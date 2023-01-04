«Зенит» – 7-й среди клубов мира по просмотрам в TikTok в 2022-м. «Реал», «Барса», «ПСЖ» – в тройке

Теги Зенит Бавария ПСЖ Рома Манчестер Юнайтед Ливерпуль Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги соцсети Футбол

«Зенит» вошел в десятку лучших клубов мира в 2022 году по количеству просмотров в TikTok.

Питерский клуб занял седьмое место в рейтинге, а возглавил его «Реал».

Просмотры роликов «Зенита» в социальной сети собрали 1,25 миллиарда.

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Реал» – 3,08 млрд просмотров;

2. «Барселона» – 2,92 млрд;

3. «ПСЖ» – 2,42 млрд;

4. «Манчестер Юнайтед» – 1,90 млрд;

5. «Манчестер Сити» – 1,53 млрд;

6. «Ювентус» – 1,47 млрд;

7. «Зенит» – 1,25 млрд;

8. «Рома» – 984 млн;

9. «Ливерпуль» – 941 млн;

10. «Бавария» – 927 млн.

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tony
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Здорово, что такой уровень популярности среди иностранцев. Админы тт молодцы. Сам не смотрю, но популяризацию нашего футбола хоть так надо проводить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Celsius
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ psycho killer
Убери сейчас же зенит из подписок, у нас в стране пропаганда зенита запрещена
Это только у тебя в голове пропаганда зенита запрещена, и то по недосмотру психиатров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гласящий Истину!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Труд сделал из обезьяны человека, тик-ток вернул всё обратно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Красная стрела
Котиков что ли выставляют? Чем-то другим сложно объяснить.
Дзюбу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Злодей Спб
Тем ценнее, что эти показатели достигнуты за счёт роста иностранной аудитории даже в нынешних условиях. Из Южной Америки хороший приток просмотров.
По сообщениям RT :
Многие в Южной Америке смотрели
ТикТок Зенита вместо похорон Пеле !
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Камбоджа Иванов
Комментарии на спортсе - эволюция
Выживает сильнейший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dimario
Лучший клуб страны во всех смыслах
Это ещё буржуи себе результаты подкрутили !
У них всегда так :
Что в соцопросах , что на выборах …
Так то Зенит на первом !
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xoms
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прямо печально, когда мерят тик током, ущербный рейтинг, только ищ за того что там могут быть только в ущербные(я про тик ток, а не про клубы, если что)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Рома и Зенит популярнее Ливера) Болелы с 2019 походу потихоньку бегут из проекта
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
костянчик1918
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Winterburn
Так им же обидно. Раньше они спортивными результатами не могли похвастаться, зато хоть в тик-токе гремели. А теперь и тут Зенит безоговорочный лидер))
Наш фарм настолько подгорел ! Что даже комент удалили 😂😂😂
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
карабашка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TravenS
Завидуй молча)
Завидовать гавну?Не смеши)
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ карабашка
Опять накрутили.Эта помойка на деле и в сотню неспособна войти.
Завидуй молча)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dinika
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Писец критерии
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psycho killer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ЛексЛютый
Положимся на экспертное мнение, разбирающегося в сортах «всякого».
Убери сейчас же зенит из подписок, у нас в стране пропаганда зенита запрещена
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psycho killer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sardor Sobirov
Дюков: Чемпион страны должен войти в топ 10 мира Зенит: Ни слова больше
Да там подорвало, когда писали все, что у "Спартака" в тиктоке качественный контент и много просмотров. Ну вот купчинские накрутили, пожалуйста
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
карабашка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Опять накрутили.Эта помойка на деле и в сотню неспособна войти.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Боты лахтинские не покладая рук работают...
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
паувэр данкер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Камбоджа Иванов
Комментарии на спортсе - эволюция
🤣🤣🤣🤣👍👍👍гений
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sardor Sobirov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дюков: Чемпион страны должен войти в топ 10 мира
Зенит: Ни слова больше
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kirsan Sumbayev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Камбоджа Иванов
Комментарии на спортсе - эволюция
Нет
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Метью Харрельсон
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Там 95% ботов, кому не вериться сами посмотрите подписчиков FC Zenit в тиктоке
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЛексЛютый
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ psycho killer
На самом деле, это по просмотрам же, а не по качеству контента. Любят посмотреть на всякое зенит, чего греха таить-то
Положимся на экспертное мнение, разбирающегося в сортах «всякого».
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мальчик Весёлый
А тик-ток разве не заблокировали в России?
Тем ценнее, что эти показатели достигнуты за счёт роста иностранной аудитории даже в нынешних условиях. Из Южной Америки хороший приток просмотров.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Nikolaev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Боты
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psycho killer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На самом деле, это по просмотрам же, а не по качеству контента. Любят посмотреть на всякое зенит, чего греха таить-то
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий