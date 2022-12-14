Хави: «Жаль, что Хамес играл за «Реал», а не за «Барселону»
Хави высоко отозвался о Хамесе Родригесе.
В 2014 году после чемпионата мира колумбиец перешел в «Реал». Сейчас Хамес выступает за греческий «Олимпиакос».
«Хамес обладал классом и талантом, мог изменить ситуацию. Он способен забивать потрясающие голы с коротких и дальних дистанций, и у него великолепная левая нога. Жаль, что он играл за «Реал», а не за «Барселону», – сказал тренер каталонского клуба.
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