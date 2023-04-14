Замминистра спорта Украины о бойкоте отбора Евро-2024 из-за участия белорусов: «Решение за УАФ. Говорят, мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это не так»
Заместитель министра молодежи и спорта Украины высказался о возможном бойкоте Евро-2024.
Ранее Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, который запретил украинцам соревноваться со спортсменами из России и Беларуси.
– Речь же не только о России, но и о Беларуси. В 2024 году сборная Украины по футболу должна отправиться на турнир, где запланировано участие Беларуси. Они теперь не поедут или нарушат приказ?
– Я хотел бы подчеркнуть, что решение принято таким образом, что решение о лишении федерации статуса национальной принимается комиссией.
В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации, как она будет отстаивать интересы нашего государства в этой ситуации (формулировка измненена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru).
Мы по каждому конкретному случаю будем рассматривать и реагировать по отдельности. Мы не ждем этого, мы много работы делаем на упреждение, работаем с международными партнерами, призываем, работаем вместе с национальными федерациями, которые ведут переговоры с международными федерациями о недопуске, работаем с дипломатическим корпусом.
Сегодня есть такая спекуляция, что мы умываем руки и освобождаем пространство для россиян – это совсем не так.
То, что спортсмены не будут участвовать в соревнованиях – это не значит, что мы туда не поедем и не будем бороться за свои права и подчеркивать недопустимость их участия в международных соревнованиях. Мы тоже прорабатываем механизм, как это будет делаться.
– Поедут ли наши футболисты на отбор к Евро-2024 или нет?
– Основное решение будет принимать федерация – УАФ. Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Будем смотреть, – сказал Матвей Бедный для Tribuna.com.
Окей по русскоязычному населению. Когда Брайтон-Бич будем брать? Там русскоязычных людей спасай да спасай от гнета запада
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напомни, когда приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"?
А объекты я имел в виду не православные, А различные АЭС, ТЭЦ заводы, построенные русскими.
Мы не будем участвовать, но будем участвовать. Я так это понимаю...
юзер спортса j30 - "ради америкосов Украина бросила свой народ в мясорубку!"
логично ведь?
Понимают , что ничего не светит в футбольном плане , поэтому все силы на соседей )
Понятно, что они никуда не выйдут, вот и пытаются навести пафоса: типа не очень-то и хотели играть на вашем этом Евро-2024.
2. Войну на Донбассе начал Гиркин и его ручные фашисты, о чем он неоднократно гордо говорил
3. Отмена всего русского на Украине началась после 24 февраля
4. Исторические российские земли? Когда ждать нападения на Аляску?
5. Переключи канал на Nickelodeon, там сказки хотя бы веселые
Они должны были просто сдаться без боя?! и ты бы их после этого уважал?!?!?