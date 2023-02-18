Марсело и «Олимпиакос» расторгли контракт. Бразилец провел за клуб 10 матчей

Защитник Марсело покинул « ».

Стороны расторгли контракт, заключенный в начале сентября на сезон.

«Он был с нами недолго, но достаточно долго для того, чтобы создать вечные узы. Он знает, что в Греции у него всегда будут друзья», – сказано в заявлении «Олимпиакоса».

Бразилец провел 10 матчей за команду. С его статистикой можно ознакомиться здесь.