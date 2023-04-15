Лебеденко о Клотете: «Требует от нас наслаждаться футболом и не бояться ошибиться. Это очень важно для «Торпедо»

Игорь Лебеденко высказался о работе с главным тренером «Торпедо» Пепом Клотетом.

— Что в «Торпедо» поменялось с приходом нового главного тренера?

— Пришел специалист из другой страны, с другой ментальностью, со своим видением всего тренировочного и игрового процесса. Поменялось все — от тренировок до восстановления. От времени начала занятий до времени заезда в отель перед матчами — все по-другому.

— Как поменялось время тренировок и заезда?

— Раньше у нас тренировки были обеденные, и сразу заезд в отель. Сейчас они начинаются в 10:30. И только к ужину заезд.

— В плане стиля игры как обстоят дела?

— В первую очередь от нас требуют играть в футбол. Наслаждаться футболом, получать от него удовольствие. Не бояться ошибиться. Это очень важно для нас. Особенно в том положении, в котором мы оказались, когда команда находится в яме и каждый игрок внутренне боится ошибиться.

Добиться этого раскрепощения можно в первую очередь через результат, через хорошие игры и победы, за которыми пойдет хорошее настроение. Вот один шажочек мы сделали. Будем надеяться, что в ближайшее время все это продолжим, – сказал форвард « ».