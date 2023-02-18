Марсело и «Олимпиакос» расторгли контракт. Бразилец провел за клуб 10 матчей

Теги трансферы Олимпиакос высшая лига Греция Марсело Футбол

Защитник Марсело покинул «Олимпиакос».

Стороны расторгли контракт, заключенный в начале сентября на сезон.

«Он был с нами недолго, но достаточно долго для того, чтобы создать вечные узы. Он знает, что в Греции у него всегда будут друзья», – сказано в заявлении «Олимпиакоса».

Бразилец провел 10 матчей за команду. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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Olegus7
Ответ Андрей Хенто
Ну два гола забил, один из них, кстати очень красивый, типичный гол Марсело. Официальная версия расторжения контракта, что Марсело находится в плохой форме + получил очередную травму. Мадрид, кстати, пошел ему навстречу и предложил помощь в выздоровлении, а также позволит ему тренироваться в Вальдебебас и чувствовать себя, как дома, пока не найдет себе новую команду.
2 гола забил в Кубке Греции. Я бы сказал, что оба гола получились красивыми.
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Андрей Хенто
Ответ WhatZ
Ну вот даже в Олимпиакосе не потянул (или есть другие причины, учитывая нечастое появление на поле), а хотел в Реале остаться )
Ну два гола забил, один из них, кстати очень красивый, типичный гол Марсело. Официальная версия расторжения контракта, что Марсело находится в плохой форме + получил очередную травму.
Мадрид, кстати, пошел ему навстречу и предложил помощь в выздоровлении, а также позволит ему тренироваться в Вальдебебас и чувствовать себя, как дома, пока не найдет себе новую команду.
+3
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+3
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Zemanuha
Ответ arsenal.ave
Типичный бразилец, играет топово несколько сезонов, а потом мгновенно сдувается как проколотый шилом мячик
Несколько сезонов? Ты походу начал смотреть футбол с 2020года.
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arsenal.ave
Типичный бразилец, играет топово несколько сезонов, а потом мгновенно сдувается как проколотый шилом мячик
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Арсений Элин
изначально это была какая-то авантюра...есть другие страны где обычно доигрывают...катар,оаэ,сауд.аравия...сша на крайняк,там таким заслуженным парням место всегда найдётся!
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WhatZ
Ну вот даже в Олимпиакосе не потянул (или есть другие причины, учитывая нечастое появление на поле), а хотел в Реале остаться )
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-1
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Барсик Юрана
Без опальцирования от Кринжа Марсело не может жить
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rigobersong
да он уже 4 года не игрок, в аль-насру к кринжу разве что, с ребятами со двора поиграть:))
+3
-8
-5
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