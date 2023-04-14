Артета считает, что «Арсеналу» нужна удача в борьбе за победу в АПЛ: «Иногда решают сантиметры – они должны быть в вашу пользу»

Микель Артета считает, что «Арсеналу» понадобится удача в борьбе за победу в АПЛ.

«Арсенал» лидирует в АПЛ с отрывом в 6 очков. У «Манчестер Сити», идущего вторым, при этом есть матч в запасе.

«Вам нужна удача в нужный момент. Удача и то, откуда она приходит, – это очень важно. В спорте есть и другая сторона, иногда речь идет о сантиметрах. И эти сантиметры должны быть в твою пользу.

Мы там, где мы есть. Счастливы находиться на своем месте. Теперь нам нужно довести дела до конца. Чтобы сделать это, мы требуем от всех дополнительной отдачи», – сказал тренер «Арсенала».