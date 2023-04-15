Мостовой об интересе «Реала», «Юве» и «Ливерпуля»: «Когда обыгрываешь их, зачем туда переходить? «Сельта» была крупной командой»

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Россия премьер-лига Англия Реал Мадрид Сельта серия А Италия Ла Лига Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал, что им интересовались топ-клубы Европы.

– Были ли среди заинтересованных крупные клубы?

– Всегда, всегда интересовались крупные клубы. «Юве», «Реал Мадрид», «Ливерпуль»... Но в то время «Сельта» была крупной командой. Когда обыгрываешь «Юве» и «Ливерпуль», зачем тебе туда переходить?

С «Мадридом» было что-то странное, потому что интерес возник, когда мне было уже 30 или 31 год, и паспорт играл роль, – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.

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25 комментариев

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Антонио Мартынов
Ответ Bata
В те времена еще Валенсия была очень сильна, Парма, Депортиво, Сампдория, Фиорентина но все это увы осталось в прошлом.
Валенсию подкосили финансовый кризис и Куман, а Лим, который должен был спасти добил...Сампа тогда уже не была крутой. Они кажется даже вылетали примерно в то время. А вот остальные да...
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Alexander Rakhilkin
«Паспорт играл роль»… Сам Мостовой уже ничего не играл
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GuruFutbola
Тут не поспоришь, модрид как клуб намного меньше Сельты)
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Magic_Man
Ответ Bata
Цимбаларя в Лацио тоже звали если не ошибаюсь.
Титова в Баварию
+1
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Bata
Ответ Партизанен
Сказочник, я помню те времена, когда читали газеты Спорт-Экс ….. ниразу его гранды не звали. Единственного, кого звали в топ не считая Канчельскиса, Шалимова в Интер
Цимбаларя в Лацио тоже звали если не ошибаюсь.
+1
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Ваня Шипитко
Ответ Александр Сандалов
Одно попадание в ЛЧ за то время,когда играл Мостовой ,куда уж там топ.У Карпина того же Сосьедад за чемпионство один год боролся
И из-за Мостового, они проиграли чемпионство, он им два гола в предпоследнем туре заколотил, но..

.. если б Мостовой не забил бы эти два гола, то Сельта б не вышла в ЛЧ впервые в своей жизни
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savik-A.M.
Ответ Юрий Р.
Это футболисту памятник при жизни ставили!!! Многих ли ты таких знаешь???
Про памятник это сказка, там один фанат у себя во дворе забацал , а на деле никто ничего официально не ставил
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ChefJhonnyMorgan
Только Юве в 90е лч выигрывал, а Ливерпуль в 00е, а Сельта только раз в лч играла. А так да, одного уровня конечно команды 🤦‍♂️
+3
-1
+2
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Партизанен
Сказочник, я помню те времена, когда читали газеты Спорт-Экс ….. ниразу его гранды не звали. Единственного, кого звали в топ не считая Канчельскиса, Шалимова в Интер
0
-2
-2
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Александр Сандалов
Одно попадание в ЛЧ за то время,когда играл Мостовой ,куда уж там топ.У Карпина того же Сосьедад за чемпионство один год боролся
+3
0
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Давид Agabekyan
Ответ Александр Зубков
Так они ещё потом на межгалактическом первенстве чемпионами стали. Мостового хотели на Сатурн забрать, но он не понял, думал Сатурн Рен ТВ.
Думал что Сатурн Раменский
+3
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Геннадий Тёкин
И тут Остапа понесло...))
+1
0
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АРХАТ
В Сельте я был "Царём", а в Юве меня бы понизили до "Графа"
+4
0
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Dronetz02
Крупной командой Сельта не была, была околотопом, но не более того. В ЛЧ, например, только один раз играли. В других еврокубках особых успехов тоже нет.
+10
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ars_mamluk
Хорош, новую тему открыл!
0
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Кирилл Гришин
Ответ Юрий Р.
Это футболисту памятник при жизни ставили!!! Многих ли ты таких знаешь???
Не думаю что ему поставили бы памятник в Ливерпуле или Турине
+1
-1
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savik-A.M.
Ответ los merengues
Сельта и правда была хорошей командой. Мостовой был суперзвездой в команде и городе, вполне логично, что не захотел менять такие условия на другую страну и чемпионат.
Он был местечковой звездой , таких везде полно , в наше время там Аспас . Есть люди которые находят свою команду и только там заигрывают , тот же Мостовой до этого не в Бенфике , не в Кане , ни в Страстбурге особо не выделялся
+4
-1
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Юрий Р.
Ответ Кирилл Гришин
Ну это навряд ли
Это футболисту памятник при жизни ставили!!! Многих ли ты таких знаешь???
+1
-1
0
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Bata
В те времена еще Валенсия была очень сильна, Парма, Депортиво, Сампдория, Фиорентина но все это увы осталось в прошлом.
0
0
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Abu Ibrahim
Ответ los merengues
Сельта и правда была хорошей командой. Мостовой был суперзвездой в команде и городе, вполне логично, что не захотел менять такие условия на другую страну и чемпионат.
Нарцисс в Сельте был Царем , а в топ клубе был бы одним из .
+3
-1
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Александр Зубков
Ответ savik-A.M.
Да он прав , я застал те времена когда Сельта обыграв а финале ЛЧ взял кубок , а за неделю до этого обыграв в последнем туре Реал взял Примеру
Так они ещё потом на межгалактическом первенстве чемпионами стали. Мостового хотели на Сатурн забрать, но он не понял, думал Сатурн Рен ТВ.
+43
-2
+41
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los merengues
Ответ Кирилл Гришин
Ну это навряд ли
Сельта и правда была хорошей командой. Мостовой был суперзвездой в команде и городе, вполне логично, что не захотел менять такие условия на другую страну и чемпионат.
0
-3
-3
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Милан 737.
Ради денег зачем же ещё ?☝️ ...
0
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savik-A.M.
Да он прав , я застал те времена когда Сельта обыграв а финале ЛЧ взял кубок , а за неделю до этого обыграв в последнем туре Реал взял Примеру
+22
-2
+20
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Кирилл Гришин
Ну это навряд ли
+1
-2
-1
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