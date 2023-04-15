Месси забил 6 голов в 5 последних матчах за «ПСЖ» и сборную Аргентины
Лионель Месси забил в 4 из 5 последних матчей за «ПСЖ» и Аргентину.
Форвард забил третий гол парижан в матче с «Лансом» (3:0, первый тайм) в 31-м туре Лиги 1. Ассистировал ему на 40-й минуте нападающий Килиан Мбаппе.
С 24 марта Месси отметился 6 голами в 5 играх за национальную команду и клуб. Забить за это время не удалось только «Лиону» (0:1).
В текущем розыгрыше чемпионата Франции на счету 35-летнего футболиста 15 голов и 14 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» – «Ланс». 3:0 – Месси забил, у Мбаппе 1+1, гости в меньшинстве с 19-й минуты. Онлайн-трансляция
В Европе есть только топ-3 (Испания, Англия и Италия) и все остальные
Никто в здравом уме не будет сравнивать Лигу 1 с АПЛ и Ла Лигой
Средняя оценка за матч по версии Вускоред – 8.44
(единственный игрок топ-5 чемпионатов, в сезоне с оценкой больше 8)
Второй Мбаппе – 7.71
Для сравнении лидеры других чемпионатов.
Хвича – 7.56
КДБ – 7,6
Месси лидер Лиги 1 по результативным действиям
15 голов (0 с пенальти) 14 голевых передач
29 результативных действий
Мбаппе 2й - 20 +5 – 25 результативных действий
Месси 3й игрок в мире по результативным действиям в клубном сезоне.
1. Холанд 47+6 – 53 результативных действия
2. Мбаппе 32 +9 – 41 результативное действие
3. Месси 20+19 – 39 результативных действий
Месси единственный из троицы кто не бил пенальти.
Он фаворит, а Холланд лишь может приблизиться.
Явно провал)
Ну явно ведь проваливается, правда же аль насрята?)
А если еще ваш Холланд не выиграет ЛЧ, то как быть то?)
За кого болеть ибо кто угодно, лишь бы не Месси)