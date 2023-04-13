Гути: «Винисиус – лучший игрок мира, это что-то с другой планеты. Он станет богом футбола, когда будет стабильнее при последнем пасе»

Гути назвал Винисиуса лучшим игроком мира после победы «Реала» над «Челси» в ЛЧ.

«Винисиус невероятен, он в зверской форме. Он сеет страх среди защитников соперника. Как только он станет более стабильным в плане последнего паса, он станет богом футбола.

Он лучший игрок мира. Я видел , он очень хорош, но то, что он делает сейчас Винисиус – это что-то с другой планеты. В плане физической подготовки он номер один», – сказал бывший полузащитник « » в эфире ‘El Chiringuito.

Лэмпард боялся Винисиуса (справедливо) и запутал команду. «Мадрид» был лучше во всем