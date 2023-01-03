Александр Мостовой: «Мог перейти и в «Реал», и в «Барсу», но не сложилось. Они считали, что нелогично покупать 30-31-летнего футболиста за 20 млн»

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Россия премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Сельта серия А Италия Ла Лига Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой рассказал о сорвавшихся трансферах в топ-клубы. 

– Вы забивали «Реалу», забивали «Барселоне», а был момент, когда вы максимально были близки к переходу в один из этих грандов?

– Был момент, когда мог перейти и в «Реал», и в «Барселону», но не сложилось, потому что был не в том возрасте, в котором можно было переходить.

– То есть, дело в возрасте, а не в том, что «Сельта» за вас просила слишком много?

– «Сельта» много просила, а те команды возражали, что нелогично покупать 30-31-летнего футболиста за 20 миллионов. Тогда это было неправдоподобным.

– Еще была история с «Ювентусом», что могли Дель Пьеро заменить?

– Да, была история с «Юве», была история с «Ливерпулем» – я уже уехал на «Энфилд» подписывать контракт, но тоже «Сельта» запросила деньги.

Честно говоря, к тому же не хотелось менять солнечную Испанию на серую Англию, – сказал бывший полузащитник сборной России.

18 комментариев

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FUFAYKIN
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Тем более, такого как ты
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Sla Slo
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Ответ Нефанатик
Я тоже мог перейти в Реал, но что то тоже не фортануло.
Ты и дорогу перейти не сможешь.
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Sla Slo
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Ответ Нефанатик
Я тоже мог перейти в Реал, но что то тоже не фортануло.
Нефанатикебанатик потому что.
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Я Гражданин Мира
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Я уверен мостовой мог заиграт и в реале и в Барселоне
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Игорь Новиков
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Жаль, что не сложилось.
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Burel
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Ответ Нефанатик
Я тоже мог перейти в Реал, но что то тоже не фортануло.
а это ты тоже мог с Реалом ?
https://youtu.be/WghbCGaOCg0
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Old Vyaine
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Вечер удивительных историй.
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Ramil Usmanov
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Фантазии Александрюхина.
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Огюст
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Мостовой !Я возможно мог бы служить в разведке или сниматься в кино мог играть и петь с Битлз но увы не повезло !
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Evgeniy Kolesov
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так значит не мог
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Нефанатик
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Я тоже мог перейти в Реал, но что то тоже не фортануло.
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Gravdaar Iyaad
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Пьяный базар
"Да вот яяя, когдааа-то"
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Sevuska
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Царь по сути своей игры и особенно обводкам - Русский Месси !
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градус ненависти
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Какие Барсы и Реалы, даже в конце девяностых игроки без скорости, физики, характера, и не отрабатывающие назад не нужны были сильным клубам. Скорее Карпин мог бы там заиграть чернорабочим, но не капризная звезда провинции - Аймар на минималках
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Лигр
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За футболиста много, а за царя вообще ни о чём.
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Юрий Кечко
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20 миллионов для тех лет как сейчас сотка
Конечно нелогично
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аdidаs
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Царя нельзя продать
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wenk
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Не сложилось и не логично - разные вещи
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