Полиция закрыла дело против экс-игрока «Эвертона», подозревавшегося в сексуальных преступлениях против детей. Возможно, это Сигурдссон

Теги Эвертон премьер-лига Англия происшествия Гильфи Сигурдссон Футбол

Дело экс-игрока «Эвертона», подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей, закрыто.

Найденных доказательств оказалось недостаточно, чтобы предъявить футболисту обвинения и добиваться наказания. 

В феврале полицией Большого Манчестера были переданы доказательства по делу об игроке, арестованном в июле 2021 года по подозрению в многочисленных сексуальных преступлениях против детей.

Сообщалось, что это игрок «Эвертона», а клуб отстранил его до завершения расследования. Предполагалось, что речь идет о Гильфи Сигурдссоне.

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14 комментариев

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Remedy
Ответ Pertinax Gandi
Это оказались не дети, а тролли.
Тролли спортса- риго, клим, хавигави, гусейн, бурел и пр.?)
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whereissuso
Ответ З А
офигеть. человеку карьеру сломали, жизнь разрушили и ради чего? Если за столько времени не нашли достаточно доказательств, то интересно на основании чего его столько времени подозревали? неужели закон вообще никак не защищает людей вина которых абсолютно не доказана?
Возможно, формально вина доказана но дело рассыпалось из-за бюрократических ошибок. Такое редко, но бывает. Например, обыск не по правилам провели.
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jonnysilverhand01
Не апл, а лига каких то маргиналов ! Наш РФПЛ вообще самый нормальный, там хотя бы мужики играют, а не эти насильники
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balander09
да это и есть Гулфи
игрок 10 лет в АПЛ, один из лидеров клуба и 2 года нигде не играет , ни за сборную , ни за клуб, даже не тренируется с кем-то
есть вероятность что Делф, но тот хотя бы закончил карьеру и хоть как-то обозначился. викинг же просто выпал из поля зрения
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Dasein
Ответ З А
да ладно, не надо идеализировать)) У нас человек может отмыться. А там если кто-то тебя запятнал, уже неважно кто ты есть на самом деле. уже никогда не очухаешься
Ну так а суд здесь причем, если тебя запятнал другой чел. Пусть подает на восстановление чести и достоинства
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Pertinax Gandi
Это оказались не дети, а тролли.
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Міш Міш
Ответ ML26
Он пропал потому что его отстранили
Они не говорили, что отстранили его, ни что у него травма, не что выставлен на трансфер...он просто пропал. При это вроде будучи капитаном.
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SLEVIN
Ответ Dasein
В России имеющихся доказательств было бы достаточно. Но там - суды независимые и непредвзятые, прямо как фемида с закрытими глазами, любые сомнения трактуют в пользу обвиняемого. Поэтому сложно довести дело до приговора
в россии оправдательных приговоров около 1%. сажают всех, если нет бабла
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ML26
Ответ Міш Міш
Может и он, ибо странно и резко пропал.
Он пропал потому что его отстранили
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З А
Ответ Dasein
В России имеющихся доказательств было бы достаточно. Но там - суды независимые и непредвзятые, прямо как фемида с закрытими глазами, любые сомнения трактуют в пользу обвиняемого. Поэтому сложно довести дело до приговора
да ладно, не надо идеализировать)) У нас человек может отмыться. А там если кто-то тебя запятнал, уже неважно кто ты есть на самом деле. уже никогда не очухаешься
+5
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Dasein
Ответ З А
офигеть. человеку карьеру сломали, жизнь разрушили и ради чего? Если за столько времени не нашли достаточно доказательств, то интересно на основании чего его столько времени подозревали? неужели закон вообще никак не защищает людей вина которых абсолютно не доказана?
В России имеющихся доказательств было бы достаточно. Но там - суды независимые и непредвзятые, прямо как фемида с закрытими глазами, любые сомнения трактуют в пользу обвиняемого. Поэтому сложно довести дело до приговора
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Міш Міш
Может и он, ибо странно и резко пропал.
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Дядя ТУРА
в любом случае этот шлейф останется навсегда за ним. человек не виноват в итоге, а куча негатива хапнул
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З А
офигеть. человеку карьеру сломали, жизнь разрушили и ради чего? Если за столько времени не нашли достаточно доказательств, то интересно на основании чего его столько времени подозревали? неужели закон вообще никак не защищает людей вина которых абсолютно не доказана?
+39
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