Стоунз – лучший игрок недели в Лиге чемпионов, Забитцер – в Лиге Европы
Джон Стоунз признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз в игре с «Баварией» (3:0) отметился голевой передачей, также 86% его пасов достигли цели.
На приз претендовали Браим Диас («Милан»), Винисиус Жуниор («Реал») и Алессандро Бастони («Интер»).
Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан Марсель Забитцер из «Манчестер Юнайтед», сделавший дубль против «Севильи» (2:2).
В голосовании Забитцер обошел Оркуна Кекчю («Фейеноорд»), Виктора Бонифасе («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).
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