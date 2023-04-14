Защитник «Ромы» Залевски о 0:1 от «Фейеноорда»: «Знаем свою силу и способны пройти весь путь в Лиге Европы»

Никола Залевски считает, что «Рома» способна выйти в финал Лиги Европы.

Защитник римлян высказался после первого матча с «Фейеноордом» (0:1) в 1/4 финала .

«Мы провели хороший во всех отношениях матч. В таких играх все решают мельчайшие детали, и сегодня было два таких момента: нереализованный пенальти и гол « ».

Мы умеем приходить в себя после таких поражений. Знаем свою силу. Мы способны пройти весь путь в этом турнире», – сказал .