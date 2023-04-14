Замминистра спорта Украины о бойкоте отбора Евро-2024 из-за участия белорусов: «Решение за УАФ. Говорят, мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это не так»

Заместитель министра молодежи и спорта Украины высказался о возможном бойкоте Евро-2024.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, который запретил украинцам соревноваться со спортсменами из России и Беларуси.

– Речь же не только о России, но и о Беларуси. В 2024 году сборная по футболу должна отправиться на турнир, где запланировано участие Беларуси. Они теперь не поедут или нарушат приказ?

– Я хотел бы подчеркнуть, что решение принято таким образом, что решение о лишении федерации статуса национальной принимается комиссией.

В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она будет отстаивать интересы нашего государства в этой ситуации (формулировка измненена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru).

Мы по каждому конкретному случаю будем рассматривать и реагировать по отдельности. Мы не ждем этого, мы много работы делаем на упреждение, работаем с международными партнерами, призываем, работаем вместе с национальными федерациями, которые ведут переговоры с международными федерациями о недопуске, работаем с дипломатическим корпусом.

Сегодня есть такая спекуляция, что мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это совсем не так.

То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права и подчеркивать недопустимость их участия в международных соревнованиях. Мы тоже прорабатываем механизм, как это будет делаться.

– Поедут ли наши футболисты на отбор к или нет?

– Основное решение будет принимать федерация – УАФ. Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть, – сказал Матвей Бедный для Tribuna.com.