроком Пеп пересекался с Роналдо. И знает что в итоге бывает с суперфорвардами, играющими 60 матчей в год от свистка до свистка.
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Goofts
Ответ Dastanation
поэтому я заменю его после 5 мяча в лч и тем самым не дам превзойти ему, своего аргентинского друга
Эксперты спортс недовольны заменами. Когда станете тренерами, то и высказывайтесь плохо.
Я думаю, что Пепу срать на рекорды Месси и Холланда. Руководствуется он другими причинами. Ротация, усталость, игровая практика скамеечникам
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mansur_axe
Но рекорды Месси побить не позволю.
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alexey alexeev
Ответ Теннисный абсолют
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эгоманьяк роналду 187 см вроде как, достаточно высокий рост
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Иван Иванов
Ответ XavIniesta2008-2015
Интересы команды важнее рекордов Холланда
Прозвучало, как в фильмах про ЦРУ: "Интересы страны важнее жизни одного человека."
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Setdow Kazuto
"Все возможные рекорды кроме рекордов Месси ибо у меня за ним должок😉" шутка шутками но удачи Холланду🙇‍♂️
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London.is.blue
Ответ Dastanation
поэтому я заменю его после 5 мяча в лч и тем самым не дам превзойти ему, своего аргентинского друга
Пеп держит Холанда в тонусе, а не гонится за его личными рекордами.
В конце сезона важно, чтобы Холанд был здоров и мог играть каждые 3 дня.

То, что горит у фанатов клубники - это проблемы фанатов клубники.
+23
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XavIniesta2008-2015
Ответ Los Galácticos
Это произойдет намного быстрее если ты перестанешь менять его в перерыве или на 65-й минуте матча :)
Интересы команды важнее рекордов Холланда
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Temp LC
Ответ Black Phoenix
Много думать о рекордах - вредно, ибо станешь звезданутым ЧСВшником по типу Роналду, что бахвалится каждой пафосной пенкой в матчах. Рекорды должны быть приятным бонусом к выдающейся и монструозной игре, как у Лео.
Ибо, если Роналду не был бы звезданутым чсвшником с желанием бороться за всё рекорды, он бы не стал таким футболистом как сейчас. Любому дураку это понятно
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Almaz KENZHEBEKOV
лицемер, зачем тогда в том матче заменил?
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Astella Guccio
Сейчас, искала последний пост с Холаандом, чтобы вспомнить как он радовался каждому году Хван Хи Чхана из волков - а тут прям таки подходящий пост- ,когда они были в редбуле . Сама не знаю почему.
Просто , надеюсь,он останется и будет Скромным как и был, потому что когда футболист такой - к нему больше любви и уважения. Так, и карьера не кончается позорно. Пока что никогда не видела ,чтобы он играл грязно или влипал в какие то скандалы. Вполне спокоен , будучи таким Гигантом. Вот недавно видела видео ,где он проходит мимо фанатов (то ли после или до тренировки) по коридору, Только он единственный остановился (положил все вещи на пол) и раздал автограф , остальные прошли мимо них даже не взглянув
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#SharkTeam
Ответ cektor
И поэтому меняю его после первого тайма ))
Лучше иногда пропустить тайм, чем вылететь на пару недель
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#SharkTeam
Ответ Los Galácticos
Это произойдет намного быстрее если ты перестанешь менять его в перерыве или на 65-й минуте матча :)
Холанд пока не доказал что он настолько железный. За тот же дортмунд в бундесе не добивал до 30 матчей ни разу
+11
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SWAGG
какой же Пеп лицемер
щас набегут фанбои лысого и скажут, что он убрал норвега с лейпцигом потому что впереди был очень важный матч с бернли в кубке англии)) и свежий холанд нужен был ведь без него проход стоял под вопросом))
+2
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Теннисный абсолют
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