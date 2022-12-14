Хави: «Жаль, что Хамес играл за «Реал», а не за «Барселону»

высоко отозвался о .

В 2014 году после чемпионата мира колумбиец перешел в «Реал». Сейчас Хамес выступает за греческий .

«Хамес обладал классом и талантом, мог изменить ситуацию. Он способен забивать потрясающие голы с коротких и дальних дистанций, и у него великолепная левая нога. Жаль, что он играл за , а не за «Барселону», – сказал тренер каталонского клуба.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ