Стоунз – лучший игрок недели в Лиге чемпионов, Забитцер – в Лиге Европы

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА рейтинги Джон Стоунз Марсель Забитцер Футбол

Джон Стоунз признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз в игре с «Баварией» (3:0) отметился голевой передачей, также 86% его пасов достигли цели.

На приз претендовали Браим Диас («Милан»), Винисиус Жуниор («Реал») и Алессандро Бастони («Интер»).

Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан Марсель Забитцер из «Манчестер Юнайтед», сделавший дубль против «Севильи» (2:2).

В голосовании Забитцер обошел Оркуна Кекчю («Фейеноорд»), Виктора Бонифасе («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).

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19 комментариев

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Tiestorzn17
В ЛЧ дал бы приз Фофане или Упамекано
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Митрандир цвета хаки
В смысле Стоунз? А как же Холланд??? В новостях криштиглоры же выносили ему ЗМ
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Мистер Уайт
Ответ Bogdan Fedyuk
Лучший цз Англии после Магваера , конечно
Магуайр даже не пытался подстроиться под мяч или хотя бы увернуться, мяч просто попал ему в голову. Представляешь, каким мастерством нужно обладать, чтоб забивать такие голы?:)
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Футбол_это_жизнь
Защитник который смог стать опорником! Кройф подсказал Хави, Хави подсказал Пепу.
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Мистер Уайт
Ответ Arman Markosyan 25
Автогол тоже дубль сделал
Автогол сделал дубль двумя разными людьми, а Забитцер одной левой ногой.
+1
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Aggrrist
Лицо недели - Харри Магваер
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pztpzhmx66
По делу !!!
+2
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+2
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Азизбек Ахмадиллаев
Заслуженный приз
+1
0
+1
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Bogdan Fedyuk
Лучший цз Англии после Магваера , конечно
+5
-1
+4
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Добрый Ретроград
Лучший игрок недели - Гарри Автогол.
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57s6w79qhh
Гол Виртца признали лучшим в ЛЕ. Бред полнейший 🤦🏾‍♂️
+1
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дронреш
все по делу
+1
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Артур Анадян
Так держать, Забитцер!
+1
-1
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Добрый Ретроград
Ответ Старик Стариканов
Игрока Севильи автогола никак не оценили,а ведь лучше всех отыграл
Однозначно
+1
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Мальчик Весёлый
вообще уже обнаглели - Великого Магуайра даже не замечают
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Усатая Козляра
Стоунз всегда хорош, только вот травмы не дают ему играть на топовом уровне постоянно
+2
-1
+1
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Arman Markosyan 25
Автогол тоже дубль сделал
+17
0
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Игорь Климов
Вполне адекватное решение.
+15
-4
+11
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Старик Стариканов
Игрока Севильи автогола никак не оценили,а ведь лучше всех отыграл
+12
-1
+11
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