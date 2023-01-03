Александр Мостовой: «Мог перейти и в «Реал», и в «Барсу», но не сложилось. Они считали, что нелогично покупать 30-31-летнего футболиста за 20 млн»
Александр Мостовой рассказал о сорвавшихся трансферах в топ-клубы.
– Вы забивали «Реалу», забивали «Барселоне», а был момент, когда вы максимально были близки к переходу в один из этих грандов?
– Был момент, когда мог перейти и в «Реал», и в «Барселону», но не сложилось, потому что был не в том возрасте, в котором можно было переходить.
– То есть, дело в возрасте, а не в том, что «Сельта» за вас просила слишком много?
– «Сельта» много просила, а те команды возражали, что нелогично покупать 30-31-летнего футболиста за 20 миллионов. Тогда это было неправдоподобным.
– Еще была история с «Ювентусом», что могли Дель Пьеро заменить?
– Да, была история с «Юве», была история с «Ливерпулем» – я уже уехал на «Энфилд» подписывать контракт, но тоже «Сельта» запросила деньги.
Честно говоря, к тому же не хотелось менять солнечную Испанию на серую Англию, – сказал бывший полузащитник сборной России.
https://youtu.be/WghbCGaOCg0
"Да вот яяя, когдааа-то"
Конечно нелогично