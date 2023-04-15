Лебеденко о «Торпедо»: «Будем верить и сражаться, даже если останутся чисто теоретические шансы на спасение»

Теги Игорь Лебеденко премьер-лига Россия Торпедо Футбол

Игорь Лебеденко верит, что «Торпедо» не вылетит из Мир РПЛ по итогам сезона.

После 22 туров черно-белые замыкают таблицу, отставая от 12-го места на 11 очков.

— Сейчас, думаю, [c приходом Пепа Клотета] все чуть-чуть поменяется. И сейчас все надолго. Как говорит руководство «Торпедо», в ближайшее время будут такие глобальные изменения начиная от главной команды и заканчивая полной клубной структурой. И будет стабильность. Уже не придется делать такие перестановки.

Будем надеяться, что все получится и эта стратегия на несколько лет вперед. Я рад за команду и весь клуб «Торпедо», что есть стратегия, есть вертикаль, которая будет поддерживаться. А выводы мы с вами сможем сделать только через несколько сезонов.

— То есть вас руководство заверило, что таких кадровых пертурбаций, как в нынешнем сезоне, больше не будет без явных поводов?

— Да.

— Даже если «Торпедо» вылетит из РПЛ, таких шараханий тоже не будет?

— Нет, не будет.

— Но в плане борьбы за выживание сейчас все не так безнадежно, как казалось еще в начале марта?

— Послушайте, мы верим. Все равно, даже если останутся чисто теоретические шансы на спасение, мы до конца будем верить и сражаться. Играть в каждом матче на победу. Посмотрим ближе к концу чемпионата, получится у нас или нет. Другого выхода нет. Будем стараться, – сказал форвард «Торпедо».

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3 комментария

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Ростов-на-Дону
Лебеденко: "Вперёд, на мины"!
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Никому_никабельный
Чем-то они мне Химки напоминают
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Михаил
Нужно биться до конца, выход в Лучшую Лигу Мира никому легко не давался.
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