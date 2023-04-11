Месси пригласил домой фаната, 10 часов ждавшего игрока, и оставил автограф на руке: «Хочу, чтобы люди знали, какой Лео простой и скромный»
Болельщик встретился с Лионелем Месси в Париже, прождав 10 часов у его дома.
Как сообщает издание Infobae, Хуан Полкан, выступающий за итальянский клуб по мини-футболу, спланировал двухдневную поездку в Париж, чтобы увидеться с форвардом «ПСЖ».
«Я все узнал еще до того, как отправился в путешествие. Многие спрашивали у меня его адрес, но из уважения я не собираюсь его называть. Я поискал в Интернете, но там не оказалось вообще ничего.
Мне удалось узнать его у парикмахера, который живет в Париже и приезжал к Месси в гости. Он тоже не сказал мне точный адрес, но рассказал, где примерно находится его дом. Я приехал в тот район в 8 утра, и мне понадобилось около 45 минут, чтобы найти нужный дом», – рассказал Полкан.
По словам мужчины, он ждал возле дома Месси несколько часов.
«Я ждал, потому что очень хотел встретиться с ним. Утром в хостеле, где я остановился, за завтраком я выпил только капучино, и больше ничего не ел до 9 часов вечера. Люди проходили мимо, смотрели на меня и подозревали что-то, увидев футболку Месси.
Я сидел и ждал, и около 9 утра увидел, что он уехал на тренировку. Сначала я был один, но около полудня подошел еще один парень, который хотел подарить Месси картину.
Когда Лео вернулся около часа дня, я даже не смог подойти близко, но я уверен, что он видел меня. Я продолжил ждать, и около 15:30 Антонела (жена Лионеля Месси – Sports.ru) выехала из дома и, открыв окно машины, доброжелательным тоном заговорила с нами и сказала, что собирается забирать детей. Через три часа она снова появилась, но никак не отреагировала.
В тот момент я подумал, что шансов нет. Я уже собирался уходить, охранник сказал мне, что он намерен вызвать полицию, но я не мог сдаться, потому что приехал в Париж ради встречи с Лионелем.
Неожиданно появилась Антонела и сказала: «Проходите, проходите». Это поразило меня больше всего: она открыла нам дверь. Нас могли послать куда подальше, но все же впустили в дом.
Первое, что я увидел, – это Месси, стоящий передо мной в шортах и тапочках. Он поздоровался с нами – это был удивительный момент. Я сказал ему, что я его фанат, мы сфотографировались, и он подписал футболку футзального клуба, где я играю.
Фото: инстаграм Хуана Полкана
Он обнял меня и поставил автограф на моей руке. Я нервничал, моя рука дрожала, как никогда раньше, и Лионель успокоил меня.
Я сразу пошел делать татуировку [поверх автографа]. Тот парень, с которым мы пришли, был татуировщиком, и он помог мне с этим.
Мой футзальный клуб дал мне выходные, чтобы я смог увидеть Месси, при условии, что если у меня все получится, он подпишет футболку.
Я хочу поблагодарить Лео, но не за чемпионат мира, а за то, что я стал счастлив как ребенок. Ты всегда мотивировал меня, заставлял улыбаться в каждой игре.
Я не хочу прославиться или вроде того. Я лишь хочу, чтобы люди знали, какой он простой и скромный»,– сказал Полкан.
Незачет пиар-отделу. Не, любой человек имеет право любоваться самим собой и обвешаться своими портретами любых размеров, но раз уж формируете образ скромного парня, элементы нарциссизма из кадра убирайте.
А то даже у нас, нескромных, таких портретов дома нет - а ведь это только попавшее в кадр.
Впрочем они и Джона Леннона вряд ли знают
Чэпмэн ждал несколько часов, чтобы взять у Джона Леннона автограф. Что было дальше, все знают.