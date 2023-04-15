Месси забил 6 голов в 5 последних матчах за «ПСЖ» и сборную Аргентины

Теги Ланс ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси забил в 4 из 5 последних матчей за «ПСЖ» и Аргентину.

Форвард забил третий гол парижан в матче с «Лансом» (3:0, первый тайм) в 31-м туре Лиги 1. Ассистировал ему на 40-й минуте нападающий Килиан Мбаппе.

С 24 марта Месси отметился 6 голами в 5 играх за национальную команду и клуб. Забить за это время не удалось только «Лиону» (0:1).

В текущем розыгрыше чемпионата Франции на счету 35-летнего футболиста 15 голов и 14 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Ланс». 3:0 – Месси забил, у Мбаппе 1+1, гости в меньшинстве с 19-й минуты. Онлайн-трансляция

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38 комментариев

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Вася И
Ответ rigobersong
Месси в Лиге 1. Средняя оценка за матч по версии Вускоред – 8.44 (единственный игрок топ-5 чемпионатов, в сезоне с оценкой больше 8) Второй Мбаппе – 7.71 Для сравнении лидеры других чемпионатов. Хвича – 7.56 КДБ – 7,6 Месси лидер Лиги 1 по результативным действиям 15 голов (0 с пенальти) 14 голевых передач 29 результативных действий Мбаппе 2й - 20 +5 – 25 результативных действий Месси 3й игрок в мире по результативным действиям в клубном сезоне. 1. Холанд 47+6 – 53 результативных действия 2. Мбаппе 32 +9 – 41 результативное действие 3. Месси 20+19 – 39 результативных действий Месси единственный из троицы кто не бил пенальти.
😂😂😂😂😂он просто все пенальти набил в катаре
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Экспертное мнение
Ответ Men77
да какая кампания) это гелевые тяфкают. Голосовать будут более здравые люди, а гелькам дай волю, они бы вообще Месси отменили🤣
Кстати, говорят они стёрли из памяти ноябрь-декабрь 2022 года. Теперь понятно, почему они такие смелые стали.
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Goofts
Ответ Artem Piatkov
Франция топ-5?)) В Европе есть только топ-3 (Испания, Англия и Италия) и все остальные Никто в здравом уме не будет сравнивать Лигу 1 с АПЛ и Ла Лигой
Ахахахах. Всегда было топ5. Чего только сетка Свидетелей Криштиану не придумает
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Дмитрий Ермаков
Ответ Абдул Абакаев
но компания ЗМ любому лишь бы не Месси уже запущена
ЧМ никому не перекрыть и ни чем
+1
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Artem Piatkov
Ответ VERBLYUD
495-й гол в чемпионатах. Лучший бомбардир в истории топ-5 лиг!
Франция топ-5?))
В Европе есть только топ-3 (Испания, Англия и Италия) и все остальные

Никто в здравом уме не будет сравнивать Лигу 1 с АПЛ и Ла Лигой
+1
-6
-5
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Men77
Ответ Абдул Абакаев
но компания ЗМ любому лишь бы не Месси уже запущена
да какая кампания) это гелевые тяфкают. Голосовать будут более здравые люди, а гелькам дай волю, они бы вообще Месси отменили🤣
+4
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Экспертное мнение
Ответ Отец Абду
В свои 36 соревнуется в борьбе за ЗМ с Холандом:) Стабильный Месси...
Когда Месси претендовал на ЗМ еще в 2007 году попав в тройку, Холанду было 7 лет, вдуматься только)) Начиная со времен праймовых Роналдиньо и Кака до времен Холандов и Мбаппе... казалось две разные эпохи, но Лео всегда в топе.
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Абдул Абакаев
но компания ЗМ любому лишь бы не Месси уже запущена
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Владислав Козьминский
Ответ Oleg
36 + 23 на данный момент от Чемпиона Мира в сезоне. Ну явно ведь проваливается, правда же аль насрята?) А если еще ваш Холланд не выиграет ЛЧ, то как быть то?) За кого болеть ибо кто угодно, лишь бы не Месси)
Олег почему ты все время думаешь о Роналду и его болельщиках, зачем все время их задеть то хочешь, я просто не понимаю ради чего ?
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werowolf-gears
Ответ Пирс Морган
Наслаждаемся его игрой, пока можем, больше мы такого игрока не увидим
Криш тебя не заругает за такое сообщение?
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bijbajbo
эт всё мелочь, как там верблюжье копытце?
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Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист. 🇦🇷
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Фанат Лионеля Месси
Ответ rigobersong
Месси в Лиге 1. Средняя оценка за матч по версии Вускоред – 8.44 (единственный игрок топ-5 чемпионатов, в сезоне с оценкой больше 8) Второй Мбаппе – 7.71 Для сравнении лидеры других чемпионатов. Хвича – 7.56 КДБ – 7,6 Месси лидер Лиги 1 по результативным действиям 15 голов (0 с пенальти) 14 голевых передач 29 результативных действий Мбаппе 2й - 20 +5 – 25 результативных действий Месси 3й игрок в мире по результативным действиям в клубном сезоне. 1. Холанд 47+6 – 53 результативных действия 2. Мбаппе 32 +9 – 41 результативное действие 3. Месси 20+19 – 39 результативных действий Месси единственный из троицы кто не бил пенальти.
+У Мбаппе 6 голевых действий против любителей
+3
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Рыжий Бизон
Гениальный игрок, который соревнуется с лучшими игроками следующего поколения, наслаждаюсь игрой Лео с детства, надеюсь что в будущем увижу что-то подобное
+6
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Oleg
Ответ Бестрофейник 19/20
Только Холанд уничтожает в АПЛ и ЛЧ, а Месси Лиге 1 (и то не всегда) и Куросава или как там в товарнике
Сити и без него как то не испытывал проблем с АПЛ.
+3
-2
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rigobersong
Месси в Лиге 1.

Средняя оценка за матч по версии Вускоред – 8.44

(единственный игрок топ-5 чемпионатов, в сезоне с оценкой больше 8)

Второй Мбаппе – 7.71

Для сравнении лидеры других чемпионатов.

Хвича – 7.56
КДБ – 7,6

Месси лидер Лиги 1 по результативным действиям
15 голов (0 с пенальти) 14 голевых передач
29 результативных действий
Мбаппе 2й - 20 +5 – 25 результативных действий

Месси 3й игрок в мире по результативным действиям в клубном сезоне.

1. Холанд 47+6 – 53 результативных действия

2. Мбаппе 32 +9 – 41 результативное действие

3. Месси 20+19 – 39 результативных действий

Месси единственный из троицы кто не бил пенальти.
+16
-4
+12
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Oleg
Ответ Отец Абду
В свои 36 соревнуется в борьбе за ЗМ с Холандом:) Стабильный Месси...
Это с Месси соревнуются.
Он фаворит, а Холланд лишь может приблизиться.
+3
-3
0
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Oleg
Ответ VERBLYUD
495-й гол в чемпионатах. Лучший бомбардир в истории топ-5 лиг!
Как скоро будет эта новость на спортс?)
+6
-1
+5
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Пирс Морган
Наслаждаемся его игрой, пока можем, больше мы такого игрока не увидим
+8
-3
+5
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Бестрофейник 19/20
Ответ Отец Абду
В свои 36 соревнуется в борьбе за ЗМ с Холандом:) Стабильный Месси...
Только Холанд уничтожает в АПЛ и ЛЧ, а Месси Лиге 1 (и то не всегда) и Куросава или как там в товарнике
+3
-8
-5
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Vlad
Хорошо что у Лео закончилась чёрная полоса
+1
0
+1
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Oleg
Ответ Muhammad Juraev
Не ну это плохой сезон... Но если кринж пару голов забивает в верблюд лиге это "супер сезон"!
36 + 23
Явно провал)
+5
0
+5
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кто-то
Лучший, в 35 лет всё равно на высоком уровне играет
+6
-3
+3
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Oleg
36 + 23 на данный момент от Чемпиона Мира в сезоне.
Ну явно ведь проваливается, правда же аль насрята?)
А если еще ваш Холланд не выиграет ЛЧ, то как быть то?)
За кого болеть ибо кто угодно, лишь бы не Месси)
+4
-4
0
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Гегенпрессинг Рангника
Новость в стиле кринжа. Голы в ворота Кюрасао это не голы
0
-1
-1
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