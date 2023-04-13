Мбаппе о расизме в адрес Упамекано: «Подобная реакция стала нормой, к сожалению. 2023 год, пора что-то делать – просто осуждать уже недостаточно»

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Дайо Упамекано дискриминация Футбол

Килиан Мбаппе осудил проявления расизма в отношении Дайо Упамекано.

После матча «Баварии» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, завершившегося поражением мюнхенцев со счетом 0:3, болельщики называли Упамекано «ниггером» и сравнивали в обезьяной в социальных сетях.

«Это полный бред! Думаю, людям пора с этим завязывать. На дворе 2023 год!

Думаю, просто осуждать подобное и говорить, что это не норма, уже недостаточно. Пора действовать. Нужно с этим сто-то делать, хватит! Мы видели это и в отношении Ромелу Лукаку (во время исполнения пенальти в кубковом матче с «Ювентусом» – Sports.ru), и многих других игроков, которые не столь известны.

Мы должны взять дело в свои руки, потому что, к сожалению, подобная реакция людей стала чем-то обыденным. Это действительно печально, и мы устали от этого. Серьезно», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции в интервью Tout le sport.

45 комментариев

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abrbal
Ответ Влад161
Так предложи что делать ?!
А че мало средств что ли?
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Denis242424
Ответ Н.Ф.
Чем больше порядковый номер года, тем меньше в мире расизма, войн, очагов напряжённости, и люди становятся всё лучше и лучше.
Какое там, природа чел. неизменная. И никакой техн. прогресс, истор. опыт людям не указ. Столько дичи вылезает до сих пор. Но и хорошее до сих пор есть, и это радует.
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Sinclair 2K
Ответ brt202
"Думаю, просто осуждать подобное и говорить, что это не норма, уже недостаточно. Пора действовать.", - "мочить в сортирах"?
Как во Франции принято - жечь машины. Начать со своих, если есть )
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Sinclair 2K
Каким боком тут расизм? Если хотят оскорбить кого-то, выбирают то, что сильнее заденет. Есть оскорбление - подал заявление, пусть разбираются.
Почти после каждого матча судей поливают кто, как, и чем может и посылают туда, где Африка раем покажется. Давайте организуем движение "Судьи всякие нужны, судьи всякие важны" )
И вот это "Пора действовать. Нужно с этим что-то делать, хватит!" Что он замышляет?
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камикадзе
🤦‍♂️
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Дмитрий
Ответ LaffyTaffy
Настоящий расизм у тебя прямо под носом, Мбаппешка. Когда белые люди не могут спокойно гулять по многим района Парижа, когда вынуждены продавать квартиры и переезжать, когда не могут оставить спокойно машину на парковке из-за опасности что ее сожгут/перевернут.
Расизм-это превосходство одной нации, этноса, рассы, над другими. А в Париже и вообще Европе банальный терроризм дикарей.
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генгбенг
Ответ brt202
"Думаю, просто осуждать подобное и говорить, что это не норма, уже недостаточно. Пора действовать.", - "мочить в сортирах"?
нежно резать как грица
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brt202
"Думаю, просто осуждать подобное и говорить, что это не норма, уже недостаточно. Пора действовать.", - "мочить в сортирах"?
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Вячеслав Васильев
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
+++ С каких пор обозвать негра обезьяной это расизм? Повесточка достала
детял
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Alex Ekimov
Пора? Так делай! Взять в свои руки? Так бери.
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Иван Иванов
Огооо, подросток разбушевался. 😂
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revo
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
+++ С каких пор обозвать негра обезьяной это расизм? Повесточка достала
Так удали госуслуги
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BeastI666I
достаточно просто осуждать. это как мат в общественном месте - останется, но будет случаться реже.
не вижу причин придавать большее значение расизму. китайцы и правда с узкими глазами, негры и правда с черной кожей... то есть. Да, не следует дразнить по таким моментам, но и больше ничгео не нужно делать.
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Darktoni1985
Я вот не понимаю! Если у тебя черная ж….по цвету, ты черная ж, индейцы белож…и нас называли и бледнолицыми, давайте, им предъявим!
Как достали эти все высказывания, играй футбол, такое ощущение, что он гол не забил или плохо сыграл, что его трибуны оскорбляли
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Spartakus1984
Ответ Алексей Антонов
Перекраситься? Запарили со своим расизмом. Ну был бы человек косым, например, его бы этим донимали. Всегда найдётся повод.
Так Китайцев и донимают
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Валера Петров
Хватить лицемерить, стать на одно колено, это поза для низкого старта, а вот на оба колено, это покояние
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Spartakus1984
Что делать?На колено уже же становятся
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Al561
Ну а что делать? Можно закрывать комменты в своих соцсетях.
Люди, пренебрежительно относящиеся к представителям других рас и национальностей, живут во всех странах.
И имеют доступ ко всем площадкам для общения.
Можно только говорить больше о том, что такие взгляды дикие, некультурные, глупые, вредные, злые.
Привлекать разных ЛОМов для социальной рекламы, артистов, певцов, блогеров всяких.
Только не надо истерик, никуда расизм не исчезнет в видимом будущем.
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basfhavsfh basfhavsfh
Ответ <~Inter~>
Поддержал бы если речь шла в принципе про оскорбления в общеестве, а так в очередной раз акцент лишь на расизме. Или по мнению Мбаппе других игроков на поле никак не оскорбляют, так как футбольные фанаты слишком тупые и кроме слов "черный" и "обезьяна" ничего не знают
+++
С каких пор обозвать негра обезьяной это расизм? Повесточка достала
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поколение пепси
так это борьба с чёрным расизмом началась
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Милан 19
А ещё всякие Камавинги и Чуамени ☝️🤦‍♂️...
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Милан 19
Сборная Франции за последние 30 лет☝️, это сплошные Тюрамы, Эвра, Макелеле, Погба и Мбаппе☝️🤦‍♂️, так что вы ещё хотитете?, какой расизм??? 🤦‍♂️🤡...
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ДМ-1чемпион
Мбаппе, а что такое!? В штатах белые целуют ботинки неграм и каються за рабство! Или это другое!
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ДМ-1чемпион
Ответ LaffyTaffy
Настоящий расизм у тебя прямо под носом, Мбаппешка. Когда белые люди не могут спокойно гулять по многим района Парижа, когда вынуждены продавать квартиры и переезжать, когда не могут оставить спокойно машину на парковке из-за опасности что ее сожгут/перевернут.
Это другое! В штатах вообще неграм можно воровать из магазинов!
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Мамаральду Кристина
Ответ Милан 19
И Мбаппе ☝️🤭...
Так до Мбапешка доберется (
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