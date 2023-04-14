Полиция закрыла дело против экс-игрока «Эвертона», подозревавшегося в сексуальных преступлениях против детей. Возможно, это Сигурдссон

Дело экс-игрока «Эвертона», подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей, закрыто.

Найденных доказательств оказалось недостаточно, чтобы предъявить футболисту обвинения и добиваться наказания.

В феврале полицией Большого Манчестера были переданы доказательства по делу об игроке, арестованном в июле 2021 года по подозрению в многочисленных сексуальных преступлениях против детей.

Сообщалось, что это игрок « », а клуб отстранил его до завершения расследования. Предполагалось, что речь идет о .