Пиняев – лучший игрок «Локомотива» в марте. Дзюба – второй

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги болельщики Дмитрий Баринов Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев стал лучшим игроком марта в «Локомотиве».

18-летний полузащитник «Локо» набрал 57,8% голосов, за него проголосовали 867 болельщиков.

Второе место у Артема Дзюбы – 363 голоса (24,2%). Третьим стал Дмитрий Баринов – 113 голосов (7,5%). 

Всего в голосовании поучаствовал 1501 человек.

В марте у Пиняева 4 матча (все – в старте) и один гол. Его статистику можно изучить здесь.

Стоит отметить, что лучшим игроком марта в Мир РПЛ был признан Дзюба, у которого хет-трик против «Ростова» и гол+пас с «Краснодаром».

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13 комментариев

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luqwet
Ответ Balt
Пока все молодцы. Набрать бы процентов 60 из возможных очков в оставшихся 10 матчах и уже хорошо. Главное не ниже 12-ого места занять по итогу.
Да главное спастись нам. А то примеры Динамо и Рубина показали, что свалиться в лучшую лигу мира могут даже клубы с топ бюджетами
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jwbmwbqvih
Выходит,очередная победа пехоты?)
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love football
Ответ Jii Gee
Пиняев похож на классического американца из фильмов про людей Х. Даже выражение лица такое же.
забавное сравнение 😁
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Сергей Жарковский
Оба молодцы!👍
+1
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basket_foot_ball
в конце сезона надо смотреть! турнирная таблица всё за нас и за него скажет!!!
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СМЕЕМСЯПЛАЧЕМ
Дзюпа-собакен
0
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V_J_I_K
Я понимаю, что все это субъективно, но забавно, что во всей лиге Дзюба лучший по опросам, а в Локо - второй.)
+1
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Пако
В целом в игре «Локомотива» ощущается некоторый прогресс. Хорошо бы не сглазить...
+1
0
+1
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Jii Gee
Пиняев похож на классического американца из фильмов про людей Х. Даже выражение лица такое же.
+2
0
+2
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Balt
Пока все молодцы. Набрать бы процентов 60 из возможных очков в оставшихся 10 матчах и уже хорошо. Главное не ниже 12-ого места занять по итогу.
+3
0
+3
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Лев Чернецов
Пиняев очень солидно смотрится, надеюсь уедет в Европу
+3
-3
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Дмитрий Гребенщиков
Заслужил. Носится по полю как гончая!!! Красава
+8
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VETER90z
Лантратов лучший!!!
+3
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