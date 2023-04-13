Мбаппе об ЛЧ: «Я сделал все – не хватает только победы. Где это произойдет? В «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

«Следующий уровень? Думаю, победа в Лиге чемпионов. Я уже сыграл в финале, полуфинале, четвертьфинале, 1/8 финала…

Я сделал все, кроме победы. Это единственное, чего мне не хватает. Надеюсь, это произойдет как можно скорее.

Где это будет? В «Пари Сен-Жермен». Я из Парижа, и у меня есть контракт. Так что это случится в «ПСЖ», – сказал Мбаппе в программе Tout le sport.

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35 комментариев

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vwzx8mx5vh
Мбаппе превращается в балабола по стопам кумира.. куча каких то заявлений на публику постоянно

Макрон его укусил что ли
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Андрей Хенто
Ответ Romano1985
Великим делают человека в футболе голы , но и поступки … твоя мыльная опера и поведение тебя не красит … пока ты выбирал деньги , реал сегодня при не звездном составе , вынес Челси … и посмотри в Википедии , от чего ты отказался …да есть примеры клубной любви , по мне это Тотти и Джеррард , они отказали Реалу , не выиграли лч, но оставались людьми …. Не зависимо от денег 💵 а это твоя болезнь и это в 22 года парень… Неймар тоже выбрал это . К слову .
Джеррард как раз таки выиграл Лмгу Чемпионов, причем в самом эпичном финале в истории этого турнира.
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leon01
Ответ koshaus
Мбаппе так и не понял...пока карлан в ПСЖ вам только участие в ЛЕ светит...
Пока «карлан « в ПСЖ он хоть чемпион Франции
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Дороф
Ответ Человек1991
Соединение с Францией не обязательно , с радостью примут и без этого . Вообщем компромисс можно будет найти.
Не-а, такое работает только уж совсем с карлика и вроде Андорры или Монако. Каталония как посильнее будет. Тем более, а что насчёт Жироны или Эспаньола? Как бы тоже Каталония.
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Человек1991
Ответ Дороф
Чтоб ты понимал, он на полном серьёзе хочет, чтобы Барселона перешла из ЛаЛиги в Лигу 1, как будто он не понимает, что для этого нужно сначала отделение всей Каталонии от Испании, а потом присоединение к Франции. Не секрет, что сепаратисты на востоке Пиренейского полуострова мечтают о независимости, но о соединении с Францией и речи не идёт.
Соединение с Францией не обязательно , с радостью примут и без этого . Вообщем компромисс можно будет найти.
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Дороф
Ответ zizo98
Сколько псж забил Реалу?2 против 3.Челси 4 против 5.МС 5 против 6.Ливер ни одного гола.беспредел это ты тут с тупыми выбросами .
Да не обращай на него внимание, его комментарии даже тупыми вбросами назвать нельзя.
Видимо, его на Чемпионате окончательно забанили, и он теперь тут занимается непонятным родом деятельности.
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Дмитрий Якушевич
Потом будет как Смолов выглядеть, если не выиграет ЛЧ с ПСЖ. Зачем это говорить, непонятно.
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Tristan...
Ответ Homelender_666
Не случится
Почему нет?
Усилить состав (деньги есть), назначить приличного тренера. И в какой нибудь момент всё может сложиться удачно.
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Дороф
Ответ Инженер Управляющий
а что ты хотел, у человека в профиле комбо из 3 арабских проектов))
Чтоб ты понимал, он на полном серьёзе хочет, чтобы Барселона перешла из ЛаЛиги в Лигу 1, как будто он не понимает, что для этого нужно сначала отделение всей Каталонии от Испании, а потом присоединение к Франции. Не секрет, что сепаратисты на востоке Пиренейского полуострова мечтают о независимости, но о соединении с Францией и речи не идёт.
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Kyancey
Ответ leon01
И заскучаешь по ПСЖ
Если только в карьере FIFA
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Evergreen
«Я из Парижа, и у меня есть контракт. Так что это случится во сне», – сказал Мбаппе в программе Tout le sport.
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Romano1985
Великим делают человека в футболе голы , но и поступки … твоя мыльная опера и поведение тебя не красит … пока ты выбирал деньги , реал сегодня при не звездном составе , вынес Челси … и посмотри в Википедии , от чего ты отказался …да есть примеры клубной любви , по мне это Тотти и Джеррард , они отказали Реалу , не выиграли лч, но оставались людьми …. Не зависимо от денег 💵 а это твоя болезнь и это в 22 года парень… Неймар тоже выбрал это . К слову .
+2
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zizo98
Ответ Человек1991
Лига Чемпов рандомный турнир, судьи очень часто решают исходы матчей и выходы в следующие стадии .У ПСЖ дома украли гол с Баварией, Мендеш забегал с самого краю, и потом только после его забега и паса на Мбаппе случился гол, центральные защитники были ближе к вратарю, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать и выиграть , в других моментах не считают миллиметры и не чертят линии даже, бывает очень внимательно ищут фолы при голах , а бывает как в ответном матче Бавария ПСЖ засчитывают голы с нарушениями правил , первый гол, Горецка наглый толчок сзади и удар по ноге , Вератти конечно не успел отдать пас, второй гол Киммих толкнул сзади Вератти и с ногой выбил мяч, такие фолы в большинстве случаев в простых матчах и безголевых ситуациях свистят, а тут в важнейшем матче при голах тем более надо фиксировать такие фолы , но судья не свистнул и Вар молчок поймал. Вот такой вот беспредел был. В прошлом сезоне был беспредел с реалом , гол с очевидным нарушением правил , Бензема нагло врезался в Доннаруму, весь адекватный мир это видел, но судья и Вар молчок поймали, также помню левейший пенальти на последней минуте с МЮ , ПСЖ спокойно должен был проходить дальше , в финале против Баварии не поставили чистый пенальти .
Сколько псж забил Реалу?2 против 3.Челси 4 против 5.МС 5 против 6.Ливер ни одного гола.беспредел это ты тут с тупыми выбросами .
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-2
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leon01
Ответ Barca_mania
если хочешь победы в ЛЧ, переходи в 2024 в Барсу свободным агентом
И заскучаешь по ПСЖ
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Barca_mania
если хочешь победы в ЛЧ, переходи в 2024 в Барсу свободным агентом
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Инженер Управляющий
Ответ Дороф
О, здорово! Ну хоть ты стабилен... Каждый комментарий пахнет тяжёлыми...
а что ты хотел, у человека в профиле комбо из 3 арабских проектов))
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Дороф
Ответ Человек1991
Лига Чемпов рандомный турнир, судьи очень часто решают исходы матчей и выходы в следующие стадии .У ПСЖ дома украли гол с Баварией, Мендеш забегал с самого краю, и потом только после его забега и паса на Мбаппе случился гол, центральные защитники были ближе к вратарю, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать и выиграть , в других моментах не считают миллиметры и не чертят линии даже, бывает очень внимательно ищут фолы при голах , а бывает как в ответном матче Бавария ПСЖ засчитывают голы с нарушениями правил , первый гол, Горецка наглый толчок сзади и удар по ноге , Вератти конечно не успел отдать пас, второй гол Киммих толкнул сзади Вератти и с ногой выбил мяч, такие фолы в большинстве случаев в простых матчах и безголевых ситуациях свистят, а тут в важнейшем матче при голах тем более надо фиксировать такие фолы , но судья не свистнул и Вар молчок поймал. Вот такой вот беспредел был. В прошлом сезоне был беспредел с реалом , гол с очевидным нарушением правил , Бензема нагло врезался в Доннаруму, весь адекватный мир это видел, но судья и Вар молчок поймали, также помню левейший пенальти на последней минуте с МЮ , ПСЖ спокойно должен был проходить дальше , в финале против Баварии не поставили чистый пенальти .
О, здорово! Ну хоть ты стабилен... Каждый комментарий пахнет тяжёлыми...
+1
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Михо
Ответ Syndycate
Он смотрел сегодня матчи и плакал?)
Радовался, смотрел Сити Бавария и был счастлив что не прошли
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Человек1991
Лига Чемпов рандомный турнир, судьи очень часто решают исходы матчей и выходы в следующие стадии .У ПСЖ дома украли гол с Баварией, Мендеш забегал с самого краю, и потом только после его забега и паса на Мбаппе случился гол, центральные защитники были ближе к вратарю, счёт стал бы 1-1 и ПСЖ мог дожать и выиграть , в других моментах не считают миллиметры и не чертят линии даже, бывает очень внимательно ищут фолы при голах , а бывает как в ответном матче Бавария ПСЖ засчитывают голы с нарушениями правил , первый гол, Горецка наглый толчок сзади и удар по ноге , Вератти конечно не успел отдать пас, второй гол Киммих толкнул сзади Вератти и с ногой выбил мяч, такие фолы в большинстве случаев в простых матчах и безголевых ситуациях свистят, а тут в важнейшем матче при голах тем более надо фиксировать такие фолы , но судья не свистнул и Вар молчок поймал. Вот такой вот беспредел был. В прошлом сезоне был беспредел с реалом , гол с очевидным нарушением правил , Бензема нагло врезался в Доннаруму, весь адекватный мир это видел, но судья и Вар молчок поймали, также помню левейший пенальти на последней минуте с МЮ , ПСЖ спокойно должен был проходить дальше , в финале против Баварии не поставили чистый пенальти .
+3
-8
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koshaus
Мбаппе так и не понял...пока карлан в ПСЖ вам только участие в ЛЕ светит...
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blaugrano
Решил отнять у журналистов их хлеб.
Этот сериал не должен закончиться вот так.
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Adeen
Да уж... Этого звёздного ленивца лучше продать, пока есть интерес. Там корона выросла слишком большая. С ним будут сплошные мучения.
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Last Hero
Ответ Kyancey
Диалог с фанатом «ПСЖ»: - за кого будешь болеть в плей-офф? - как это за кого? За своих, за «ПСЖ»! - а после 1/8 финала?
В 1/8 за псж, а там уже против кого Реал будет играть
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Last Hero
Мбаппе не один рекорд побил бы в лч, играл бы он в Реале сейчас. А так будет вылетать каждый год из 1/8 и упаивать себя надеждами на успех с мешком
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Отец Абду
Только недавно Мбаппе считался одним из претендентов на ЗМ 23 в глазах этих юзеров спротса, а сегодня сами же хейтят его, лицемерие:)
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