31-летний Врсалько объявил о завершении карьеры. Экс-защитник «Атлетико» и сборной Хорватии станет агентом

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Шиме Врсалько объявил о завершении карьеры игрока. 

31-летний футболист принял это решение из-за множества полученных травм. В ноябре он расторг контракт с «Олимпиакосом», а теперь объявил о завершении профессиональной карьеры. В будущем он планирует стать футбольным агентом. 

Врсалько – воспитанник загребского «Динамо». В течение карьеры он представлял такие клубы, как «Дженоа», «Сассуоло», «Атлетико» и «Олимпиакос». Один сезон он провел в «Интере» на правах аренды. 

В составе «Динамо» защитник 4 раза становился чемпионом Хорватии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз – Суперкубок. С «Атлетико» хорват выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги Европы. 

В составе сборной Хорватии Врсалько провел 48 матчей. На ЧМ-2018 он стал серебряным призером. 

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8 комментариев

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жизнь висит на нитке
Врсалько отнюдь не всралько свою карьеру, добротный футболист!
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Aristokratt
Один из звёзд ФМ 2012, жаль что травмы сломали его карьеру
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Пинающий Достоинства
Как неожиданно рано
тем более для защитника
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Румынский Клуж
Ответ Кайыргали Юнусов
Ну и что он без полезен
Прямо как слитное написание приставок
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Пинающий Достоинства
Как неожиданно рано
+1
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Вячеслав Авакян
Очень неожиданно, был неплох на ЧМ в России
+1
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Кайыргали Юнусов
Ну и что он без полезен
0
-2
-2
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angry horse
Хорошая карьера и достижения 😎
+5
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