«Зенит» – 7-й среди клубов мира по просмотрам в TikTok в 2022-м. «Реал», «Барса», «ПСЖ» – в тройке

« » вошел в десятку лучших клубов мира в 2022 году по количеству просмотров в TikTok.

Питерский клуб занял седьмое место в рейтинге, а возглавил его « ».

Просмотры роликов « » в социальной сети собрали 1,25 миллиарда.

Полный список выглядит следующим образом:

1. « » – 3,08 млрд просмотров;

2. « » – 2,92 млрд;

3. « » – 2,42 млрд;

4. « » – 1,90 млрд;

5. « » – 1,53 млрд;

6. « » – 1,47 млрд;

7. « » – 1,25 млрд;

8. « » – 984 млн;

9. « » – 941 млн;

10. « » – 927 млн.