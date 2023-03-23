31-летний Врсалько объявил о завершении карьеры. Экс-защитник «Атлетико» и сборной Хорватии станет агентом
Шиме Врсалько объявил о завершении карьеры игрока.
31-летний футболист принял это решение из-за множества полученных травм. В ноябре он расторг контракт с «Олимпиакосом», а теперь объявил о завершении профессиональной карьеры. В будущем он планирует стать футбольным агентом.
Врсалько – воспитанник загребского «Динамо». В течение карьеры он представлял такие клубы, как «Дженоа», «Сассуоло», «Атлетико» и «Олимпиакос». Один сезон он провел в «Интере» на правах аренды.
В составе «Динамо» защитник 4 раза становился чемпионом Хорватии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз – Суперкубок. С «Атлетико» хорват выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги Европы.
В составе сборной Хорватии Врсалько провел 48 матчей. На ЧМ-2018 он стал серебряным призером.
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