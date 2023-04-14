Полиция закрыла дело против экс-игрока «Эвертона», подозревавшегося в сексуальных преступлениях против детей. Возможно, это Сигурдссон
Дело экс-игрока «Эвертона», подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей, закрыто.
Найденных доказательств оказалось недостаточно, чтобы предъявить футболисту обвинения и добиваться наказания.
В феврале полицией Большого Манчестера были переданы доказательства по делу об игроке, арестованном в июле 2021 года по подозрению в многочисленных сексуальных преступлениях против детей.
Сообщалось, что это игрок «Эвертона», а клуб отстранил его до завершения расследования. Предполагалось, что речь идет о Гильфи Сигурдссоне.
игрок 10 лет в АПЛ, один из лидеров клуба и 2 года нигде не играет , ни за сборную , ни за клуб, даже не тренируется с кем-то
есть вероятность что Делф, но тот хотя бы закончил карьеру и хоть как-то обозначился. викинг же просто выпал из поля зрения