Доказательства по делу об игроке АПЛ, подозреваемом в сексуальных преступлениях против детей, переданы в прокуратуру. Возможно, речь о хавбеке «Эвертона» Сигурдссоне

Теги Эвертон премьер-лига Англия происшествия Гильфи Сигурдссон контент Футбол

В Королевскую прокурорскую службу поступили материалы дела о футболисте АПЛ.

Как сообщает The Mirror, полицией Большого Манчестера переданы доказательства по делу об игроке, арестованном в июле 2021 года по подозрению в многочисленных сексуальных преступлениях против детей.

Прокуратура подтвердила получение пакета 31 января 2023 года. Теперь она должна решить, достаточно ли фактов для того, чтобы вести уголовное преследование футболиста, чье имя не называется. Сроки вынесения решения не называются.

В 2021 году стало известно о том, что полиция начала расследование в отношении игрока «Эвертона». Он был отстранен от работы с командой, заключен под стражу, но вышел под залог.

Считается, что речь идет о Гильфи Сигурдссоне – в последний раз он выходил на поле весной 2021 года.

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7 комментариев

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Тохир Анваров
У футболистов много денег,что мешает им снять девушек лёгкого поведения?
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Тимур Узбеков
Ответ Ars Mount
Кто ты, воин?
Сигурдссон
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Адепт Суперлиги
Многовато скандалов со всякими половыми преступлениями в последнее время..
Про них стали больше писать
0
-1
-1
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Циник Петербургский
Ответ Lucky Z
Еще один загубивший карьеру футболист. Жаль, очень неординарный игрок был.
Жалеть карьеру, КАРЬЕРУ(!!) футболиста, который поломал жизнь и психику куче детей (разумеется, если его вина в этом будет доказана)??
+8
0
+8
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Адепт Суперлиги
Многовато скандалов со всякими половыми преступлениями в последнее время..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lucky Z
Еще один загубивший карьеру футболист. Жаль, очень неординарный игрок был.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ars Mount
Кто ты, воин?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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