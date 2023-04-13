«Гладбах» подтвердил, что Тюрам и Бенсебайни уйдут бесплатно. Маркус интересен «Барсе», «ПСЖ» и «Атлетико»

Теги Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах ПСЖ бундеслига Германия Барселона Атлетико лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Рами Бенсебайни Маркус Тюрам Футбол

В менхенгладабахской «Боруссии» подтвердили уход двоих игроков.

Спортивный директор клуба Роланд Виркус подтвердил, что нападающий Маркус Тюрам и защитник Рами Бенсебайни не продлят контракты и уйдут из команды бесплатно по окончании сезона. 

– За кулисами вы уже давно работаете над составом на новый сезон. В последние дни были приняты первые решения. Начнем с Маркуса Турама и Рами Бенсебайни…

– Мы вели открытый обмен мнениями с обоими игроками и знали текущее состояние дел. Жаль, что они не продлят свои истекающие контракты, потому что за прошедшие четыре года оба многое дали нам в плане спорте.

И мы также понимаем, что наши фанаты разочарованы тем, что эти двое не останутся. Но в последние годы это было частью нашего пути – привлекать таких талантливых игроков, развивать их – и позволить им уйти в какой-то момент, потому что мы не можем удерживать их вечно.

В идеале мы хотели бы получить привлекательную компенсацию за эти трансферы. Конечно, не очень хорошо, что сейчас этого не будет. Но оба парня – игроки, которые могут делать разницу. Они помогали нам в последние годы и продолжают помогать в настоящее время.

Таким образом, несмотря на все оправданное разочарование, они заслужили достойное прощание, – сказал Виркус.

Ранее сообщалось, что Рами Бенсебайни подписал контракт с «Боруссией» из «Дортмунда». Интерес к Тюраму проявляли «Барселона», «ПСЖ» и «Атлетико». 

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10 комментариев

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Антон Чугунов
Ожидаемая новость, к сожалению. Очень интересно, куда дальше пойдет забивать Маркус Тюрам. И что будет с карьерой Плеа
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Inside 88 LW
Ответ Parce
У Барсы уже есть один травматичный француз
Есть сомнения на этот счет)
Агент занимается во всю этим вопросом...
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Parce
Ответ Inside 88 LW
Место денег на трансфер Караско лучше бы присмотрелись к Тюраму. Да травматичный но в нынешних реалиях - самый оптимальный вариант закрыть позицию. Надеюсь выберет Барсу.
У Барсы уже есть один травматичный француз
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Предан Мадриду!!!
Нельзя было продать когда был на них спрос?
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Inside 88 LW
Место денег на трансфер Караско лучше бы присмотрелись к Тюраму. Да травматичный но в нынешних реалиях - самый оптимальный вариант закрыть позицию. Надеюсь выберет Барсу.
0
-1
-1
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Falsegoalkeeper
Ответ KerroChelsea
Ну, любители свободных агентов, ваш выход
Боэли думаю 100 млн предложит за свободного агента
0
-3
-3
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Hella black
Каспий Жума в Менхенгладбахе
0
-1
-1
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Тюменец
Гладбах ждут непростые времена. Ничего нового…
+1
-1
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ljolik888
Маркус Барселоне не помешал бы . Но надо сначала решить делишки с Фати и Ферраном .
+8
-2
+6
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KerroChelsea
Ну, любители свободных агентов, ваш выход
0
-2
-2
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