Месси пригласил домой фаната, 10 часов ждавшего игрока, и оставил автограф на руке: «Хочу, чтобы люди знали, какой Лео простой и скромный»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики Антонелла Рокуццо Футбол

Болельщик встретился с Лионелем Месси в Париже, прождав 10 часов у его дома.

Как сообщает издание Infobae, Хуан Полкан, выступающий за итальянский клуб по мини-футболу, спланировал двухдневную поездку в Париж, чтобы увидеться с форвардом «ПСЖ».

«Я все узнал еще до того, как отправился в путешествие. Многие спрашивали у меня его адрес, но из уважения я не собираюсь его называть. Я поискал в Интернете, но там не оказалось вообще ничего.

Мне удалось узнать его у парикмахера, который живет в Париже и приезжал к Месси в гости. Он тоже не сказал мне точный адрес, но рассказал, где примерно находится его дом. Я приехал в тот район в 8 утра, и мне понадобилось около 45 минут, чтобы найти нужный дом», – рассказал Полкан.

По словам мужчины, он ждал возле дома Месси несколько часов.

«Я ждал, потому что очень хотел встретиться с ним. Утром в хостеле, где я остановился, за завтраком я выпил только капучино, и больше ничего не ел до 9 часов вечера. Люди проходили мимо, смотрели на меня и подозревали что-то, увидев футболку Месси.

Я сидел и ждал, и около 9 утра увидел, что он уехал на тренировку. Сначала я был один, но около полудня подошел еще один парень, который хотел подарить Месси картину.

Когда Лео вернулся около часа дня, я даже не смог подойти близко, но я уверен, что он видел меня. Я продолжил ждать, и около 15:30 Антонела (жена Лионеля Месси – Sports.ru) выехала из дома и, открыв окно машины, доброжелательным тоном заговорила с нами и сказала, что собирается забирать детей. Через три часа она снова появилась, но никак не отреагировала.

В тот момент я подумал, что шансов нет. Я уже собирался уходить, охранник сказал мне, что он намерен вызвать полицию, но я не мог сдаться, потому что приехал в Париж ради встречи с Лионелем.

Неожиданно появилась Антонела и сказала: «Проходите, проходите». Это поразило меня больше всего: она открыла нам дверь. Нас могли послать куда подальше, но все же впустили в дом.

Первое, что я увидел, – это Месси, стоящий передо мной в шортах и тапочках. Он поздоровался с нами – это был удивительный момент. Я сказал ему, что я его фанат, мы сфотографировались, и он подписал футболку футзального клуба, где я играю.

Фото: инстаграм Хуана Полкана

Он обнял меня и поставил автограф на моей руке. Я нервничал, моя рука дрожала, как никогда раньше, и Лионель успокоил меня.

Я сразу пошел делать татуировку [поверх автографа]. Тот парень, с которым мы пришли, был татуировщиком, и он помог мне с этим.

Мой футзальный клуб дал мне выходные, чтобы я смог увидеть Месси, при условии, что если у меня все получится, он подпишет футболку.

Я хочу поблагодарить Лео, но не за чемпионат мира, а за то, что я стал счастлив как ребенок. Ты всегда мотивировал меня, заставлял улыбаться в каждой игре.

Я не хочу прославиться или вроде того. Я лишь хочу, чтобы люди знали, какой он простой и скромный»,– сказал Полкан.

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48 комментариев

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OneMind
Ответ Старый Негр
Я извиняюсь, но на этом фото, сделанном судя по легенде в доме скромняжки, не его ли "скромных" размеров портрет на полу? Незачет пиар-отделу. Не, любой человек имеет право любоваться самим собой и обвешаться своими портретами любых размеров, но раз уж формируете образ скромного парня, элементы нарциссизма из кадра убирайте. А то даже у нас, нескромных, таких портретов дома нет - а ведь это только попавшее в кадр.
Если почитать внимательнее, то написано, что второй фанат хотел подарить ему картину. Скорее всего это она и есть. Так что незачёт скорее тебе
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Hit&Run
из уважения к Лео, я не скажу его адрес, но расскажу как его раздобыть.
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Старый Негр
Я извиняюсь, но на этом фото, сделанном судя по легенде в доме скромняжки, не его ли "скромных" размеров портрет на полу?
Незачет пиар-отделу. Не, любой человек имеет право любоваться самим собой и обвешаться своими портретами любых размеров, но раз уж формируете образ скромного парня, элементы нарциссизма из кадра убирайте.
А то даже у нас, нескромных, таких портретов дома нет - а ведь это только попавшее в кадр.
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Злобный Конь
Ответ Евгений Семенченко
ты ему главное на лапе ничего не пиши )))
Он сперва от радости бежит и крутится в ногах,пока не поглажу,и только потом гордо уходит по своим собачьим делам 😃
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Евгений Семенченко
Ответ Станислав Л
на руке он просто расписался
блин,спасибо,неправильно понял )))
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Станислав Л
Ответ Ф_Крюгер
... и оставил надпись на его руке: «Хочу, чтобы люди знали, какой Лео простой и скромный»🧐🧐
написано же - оставил автограф, какая надпись?
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Flavius
Ответ bel01
На самом деле, надо быть осторожными с такими фанатами. Чэпмэн ждал несколько часов, чтобы взять у Джона Леннона автограф. Что было дальше, все знают.
Судя по тому, как меня заминусовали, на сайте хватает идиотов, котороые не знают что было дальше.

Впрочем они и Джона Леннона вряд ли знают
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Станислав Л
Ответ Евгений Семенченко
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на руке он просто расписался
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нелюбитель футбола
Месси в форме сборной Польши и в тапочках... Жди, Лёва...
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Felp
Месси охрана нужна от таких поехавших
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Pok_Toholo
Он ниже Месси, поэтому жена подумала что это ребенок и ничего плохого не случится
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Углеводов нет
Ответ Hong Kil
Как то не по себе от такого проявления скромности Месси. Хотя может и не его идея, у него пиар-отдел есть он и проводит такие акции. Недавно вот бюджетников на КампНоу сгоняли, что бы они "Месси, Месси!" кричали. Все гонятся за имиджем и не жалеют на него денег.
Как же здесь воняет тухлыми бакланами...
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Konstantin KS
Антонелла его впустила, чтобы Месси почувствовал себя великаном на фоне этого малыша Полкана
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Евгений Семенченко
Ответ Злобный Конь
Меня тоже Полкан в станице ждёт. Ехать минут 20 до Некрасовской,но мне лень.
ты ему главное на лапе ничего не пиши )))
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Евгений Семенченко
Комментарий удален пользователем
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градус ненависти
Его дело, каждый проводит время как ему нравится, но это какое-то нездоровый подход, когда взрослый мужик 10 часов ждёт человека чтобы взять автограф. Одно дело ездить за своей командой на выезд, и другое - какой-то подростковый персональный фанатизм
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Vvvv Xxxx
Ответ Баобабка
Агуэро нервно курит от ревности.
Де Поль тогда уже на пути в Париж
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Alex Power
Ответ Alex1104
Мне вот интересно, кто это плюсует. Уроки закончились?
Ну что ты разлаялся?
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Ф_Крюгер
... и оставил надпись на его руке: «Хочу, чтобы люди знали, какой Лео простой и скромный»🧐🧐
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Игорь Климов
Многие кто знал Месси лично и раньше говорили, что Лео обычный человек в повседневной жизни.
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hardy33
Ответ Spartakus1984
Теперь Месси сменит парикмахера)
И адрес🤣
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bel01
На самом деле, надо быть осторожными с такими фанатами.
Чэпмэн ждал несколько часов, чтобы взять у Джона Леннона автограф. Что было дальше, все знают.
+22
-1
+21
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Новый тренер ФК Спартак
Просто хороший пр ход, Рон теперь пригласит табор цыган) шутка)
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Баобабка
Агуэро нервно курит от ревности.
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Yusa Naza
История душевная, чистая. ну а сейчас в комментариях мы увидим всю изнанку души человеческой с желчью.
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