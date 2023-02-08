«Спартак» на ходу, «Зениту» будет очень трудно. 6 очков – не очень большой задел». Орлов об РПЛ
Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
– Дистанция в 6 очков между «Зенитом» и «Спартаком» преодолима при нынешних обстоятельствах?
– Ничего еще не ясно, тем более «Спартак» на ходу. Прибавят обязательно и другие клубы, «Зениту» будет очень трудно. При этом отмечу, что за победу над «Зенитом» у соперников всегда будет очень хорошая премия – это дополнительная мотивация.
Шесть очков – это, конечно, задел. Но не очень большой. У «Зенита враг один – он сам. Если продолжит играть как умеет, то обязательно будет ближе всех к золотым медалям. А если, не дай бог, начнет где-то тормозить, если что-то будет не получаться, причем по вине зенитовцев, то все возможно.
Говорить о том, что «Зенит» сейчас может что-то гарантировать себе – это смешно. Несерьезно, непрофессионально, – сказал комментатор.
Один и тот же вопрос всем подряд. И по несколько раз! 🤦♂️
Спросить больше не о чем? О погоде спросите!