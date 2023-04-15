«Динамо» выиграло впервые за 4 матча – у «Пари НН» (3:1). Дальше – «Зенит»
«Динамо» одержало победу впервые за 4 матча .
Команда Славиши Йокановича обыграла «Пари НН» в 23-м туре Мир РПЛ (3:1).
Это первая бело-голубых с 18 марта – тогда они победили «Урал» (1:0). После этого «Динамо» уступило «Сочи» (0:2) и «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти), а также сыграло вничью со «Спартаком» (3:3).
22 апреля московская команда сыграет с «Зенитом».
Что там нам придумает наш Славиша?
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