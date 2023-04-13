Мбаппе о расизме в адрес Упамекано: «Подобная реакция стала нормой, к сожалению. 2023 год, пора что-то делать – просто осуждать уже недостаточно»
Килиан Мбаппе осудил проявления расизма в отношении Дайо Упамекано.
После матча «Баварии» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, завершившегося поражением мюнхенцев со счетом 0:3, болельщики называли Упамекано «ниггером» и сравнивали в обезьяной в социальных сетях.
«Это полный бред! Думаю, людям пора с этим завязывать. На дворе 2023 год!
Думаю, просто осуждать подобное и говорить, что это не норма, уже недостаточно. Пора действовать. Нужно с этим сто-то делать, хватит! Мы видели это и в отношении Ромелу Лукаку (во время исполнения пенальти в кубковом матче с «Ювентусом» – Sports.ru), и многих других игроков, которые не столь известны.
Мы должны взять дело в свои руки, потому что, к сожалению, подобная реакция людей стала чем-то обыденным. Это действительно печально, и мы устали от этого. Серьезно», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Франции в интервью Tout le sport.
Почти после каждого матча судей поливают кто, как, и чем может и посылают туда, где Африка раем покажется. Давайте организуем движение "Судьи всякие нужны, судьи всякие важны" )
И вот это "Пора действовать. Нужно с этим что-то делать, хватит!" Что он замышляет?
не вижу причин придавать большее значение расизму. китайцы и правда с узкими глазами, негры и правда с черной кожей... то есть. Да, не следует дразнить по таким моментам, но и больше ничгео не нужно делать.
Как достали эти все высказывания, играй футбол, такое ощущение, что он гол не забил или плохо сыграл, что его трибуны оскорбляли
Люди, пренебрежительно относящиеся к представителям других рас и национальностей, живут во всех странах.
И имеют доступ ко всем площадкам для общения.
Можно только говорить больше о том, что такие взгляды дикие, некультурные, глупые, вредные, злые.
Привлекать разных ЛОМов для социальной рекламы, артистов, певцов, блогеров всяких.
Только не надо истерик, никуда расизм не исчезнет в видимом будущем.
С каких пор обозвать негра обезьяной это расизм? Повесточка достала