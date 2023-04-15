Месси забил 6 голов в 5 последних матчах за «ПСЖ» и сборную Аргентины

Лионель Месси забил в 4 из 5 последних матчей за «ПСЖ» и Аргентину.

Форвард забил третий гол парижан в матче с « » (3:0, первый тайм) в 31-м туре Лиги 1. Ассистировал ему на 40-й минуте нападающий .

С 24 марта отметился 6 голами в 5 играх за национальную команду и клуб. Забить за это время не удалось только «Лиону» (0:1).

В текущем розыгрыше чемпионата Франции на счету 35-летнего футболиста 15 голов и 14 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Ланс». 3:0 – Месси забил, у Мбаппе 1+1, гости в меньшинстве с 19-й минуты. Онлайн-трансляция