Марсело и «Олимпиакос» расторгли контракт. Бразилец провел за клуб 10 матчей
Защитник Марсело покинул «Олимпиакос».
Стороны расторгли контракт, заключенный в начале сентября на сезон.
«Он был с нами недолго, но достаточно долго для того, чтобы создать вечные узы. Он знает, что в Греции у него всегда будут друзья», – сказано в заявлении «Олимпиакоса».
Бразилец провел 10 матчей за команду. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Мадрид, кстати, пошел ему навстречу и предложил помощь в выздоровлении, а также позволит ему тренироваться в Вальдебебас и чувствовать себя, как дома, пока не найдет себе новую команду.