Замминистра спорта Украины о бойкоте отбора Евро-2024 из-за участия белорусов: «Решение за УАФ. Говорят, мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это не так»

Теги Сборная Украины по футболу Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу Политика Евро-2024 Футбол

Заместитель министра молодежи и спорта Украины высказался о возможном бойкоте Евро-2024.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, который запретил украинцам соревноваться со спортсменами из России и Беларуси.

– Речь же не только о России, но и о Беларуси. В 2024 году сборная Украины по футболу должна отправиться на турнир, где запланировано участие Беларуси. Они теперь не поедут или нарушат приказ?

– Я хотел бы подчеркнуть, что решение принято таким образом, что решение о лишении федерации статуса национальной принимается комиссией.

В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она будет отстаивать интересы нашего государства в этой ситуации (формулировка измненена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru).

Мы по каждому конкретному случаю будем рассматривать и реагировать по отдельности. Мы не ждем этого, мы много работы делаем на упреждение, работаем с международными партнерами, призываем, работаем вместе с национальными федерациями, которые ведут переговоры с международными федерациями о недопуске, работаем с дипломатическим корпусом. 

Сегодня есть такая спекуляция, что мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это совсем не так.

То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права и подчеркивать недопустимость их участия в международных соревнованиях. Мы тоже прорабатываем механизм, как это будет делаться.

– Поедут ли наши футболисты на отбор к Евро-2024 или нет?

– Основное решение будет принимать федерация – УАФ. Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть, – сказал Матвей Бедный для Tribuna.com.

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34 комментария

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Arthurino
Ответ Александр Гороховик
Сравнивая Украину с Аляской скажите, на Аляске говорят по-русски? На Аляске есть Православие? На Аляске есть сухопутная граница с Россией? На Аляске есть тысячи родственных связей с Россией? На Аляске есть структурные объекты, построенные Россией?
Так он об исторических российских землях говорит. Причем здесь русскоязычное население? Vate говоришь одно, они тебе второе

Окей по русскоязычному населению. Когда Брайтон-Бич будем брать? Там русскоязычных людей спасай да спасай от гнета запада
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Станислав Л
Ответ Arthurino
1. Украина это суверенное государство 2. Войну на Донбассе начал Гиркин и его ручные фашисты, о чем он неоднократно гордо говорил 3. Отмена всего русского на Украине началась после 24 февраля 4. Исторические российские земли? Когда ждать нападения на Аляску? 5. Переключи канал на Nickelodeon, там сказки хотя бы веселые
Отмена всего русского на Украине началась после 24 февраля
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напомни, когда приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"?
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Maxim Vasnechov
Ответ Александр Гороховик
Сравнивая Украину с Аляской скажите, на Аляске говорят по-русски? На Аляске есть Православие? На Аляске есть сухопутная граница с Россией? На Аляске есть тысячи родственных связей с Россией? На Аляске есть структурные объекты, построенные Россией?
Какие структурные объекты в Украине построены РФ?
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Александр Гороховик
Ответ Павел Мельников
На Аляске говорят по-русски и там есть православие. Там есть не тысячи - сотни тысяч родственных связей с Россией на данный момент. Сухопутной границы нет, но есть морская. Да, раз есть православие - есть и его объекты.
Из 700 000 населения штата Аляска лишь 1,5% имеют русские корни. Что же касается религиозной принадлежности населения, то на Аляске самый высокий показатель православных на территории США — 13%. Несравнимо!
А объекты я имел в виду не православные, А различные АЭС, ТЭЦ заводы, построенные русскими.
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Павел Мельников
Ответ Александр Гороховик
Сравнивая Украину с Аляской скажите, на Аляске говорят по-русски? На Аляске есть Православие? На Аляске есть сухопутная граница с Россией? На Аляске есть тысячи родственных связей с Россией? На Аляске есть структурные объекты, построенные Россией?
На Аляске говорят по-русски и там есть православие. Там есть не тысячи - сотни тысяч родственных связей с Россией на данный момент. Сухопутной границы нет, но есть морская. Да, раз есть православие - есть и его объекты.
0
0
0
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tolobas
"То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права и подчеркивать недопустимость их участия в международных соревнованиях."

Мы не будем участвовать, но будем участвовать. Я так это понимаю...
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Спартак сила
Ответ Caniball
Там Украина в группе с Италией и Англией, выходят 2 команды из группы. Третья никуда не выходит. Понятно, что они никуда не выйдут, вот и пытаются навести пафоса: типа не очень-то и хотели играть на вашем этом Евро-2024.
логично 🌝
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Станислав Л
зачем на российском сайте нам читать про проблемы украинского спорта???
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Max Zhomkov
Ответ j30
ради американских геополитичесих амбиций бросили свой народ в мясорубку, лучше бы об этом думали а не о спорте
Путин -" начинаем сво!"
юзер спортса j30 - "ради америкосов Украина бросила свой народ в мясорубку!"
логично ведь?
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j30
Ответ Arthurino
1. Украина это суверенное государство 2. Войну на Донбассе начал Гиркин и его ручные фашисты, о чем он неоднократно гордо говорил 3. Отмена всего русского на Украине началась после 24 февраля 4. Исторические российские земли? Когда ждать нападения на Аляску? 5. Переключи канал на Nickelodeon, там сказки хотя бы веселые
1. Украина была сувереным государством до 2014 года , в 2014 ее захватили и начаил использовать и эксплотировать в своих целях, россия создала украину и дала ей государственость , украина получила независимость с условием что будет внеблоковой и колективный запад не будет залезать туда 2 на донбассе как и в киеве произошли протесты захват власти в чем разницами и там и там был вооруженый захват одним подерживал запад другим россия в чем разница , только войной на донбасс поши киевцы а не наоборот 3 почитай законы который приняла киевская власть сначала завхата власти 4 аляска находится слишком далеко и там не живет проросийское население
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Max Zhomkov
не снимутся с отбора 100%
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Сибирский литовец
Так узнаваемо от Демьяна Бедного : не зьим , то понадкусываю
Понимают , что ничего не светит в футбольном плане , поэтому все силы на соседей )
+1
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Александр Гороховик
Ответ Arthurino
1. Украина это суверенное государство 2. Войну на Донбассе начал Гиркин и его ручные фашисты, о чем он неоднократно гордо говорил 3. Отмена всего русского на Украине началась после 24 февраля 4. Исторические российские земли? Когда ждать нападения на Аляску? 5. Переключи канал на Nickelodeon, там сказки хотя бы веселые
Сравнивая Украину с Аляской скажите, на Аляске говорят по-русски? На Аляске есть Православие? На Аляске есть сухопутная граница с Россией? На Аляске есть тысячи родственных связей с Россией? На Аляске есть структурные объекты, построенные Россией?
+1
-2
-1
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Caniball
Там Украина в группе с Италией и Англией, выходят 2 команды из группы. Третья никуда не выходит.
Понятно, что они никуда не выйдут, вот и пытаются навести пафоса: типа не очень-то и хотели играть на вашем этом Евро-2024.
+2
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BeastI666I
Ответ Зеленый хвостик
Да не дай Бог. Может быть и не началось бы нечего если бы ваш очень умный президент не начал заикаться про то что хочет ядерку разрабатывать.
Путину досталось советское наследие. ты бредишь, чувак... наработки УЖЕ были!
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Arthurino
Ответ j30
как можно сравнивать две разные войны? что россия на ровном месте вторглась в украину , как германия в ссср? разве не было внешнего вмешательства в страну ?не было войны на донбассе из за того что люди там отказались признавать незаконную власть? разве не было отмены всего русского на исторических российких землях ? и вместо того что минские соглашения выполнять они говтовились вооруженым путем все решить , была бы украина нейтральной ничего бы не было , но они оказались под американским игом и воюют за чтобы стать их ней колонией
1. Украина это суверенное государство
2. Войну на Донбассе начал Гиркин и его ручные фашисты, о чем он неоднократно гордо говорил
3. Отмена всего русского на Украине началась после 24 февраля
4. Исторические российские земли? Когда ждать нападения на Аляску?
5. Переключи канал на Nickelodeon, там сказки хотя бы веселые
+4
-4
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Зеленый хвостик
Ответ BeastI666I
Комментарий удален модератором
Да не дай Бог. Может быть и не началось бы нечего если бы ваш очень умный президент не начал заикаться про то что хочет ядерку разрабатывать.
+3
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BeastI666I
Ответ Aleksey Yashin
Понял, у вас не получилось представить невозможное)
конечно! зачем?
+1
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Aleksey Yashin
Ответ BeastI666I
Беларусь никогда не выйдет из группы... Эржан, проснись. на работу пора
Понял, у вас не получилось представить невозможное)
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j30
Ответ Arthurino
Получается Сталин ради своих геополитических амбиций бросил советский народ в мясорубку? (Речь не о финской войне, тут вопросов нет) Или все таки люди по большей части сами защищали свои дома от оккупантов и интервентов?
как можно сравнивать две разные войны? что россия на ровном месте вторглась в украину , как германия в ссср? разве не было внешнего вмешательства в страну ?не было войны на донбассе из за того что люди там отказались признавать незаконную власть? разве не было отмены всего русского на исторических российких землях ? и вместо того что минские соглашения выполнять они говтовились вооруженым путем все решить , была бы украина нейтральной ничего бы не было , но они оказались под американским игом и воюют за чтобы стать их ней колонией
+3
-5
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кашкаКа
Продолжат короче совершенствовать свой цирк в каждом отдельном случае.
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dzenga 1
Отменить Евро-2024 и делов !
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ChefJhonnyMorgan
Как же хорошо, что Украина на ЧМ не отобралась, а то весь праздник своим нытьём и акциями испортили бы
+18
-4
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BeastI666I
Ответ j30
ради американских геополитичесих амбиций бросили свой народ в мясорубку, лучше бы об этом думали а не о спорте
кто войска ввел тот и бросил в мясорубку. почемуд ля тебя, потомка советских героев, факт защиты украинцами своей родины считается позорным?!
Они должны были просто сдаться без боя?! и ты бы их после этого уважал?!?!?
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jwbmwbqvih
Ответ Aleksey Yashin
"Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия" Представим невозможное, Беларусь отобралась на Евро 2024. Украина (если она тоже отберется) тогда, следуя своей политике, снимается с чемпионата? Или начнутся призывы быть с Украиной и немедленно снять Беларусь с чемпионата?
Конечно пойдут. Можно даже предположить и,скорей всего,с первого раза угадать какие страны с готовностью присоединятся.
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