Артета считает, что «Арсеналу» нужна удача в борьбе за победу в АПЛ: «Иногда решают сантиметры – они должны быть в вашу пользу»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета считает, что «Арсеналу» понадобится удача в борьбе за победу в АПЛ.

«Арсенал» лидирует в АПЛ с отрывом в 6 очков. У «Манчестер Сити», идущего вторым, при этом есть матч в запасе.

«Вам нужна удача в нужный момент. Удача и то, откуда она приходит, – это очень важно. В спорте есть и другая сторона, иногда речь идет о сантиметрах. И эти сантиметры должны быть в твою пользу.

Мы там, где мы есть. Счастливы находиться на своем месте. Теперь нам нужно довести дела до конца. Чтобы сделать это, мы требуем от всех дополнительной отдачи», – сказал тренер «Арсенала».

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15 комментариев

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Олег Ринкевич
Ответ marshalericsson1357
Тогда зовите Лукаку
не капли в рот, ни сантиметра в опу?)
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Артемий Дмитриев
Ответ Виталий Ан
Предлагаю посмотреть матч Сити Мю. Такого тупизма даже не вспомню.
Нуууу, кстати, да) офсайд чистый, мешал аке он тогда, смотрел этот матч, но тогда им +1 очко и справедливость восторжествует))
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Виталий Ан
Ответ Артемий Дмитриев
Нам нужно немного удачи и чтобы добавили 2 очка в таблице за игру с брентфордом, а то из такого офсайда забивать при варе!
Предлагаю посмотреть матч Сити Мю. Такого тупизма даже не вспомню.
+1
0
+1
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SLEVIN
Ответ Влад Белянский
Конечно мы представляли арсенал чемпионом, но чем ближе конец, тем больше хочется итогов подвести, и блин, они просто охрененные, такого прогресса не видел никогда. Пасы, открывания, прессинг. Стабильность. Очень сильная команда, хороший тренер, наконец-то лига чемпионов, наконец-то хочется смотреть каждый тур, не могу пропускать. Нельзя останавливаться, сити будет меняться, все команды будут сильнее слабее, АПЛ это чудеса, чемпионство в точно будет, конониры, без альтернатив 💪💪💪
мало ты значит футбола посмотрел Владик
+1
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SLEVIN
почему удача, как говорит Артета, "должна" быть именно на его стороне?
кто в честной конкуренции сильнее, тот и "должен" победить
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Влад Белянский
Конечно мы представляли арсенал чемпионом, но чем ближе конец, тем больше хочется итогов подвести, и блин, они просто охрененные, такого прогресса не видел никогда. Пасы, открывания, прессинг. Стабильность. Очень сильная команда, хороший тренер, наконец-то лига чемпионов, наконец-то хочется смотреть каждый тур, не могу пропускать. Нельзя останавливаться, сити будет меняться, все команды будут сильнее слабее, АПЛ это чудеса, чемпионство в точно будет, конониры, без альтернатив 💪💪💪
+2
-1
+1
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Aibek Mak
Арсенал берет Апл , а Сити лигу чемпионов я думаю все будут рады) Удачи обоим клубам
+2
0
+2
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Sabyrzhan Sarbalayev
Так и есть, но с другой стороны арсеналу и так везло весь сезон столько победных на последних минутах, все залетало.
0
0
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Ignazio DE Alter
Ответ marshalericsson1357
Тогда зовите Лукаку
тонко
0
0
0
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Артемий Дмитриев
Нам нужно немного удачи и чтобы добавили 2 очка в таблице за игру с брентфордом, а то из такого офсайда забивать при варе!
+5
-1
+4
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$-AGROHIM-$
Ответ 10ztv
артета уже не тот. Про доминирование забыл
с Ливером Артета доминировал, в своей вратарской...
0
-7
-7
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$-AGROHIM-$
без удачи проиграли бы Ливеру 2:5
+2
-2
0
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Dylan Walker
Главное не меньше 15 см удачи Микель, а то один российский женский медиа эксперт заклюет..))
+2
-3
-1
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10ztv
артета уже не тот. Про доминирование забыл
+2
-1
+1
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marshalericsson1357
Тогда зовите Лукаку
+7
-2
+5
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