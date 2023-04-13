Гути: «Винисиус – лучший игрок мира, это что-то с другой планеты. Он станет богом футбола, когда будет стабильнее при последнем пасе»
Гути назвал Винисиуса лучшим игроком мира после победы «Реала» над «Челси» в ЛЧ.
«Винисиус невероятен, он в зверской форме. Он сеет страх среди защитников соперника. Как только он станет более стабильным в плане последнего паса, он станет богом футбола.
Он лучший игрок мира. Я видел Мбаппе, он очень хорош, но то, что он делает сейчас Винисиус – это что-то с другой планеты. В плане физической подготовки он номер один», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире ‘El Chiringuito.
Лэмпард боялся Винисиуса (справедливо) и запутал команду. «Мадрид» был лучше во всем
лутшый эгрок плонеты!111
бгг
Винисиус Жуниор среди всех 1917 игроков, сыгравших в Лиге Чемпионов со старта сезона 2021/2022:
• 10 голевых передач (1 место)
• 47 ключевых передач (1 место)
• 68 успешных попыток дриблинга (1 место)
• 141 выигранная дуэль (1 место)
• 43 заработанных фолов (1 место)
• 20 очков по системе гол+пас (3 место
Ну да, продолжайте называть его бестолковым бегунком. Ахаххаха
Хала Мадрид!)
Это первое что вспомнилось.
Иногда проскакивает у него неуважительное отношение к сопернику. Хотя в последнее время вроде берется за голову.
Сколько у кого не спрашивал, не ответили.
Танцы, финты, улыбка, поцелуй эмблемы? Это то, за что его считают провокатором?😂
Или я пропустил что то?