«Динамо» выиграло впервые за 4 матча – у «Пари НН» (3:1). Дальше – «Зенит»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Пари НН Футбол

«Динамо» одержало победу впервые за 4 матча .

Команда Славиши Йокановича обыграла «Пари НН» в 23-м туре Мир РПЛ (3:1).

Это первая бело-голубых с 18 марта – тогда они победили «Урал» (1:0). После этого «Динамо» уступило «Сочи» (0:2) и «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти), а также сыграло вничью со «Спартаком» (3:3). 

22 апреля московская команда сыграет с «Зенитом».  

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13 комментариев

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skorpy55
А дальше Зенит.....
Что там нам придумает наш Славиша?
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Денис Бояров
Вот эти заголовки с сериями можно выкручивать, как хочешь, 1 победа за 4 матча, а с другой стороны 1 поражение в основное время за последних 6 игр.
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ECB
Всех болельщиков Динамо с победой !!! Опять потрепали нам нервы, но все-таки выиграли... Удачи динамовцам в следующих матчах !!!
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Денис Бояров
Ответ Игорь Иванов
Волевая и уверенная победа Динамо в этой игре, вселит уверенность перед следующей игрой.
Не уверенная точно
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Игорь Иванов
Волевая и уверенная победа Динамо в этой игре, вселит уверенность перед следующей игрой.
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Артем Пашнин
Наконец-то победа. Тюкавин снова молодец, ни забил, так пенальти заработал. Фома наконец-то проснулся. Смолов, в коем то веке пользу команде принес. Ярик - красава, вдохновил команду, сравняв счёт. Ребята, можете, ведь, играть, когда захотите. Ну так не останавливайтесь!!! Вперёд Динамо!!!
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D-M
Всех с побеДой! Прервали таки безвыигрышную серию против постоянно отскакивающих помоек.
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Сергей Авдеев
С вымученной побеДой!!!
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Ростов-на-Дону
"Динамо" с победой!
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Doronya
Игры у Динамо все равно как не было так и нет (болельщик Динамо), пенальти левый на Тюкавине кэшбеком вернулся за Зенит и Спартак
+1
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-4
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verhowen
Очень рад за красивую и результативную победу Динамо!!!
Одна Жизнь, Одна Команда!!!
+4
-2
+2
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Artem Piatkov
И всё равно Банамка

47 лет без Чемпионств и 28 без трофеев
+4
-11
-7
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Vitamin_B
Друзья! Всех с победой и с Днем рождения Динамо! Одна жизнь, одна команда. Но нервы потрепали конечно.
+6
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