Пиняев – лучший игрок «Локомотива» в марте. Дзюба – второй

стал лучшим игроком марта в « ».

18-летний полузащитник «Локо» набрал 57,8% голосов, за него проголосовали 867 болельщиков.

Второе место у – 363 голоса (24,2%). Третьим стал – 113 голосов (7,5%).

Всего в голосовании поучаствовал 1501 человек.

В марте у Пиняева 4 матча (все – в старте) и один гол. Его статистику можно изучить здесь.

Стоит отметить, что лучшим игроком марта в Мир РПЛ был признан Дзюба, у которого хет-трик против «Ростова» и гол+пас с «Краснодаром».