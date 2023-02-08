«Спартак» на ходу, «Зениту» будет очень трудно. 6 очков – не очень большой задел». Орлов об РПЛ

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

– Дистанция в 6 очков между «Зенитом» и «Спартаком» преодолима при нынешних обстоятельствах?

– Ничего еще не ясно, тем более «Спартак» на ходу. Прибавят обязательно и другие клубы, «Зениту» будет очень трудно. При этом отмечу, что за победу над «Зенитом» у соперников всегда будет очень хорошая премия – это дополнительная мотивация.

Шесть очков – это, конечно, задел. Но не очень большой. У «Зенита враг один – он сам. Если продолжит играть как умеет, то обязательно будет ближе всех к золотым медалям. А если, не дай бог, начнет где-то тормозить, если что-то будет не получаться, причем по вине зенитовцев, то все возможно.

Говорить о том, что «Зенит» сейчас может что-то гарантировать себе – это смешно. Несерьезно, непрофессионально, – сказал комментатор.

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20 комментариев

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Игорь Стукачев
Пошла моча.
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Любовь Мелехова
Ответ Rustam Guseynoff
Редкий случай, Орлов что-то сказал, а прикопаться не к чему)))
Осмелюсь спросить, чем же ГСО вызвал у вас такую личную неприязнь?
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Любовь Мелехова
Ответ petrgusev917@gmail.com
У КАРПИНА своя фишка,он постоянно проваливает вторую часть чемпионата.
То же самое происходит и с чемпионом 5 тура.
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KOTOV71
Ответ Spartakus1984
зениту там ещё со своими фармации играть,в любом случае он наберёт нужные очки
Да,надо посмотреть какого числа игра со Спартаком.
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Rustam Guseynoff
Редкий случай, Орлов что-то сказал, а прикопаться не к чему)))
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Никому_никабельный
Журналюги у вас мозг закончился на противостоянии Спартака и Зенита?
Один и тот же вопрос всем подряд. И по несколько раз! 🤦‍♂️
Спросить больше не о чем? О погоде спросите!
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Марк Грит
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Спартаку будет сложно: Ростов на ходу, одно очко - вообще не разрыв.
Но если Спартак выиграет рпл, то у Питерцев будет разрыв одного очка, ибо Семак показывает себя человеком манекеном, вроде бы на бровке стоит, а состав практически не ротируется, играют уже лет 5 в один и тот же футбол, хоть от дзюбы избавились.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ petrgusev917@gmail.com
У КАРПИНА своя фишка,он постоянно проваливает вторую часть чемпионата.
На примере прошлого сезона можешь про это поподробнее рассказать?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Спартаку будет сложно: Ростов на ходу, одно очко - вообще не разрыв.
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Иван Правспарт
°итрит старикан.😀
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krupin82
Борьба будет до самого конца,но победит Зенит.
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Spartakus1984
зениту там ещё со своими фармации играть,в любом случае он наберёт нужные очки
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Bremensk 111
Ответ petrgusev917@gmail.com
У КАРПИНА своя фишка,он постоянно проваливает вторую часть чемпионата.
Главное, что мы сами не посыпались. Ато сколько раз спартачи были чемпионами межсезонки...
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ЗЕНИТ65
Ответ La Crosse Bobcats
а почему обязательно Спартак? там в одном очке от них Ростов находится и конкурент он для Зенита не меньший. пора уже Карпину на шестом десятке хоть один трофей завоевать, раз уж о нем там много говорят
Там ещё Динамо и ЦСКА в семи очках от Спартака. Следуя логике всяких икспердов, они легко могут потеснить Спартак со второго места.
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Алар
Спартак на ходу? Орлов хитрый, хочет сглазить Спартак)
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ЗЕНИТ65
Очень интересно. Вначале сезона все верещали, что Зениту можно сразу первое место отдавать.
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Peter Parker
Жду интересной концовки, интрига еще есть, надеюсь, что команды будут держать ее до последнего тура и покажут красивый футбол
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petrgusev917@gmail.com
Ответ La Crosse Bobcats
а почему обязательно Спартак? там в одном очке от них Ростов находится и конкурент он для Зенита не меньший. пора уже Карпину на шестом десятке хоть один трофей завоевать, раз уж о нем там много говорят
У КАРПИНА своя фишка,он постоянно проваливает вторую часть чемпионата.
+5
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La Crosse Bobcats
а почему обязательно Спартак? там в одном очке от них Ростов находится и конкурент он для Зенита не меньший. пора уже Карпину на шестом десятке хоть один трофей завоевать, раз уж о нем там много говорят
+2
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Dr.Gebbelsss
Удивительно читать в последнее время адекватный комментарий от Орлова)
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