Мбаппе о расизме в адрес Упамекано: «Подобная реакция стала нормой, к сожалению. 2023 год, пора что-то делать – просто осуждать уже недостаточно»

Килиан Мбаппе осудил проявления расизма в отношении Дайо Упамекано.

После матча «Баварии» с « » в Лиге чемпионов, завершившегося поражением мюнхенцев со счетом 0:3, болельщики называли «ниггером» и сравнивали в обезьяной в социальных сетях.

«Это полный бред! Думаю, людям пора с этим завязывать. На дворе 2023 год!

Думаю, просто осуждать подобное и говорить, что это не норма, уже недостаточно. Пора действовать. Нужно с этим сто-то делать, хватит! Мы видели это и в отношении Ромелу Лукаку (во время исполнения пенальти в кубковом матче с «Ювентусом» – Sports.ru), и многих других игроков, которые не столь известны.

Мы должны взять дело в свои руки, потому что, к сожалению, подобная реакция людей стала чем-то обыденным. Это действительно печально, и мы устали от этого. Серьезно», – сказал форвард « » и сборной Франции в интервью Tout le sport.