Гути: «Винисиус – лучший игрок мира, это что-то с другой планеты. Он станет богом футбола, когда будет стабильнее при последнем пасе»

Теги Реал Мадрид Гути Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Гути назвал Винисиуса лучшим игроком мира после победы «Реала» над «Челси» в ЛЧ.

«Винисиус невероятен, он в зверской форме. Он сеет страх среди защитников соперника. Как только он станет более стабильным в плане последнего паса, он станет богом футбола.

Он лучший игрок мира. Я видел Мбаппе, он очень хорош, но то, что он делает сейчас Винисиус – это что-то с другой планеты. В плане физической подготовки он номер один», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире ‘El Chiringuito.

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39 комментариев

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Ванька-Манька
9+6

лутшый эгрок плонеты!111

бгг
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Papa Il
Гвардиола готовит схему с 4 центральными защитниками на левом фланге 100%
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Brigande
Винисиус точно играет на уровне топ10 игроков Европы и прошлая церемония ЗМ была позором , когда Вини не попал в 10ку , но чтобы прям быть номер один ? Мбаппе кажется сильнее .
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M93
Ответ Sul Abd
Есть ещё такая статистика. Винисиус Жуниор среди всех 1917 игроков, сыгравших в Лиге Чемпионов со старта сезона 2021/2022: • 10 голевых передач (1 место) • 47 ключевых передач (1 место) • 68 успешных попыток дриблинга (1 место) • 141 выигранная дуэль (1 место) • 43 заработанных фолов (1 место) • 20 очков по системе гол+пас (3 место Ну да, продолжайте называть его бестолковым бегунком. Ахаххаха Хала Мадрид!)
1 в 1 мой комментарий из другой новости. Я понимаю статистика не моя, но слова мои полностью мог хотя не копировать.
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Ivang King
Ответ tm5pvbngvj
Да что с его поведением не так?😂 Сколько у кого не спрашивал, не ответили. Танцы, финты, улыбка, поцелуй эмблемы? Это то, за что его считают провокатором?😂
Я тебе отвечу, как болельщик РМ, именно эти действия что ты назвал и считается провокацией соперника, только соперник ничего кроме оскорбления не может противопоставить, ну а если раскачивать дальше то и вини переходит на личности, а как по мне, самый большой минус в его игре так это споры с судьей
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Sul Abd
Есть ещё такая статистика.

Винисиус Жуниор среди всех 1917 игроков, сыгравших в Лиге Чемпионов со старта сезона 2021/2022:
• 10 голевых передач (1 место)
• 47 ключевых передач (1 место)
• 68 успешных попыток дриблинга (1 место)
• 141 выигранная дуэль (1 место)
• 43 заработанных фолов (1 место)
• 20 очков по системе гол+пас (3 место

Ну да, продолжайте называть его бестолковым бегунком. Ахаххаха

Хала Мадрид!)
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Дворовый футболист
Ответ Максим Собакевич
Какой левый вингер сейчас будет круче Вини?
Мбаппе точно круче пока что
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cukken
Ответ tm5pvbngvj
Да что с его поведением не так?😂 Сколько у кого не спрашивал, не ответили. Танцы, финты, улыбка, поцелуй эмблемы? Это то, за что его считают провокатором?😂
Давай будем честными, что многие стыки он перегибает палку, корчится от боли, а потом резко встает и бежит, просит ЖК, просит пенки. Сам может лишнего сказать на поле, что по факту было на стадионе Мальорки. Отсюда и отношение судей к нему, пока ногу не отрубят ему, не будут свистеть и раздавать соперникам ЖК, такие вещи за пару матчей не зарабатывают, он уже какой сезон так играет. Ангелочка из него делать тоже не вижу смысла, он не далеко не святой.
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Серхио Огурцов
Ну да это тебе не испанский ватокат . Этот все сам может сделать , без тысячи передач
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дронреш
В следующем посте напишут, что Винисиус сын Пеле
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Николай Корягин
Ну не знаю. А меня бесит Винисиус. Каждый раз когда он с мячом, то просто либо бежит в лицевую линию с мячом до последнего, либо просто утыкается в соперника в своем дриблинге. Очень сильно пережерживает мяч.
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Aleksey Yashin
Ответ tm5pvbngvj
Да что с его поведением не так?😂 Сколько у кого не спрашивал, не ответили. Танцы, финты, улыбка, поцелуй эмблемы? Это то, за что его считают провокатором?😂
Ну например когда игрокам Мальорки во время матча говорит: "Когда вы завершите карьеры, вам придется искать другую работу, потому что у вас никогда не будет столько денег, сколько у меня".
Это первое что вспомнилось.
Иногда проскакивает у него неуважительное отношение к сопернику. Хотя в последнее время вроде берется за голову.
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Flavius
За что уважаю Гути, так это за объективность и непредвзятость!
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Zakir Zakir
Ответ Макс Кидалов
Я кстати один из немногих болельщиков , которые всегда поддерживал виннисиуса с самого начала, так как видел его огромный потенциал. Хоть он и промахивался, делал непонятные финты корявые, но блин, он все это создавал, все моменты создавал сам, хоть и бил никуда, но вся опасность в Реале шла с его фланга даже в когда бензема его критиковали. Помню в первый его сезон слухи были что могут в аренду его отдать чтобы он практики набирался, но я всегда против был и хотел чтобы его всегда в основе наигрывали, да и тренера видели его потенциал и всегда его в основе выпускали хоть и много ошибок он делал, но ему доверяли всегда. А болельщики многие не адекватные и не терепеливые, поэтому им повод нужен для хейта
ну не знаю, его выпускали по сути стабильно стал солари, до него лопетеги немного, стабильно ставили азара они, потом уже когда травмы и вес сказались, стал незаменим вини
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&_Bishep_&
А чё....он вроде всегда пытается пасы давать адресные. Не припомню, что бы он с закрытыми глазами простреливал или навешивал в штрафную.. Хотя мне иногда казалось, а почему бы и нет?...(чисто для поддержания темпа и давления).
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madaev
Ответ Мохнатый55
Лучше, наверное, никто. Но Фоден, Коман и Хвича не так сильно уступают.
lol
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Born is the King
Ахахах
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Владимир Туаев
Ну здесь Гути явно с деферамбами перестарался)))
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Подкат Пенальтьевич
Но он не станет стабильнее. Скорее наоборот. Анчелотти уйдёт и откатится к бегунку первого сезона.
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Пепси пеналдувич
Ответ Макс Кидалов
Я кстати один из немногих болельщиков , которые всегда поддерживал виннисиуса с самого начала, так как видел его огромный потенциал. Хоть он и промахивался, делал непонятные финты корявые, но блин, он все это создавал, все моменты создавал сам, хоть и бил никуда, но вся опасность в Реале шла с его фланга даже в когда бензема его критиковали. Помню в первый его сезон слухи были что могут в аренду его отдать чтобы он практики набирался, но я всегда против был и хотел чтобы его всегда в основе наигрывали, да и тренера видели его потенциал и всегда его в основе выпускали хоть и много ошибок он делал, но ему доверяли всегда. А болельщики многие не адекватные и не терепеливые, поэтому им повод нужен для хейта
Твои комменты почитал) до 21 года лють писал, а и ноль уломинаний о Вини) а именно тогда,когда он еще не феерил)
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tm5pvbngvj
Ответ Aleksey Yashin
"Как только он станет более стабильным в плане последнего паса, он станет богом футбола." Еще в плане поведения на футбольном поле можно стать постабильнее
Да что с его поведением не так?😂
Сколько у кого не спрашивал, не ответили.
Танцы, финты, улыбка, поцелуй эмблемы? Это то, за что его считают провокатором?😂
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DM.Man
А судейка мясной извинился за левый пенальти?
Или я пропустил что то?
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Максим Собакевич
Ответ los merengues
Мирзов?
Надеюсь это шутка
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ValmontZ
троллит
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Trey4rch
Всяк кулик свое болото хвалит. Вини не настолько хорош, максимально предсказуемый танцовщик с истеричным характером и мощным актерским потенциалом
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