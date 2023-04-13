«Гладбах» подтвердил, что Тюрам и Бенсебайни уйдут бесплатно. Маркус интересен «Барсе», «ПСЖ» и «Атлетико»

В менхенгладабахской «Боруссии» подтвердили уход двоих игроков.

Спортивный директор клуба Роланд Виркус подтвердил, что нападающий и защитник не продлят контракты и уйдут из команды бесплатно по окончании сезона.

– За кулисами вы уже давно работаете над составом на новый сезон. В последние дни были приняты первые решения. Начнем с Маркуса Турама и Рами Бенсебайни…

– Мы вели открытый обмен мнениями с обоими игроками и знали текущее состояние дел. Жаль, что они не продлят свои истекающие контракты, потому что за прошедшие четыре года оба многое дали нам в плане спорте.

И мы также понимаем, что наши фанаты разочарованы тем, что эти двое не останутся. Но в последние годы это было частью нашего пути – привлекать таких талантливых игроков, развивать их – и позволить им уйти в какой-то момент, потому что мы не можем удерживать их вечно.

В идеале мы хотели бы получить привлекательную компенсацию за эти трансферы. Конечно, не очень хорошо, что сейчас этого не будет. Но оба парня – игроки, которые могут делать разницу. Они помогали нам в последние годы и продолжают помогать в настоящее время.

Таким образом, несмотря на все оправданное разочарование, они заслужили достойное прощание, – сказал Виркус.

Ранее сообщалось, что Рами Бенсебайни подписал контракт с «Боруссией» из « ». Интерес к Тюраму проявляли « », « » и «Атлетико».