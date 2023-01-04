«Зенит» – 7-й среди клубов мира по просмотрам в TikTok в 2022-м. «Реал», «Барса», «ПСЖ» – в тройке
«Зенит» вошел в десятку лучших клубов мира в 2022 году по количеству просмотров в TikTok.
Питерский клуб занял седьмое место в рейтинге, а возглавил его «Реал».
Просмотры роликов «Зенита» в социальной сети собрали 1,25 миллиарда.
Полный список выглядит следующим образом:
1. «Реал» – 3,08 млрд просмотров;
2. «Барселона» – 2,92 млрд;
3. «ПСЖ» – 2,42 млрд;
4. «Манчестер Юнайтед» – 1,90 млрд;
5. «Манчестер Сити» – 1,53 млрд;
6. «Ювентус» – 1,47 млрд;
7. «Зенит» – 1,25 млрд;
8. «Рома» – 984 млн;
9. «Ливерпуль» – 941 млн;
10. «Бавария» – 927 млн.
Многие в Южной Америке смотрели
ТикТок Зенита вместо похорон Пеле !
У них всегда так :
Что в соцопросах , что на выборах …
Так то Зенит на первом !
Зенит: Ни слова больше