Пеп Гвардиола: «Хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды»

Пеп Гвардиола хочет, чтобы Эрлинг Холанд побил все возможные рекорды.

«Я хочу, чтобы он побил все возможные рекорды. Это будет значить, что он забивает все голы и помогает нам.

Но я думаю, что он хочет выиграть трофеи», – сказал тренер « ».

В 5 последних матчах за «Сити» Холанд провел целиком лишь игру с «Баварией» – в 4 остальных встречах его меняли, причем в игре с «Лестером» в 31-м туре АПЛ он даже не вышел на второй тайм. Дважды он покинул поле на 63-й и один раз – на 69-й минуте.

У Холанда уже рекорд АПЛ по голам! Сравнялся с Салахом после дубля «Лестеру»

