Мостовой об интересе «Реала», «Юве» и «Ливерпуля»: «Когда обыгрываешь их, зачем туда переходить? «Сельта» была крупной командой»

Александр Мостовой рассказал, что им интересовались топ-клубы Европы.

– Были ли среди заинтересованных крупные клубы?

– Всегда, всегда интересовались крупные клубы. «Юве», « », « »... Но в то время « » была крупной командой. Когда обыгрываешь «Юве» и «Ливерпуль», зачем тебе туда переходить?

С «Мадридом» было что-то странное, потому что интерес возник, когда мне было уже 30 или 31 год, и паспорт играл роль, – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.