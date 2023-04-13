Мбаппе об ЛЧ: «Я сделал все – не хватает только победы. Где это произойдет? В «ПСЖ»

Килиан Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

«Следующий уровень? Думаю, победа в . Я уже сыграл в финале, полуфинале, четвертьфинале, 1/8 финала…

Я сделал все, кроме победы. Это единственное, чего мне не хватает. Надеюсь, это произойдет как можно скорее.

Где это будет? В « ». Я из Парижа, и у меня есть контракт. Так что это случится в «ПСЖ», – сказал в программе Tout le sport.