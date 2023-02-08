Доказательства по делу об игроке АПЛ, подозреваемом в сексуальных преступлениях против детей, переданы в прокуратуру. Возможно, речь о хавбеке «Эвертона» Сигурдссоне

В Королевскую прокурорскую службу поступили материалы дела о футболисте .

Как сообщает The Mirror, полицией Большого Манчестера переданы доказательства по делу об игроке, арестованном в июле 2021 года по подозрению в многочисленных сексуальных преступлениях против детей.

Прокуратура подтвердила получение пакета 31 января 2023 года. Теперь она должна решить, достаточно ли фактов для того, чтобы вести уголовное преследование футболиста, чье имя не называется. Сроки вынесения решения не называются.

В 2021 году стало известно о том, что полиция начала расследование в отношении игрока « ». Он был отстранен от работы с командой, заключен под стражу, но вышел под залог.

Считается, что речь идет о – в последний раз он выходил на поле весной 2021 года.

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