Защитник «Ромы» Залевски о 0:1 от «Фейеноорда»: «Знаем свою силу и способны пройти весь путь в Лиге Европы»

Теги Рома Фейеноорд Лига Европы УЕФА Никола Залевски Футбол

Никола Залевски считает, что «Рома» способна выйти в финал Лиги Европы.

Защитник римлян высказался после первого матча с «Фейеноордом» (0:1) в 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы провели хороший во всех отношениях матч. В таких играх все решают мельчайшие детали, и сегодня было два таких момента: нереализованный пенальти и гол «Фейеноорда».

Мы умеем приходить в себя после таких поражений. Знаем свою силу. Мы способны пройти весь путь в этом турнире», – сказал Залевски.

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