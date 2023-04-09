Радимов о матче «Спартака» и «Динамо»: «Судейство – трэш! Пенальти – беспредел»

Владислав Радимов назвал трэшем качество судейства в матче «Спартака» и «Динамо»

Команды сыграли вничью 3:3 в матче 22-го тура Мир

– Безобразная игра в обороне, но ее всю весну демонстрируют обе команды, так что тут все понятно.

Судейство сегодня – ну просто какой-то трэш! Пенальти в ворота «Динамо» в конце матча – это беспредел.

Ну и открытый футбол – обе команды стремились забить друг другу, но не хватало мастерства.

– В целом вам понравилось?

– Как болельщику – да. Много голов, ошибки, но с точки зрения самого футбола, скорости, динамики – не очень.

Думаю, эта ничья не устроила ни одну, ни другую команду. Тем более с таким счетом. Одного тренера спасли, другого спасли, но и у « », и у « » задачи немного другие.

И если «Спартак» выигрывает в чемпионате за всю весну один матч у «Факела» в самой концовке, то это, конечно, не результат.

Да и «Динамо» постоянно оступается. Слава Богу, выиграли у Самары и «Урала» на последних минутах, но все остальное – не то, что и те, и другие декларировали в начале сезона.

– Что было с Селиховым? Две такие детские ошибки.

– Детские. Тут даже защищать его не буду. Я обожаю этого вратаря, лично и давно его знаю, но защищать в этой ситуации невозможно. Два пропущенных мяча – на его совести.

– Не допускаете, что в целом неуверенная игра красно-белых в обороне нервирует и вратаря и приводит к таким ошибкам?

– Нет, должно быть наоборот. После этого матча я не удивлюсь, если в следующем сезоне станет вратарем «Динамо», – сказал бывший футболист «Зенита».

«Такие точки – смешно». «Спартак» спас ничью после спорного пенальти