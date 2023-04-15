Пеп Гвардиола: «Хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды»
Пеп Гвардиола хочет, чтобы Эрлинг Холанд побил все возможные рекорды.
«Я хочу, чтобы он побил все возможные рекорды. Это будет значить, что он забивает все голы и помогает нам.
Но я думаю, что он хочет выиграть трофеи», – сказал тренер «Манчестер Сити».
В 5 последних матчах за «Сити» Холанд провел целиком лишь игру с «Баварией» – в 4 остальных встречах его меняли, причем в игре с «Лестером» в 31-м туре АПЛ он даже не вышел на второй тайм. Дважды он покинул поле на 63-й и один раз – на 69-й минуте.
У Холанда уже рекорд АПЛ по голам! Сравнялся с Салахом после дубля «Лестеру»
Хотят из него сделать такого же эгоистичного статиста, как их кумир)
Я думаю, что Пепу срать на рекорды Месси и Холланда. Руководствуется он другими причинами. Ротация, усталость, игровая практика скамеечникам
В конце сезона важно, чтобы Холанд был здоров и мог играть каждые 3 дня.
То, что горит у фанатов клубники - это проблемы фанатов клубники.
Просто , надеюсь,он останется и будет Скромным как и был, потому что когда футболист такой - к нему больше любви и уважения. Так, и карьера не кончается позорно. Пока что никогда не видела ,чтобы он играл грязно или влипал в какие то скандалы. Вполне спокоен , будучи таким Гигантом. Вот недавно видела видео ,где он проходит мимо фанатов (то ли после или до тренировки) по коридору, Только он единственный остановился (положил все вещи на пол) и раздал автограф , остальные прошли мимо них даже не взглянув
щас набегут фанбои лысого и скажут, что он убрал норвега с лейпцигом потому что впереди был очень важный матч с бернли в кубке англии)) и свежий холанд нужен был ведь без него проход стоял под вопросом))