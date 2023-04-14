Стоунз – лучший игрок недели в Лиге чемпионов, Забитцер – в Лиге Европы

Джон Стоунз признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Защитник « » в игре с «Баварией» (3:0) отметился голевой передачей, также 86% его пасов достигли цели.

На приз претендовали Браим Диас («Милан»), Винисиус Жуниор («Реал») и Алессандро Бастони («Интер»).

Лучшим игроком недели в признан из « », сделавший дубль против «Севильи» (2:2).

В голосовании Забитцер обошел Оркуна Кекчю («Фейеноорд»), Виктора Бонифасе («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).