Мбаппе об ЛЧ: «Я сделал все – не хватает только победы. Где это произойдет? В «ПСЖ»
Килиан Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».
«Следующий уровень? Думаю, победа в Лиге чемпионов. Я уже сыграл в финале, полуфинале, четвертьфинале, 1/8 финала…
Я сделал все, кроме победы. Это единственное, чего мне не хватает. Надеюсь, это произойдет как можно скорее.
Где это будет? В «Пари Сен-Жермен». Я из Парижа, и у меня есть контракт. Так что это случится в «ПСЖ», – сказал Мбаппе в программе Tout le sport.
Макрон его укусил что ли
Видимо, его на Чемпионате окончательно забанили, и он теперь тут занимается непонятным родом деятельности.
Усилить состав (деньги есть), назначить приличного тренера. И в какой нибудь момент всё может сложиться удачно.
Этот сериал не должен закончиться вот так.