Болельщик встретился с Лионелем Месси в Париже, прождав 10 часов у его дома.

Как сообщает издание Infobae, Хуан Полкан, выступающий за итальянский клуб по мини-футболу, спланировал двухдневную поездку в Париж, чтобы увидеться с форвардом «ПСЖ».

«Я все узнал еще до того, как отправился в путешествие. Многие спрашивали у меня его адрес, но из уважения я не собираюсь его называть. Я поискал в Интернете, но там не оказалось вообще ничего.

Мне удалось узнать его у парикмахера, который живет в Париже и приезжал к Месси в гости. Он тоже не сказал мне точный адрес, но рассказал, где примерно находится его дом. Я приехал в тот район в 8 утра, и мне понадобилось около 45 минут, чтобы найти нужный дом», – рассказал Полкан.

По словам мужчины, он ждал возле дома Месси несколько часов.

«Я ждал, потому что очень хотел встретиться с ним. Утром в хостеле, где я остановился, за завтраком я выпил только капучино, и больше ничего не ел до 9 часов вечера. Люди проходили мимо, смотрели на меня и подозревали что-то, увидев футболку Месси.

Я сидел и ждал, и около 9 утра увидел, что он уехал на тренировку. Сначала я был один, но около полудня подошел еще один парень, который хотел подарить Месси картину.

Когда Лео вернулся около часа дня, я даже не смог подойти близко, но я уверен, что он видел меня. Я продолжил ждать, и около 15:30 (жена – Sports.ru) выехала из дома и, открыв окно машины, доброжелательным тоном заговорила с нами и сказала, что собирается забирать детей. Через три часа она снова появилась, но никак не отреагировала.

В тот момент я подумал, что шансов нет. Я уже собирался уходить, охранник сказал мне, что он намерен вызвать полицию, но я не мог сдаться, потому что приехал в Париж ради встречи с Лионелем.

Неожиданно появилась Антонела и сказала: «Проходите, проходите». Это поразило меня больше всего: она открыла нам дверь. Нас могли послать куда подальше, но все же впустили в дом.

Первое, что я увидел, – это Месси, стоящий передо мной в шортах и тапочках. Он поздоровался с нами – это был удивительный момент. Я сказал ему, что я его фанат, мы сфотографировались, и он подписал футболку футзального клуба, где я играю.

Фото: инстаграм Хуана Полкана

Он обнял меня и поставил автограф на моей руке. Я нервничал, моя рука дрожала, как никогда раньше, и Лионель успокоил меня.

Я сразу пошел делать татуировку [поверх автографа]. Тот парень, с которым мы пришли, был татуировщиком, и он помог мне с этим.

Мой футзальный клуб дал мне выходные, чтобы я смог увидеть Месси, при условии, что если у меня все получится, он подпишет футболку.

Я хочу поблагодарить Лео, но не за чемпионат мира, а за то, что я стал счастлив как ребенок. Ты всегда мотивировал меня, заставлял улыбаться в каждой игре.

Я не хочу прославиться или вроде того. Я лишь хочу, чтобы люди знали, какой он простой и скромный»,– сказал Полкан.