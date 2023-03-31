Пиняев – лучший игрок «Локомотива» в марте. Дзюба – второй
Сергей Пиняев стал лучшим игроком марта в «Локомотиве».
18-летний полузащитник «Локо» набрал 57,8% голосов, за него проголосовали 867 болельщиков.
Второе место у Артема Дзюбы – 363 голоса (24,2%). Третьим стал Дмитрий Баринов – 113 голосов (7,5%).
Всего в голосовании поучаствовал 1501 человек.
В марте у Пиняева 4 матча (все – в старте) и один гол. Его статистику можно изучить здесь.
Стоит отметить, что лучшим игроком марта в Мир РПЛ был признан Дзюба, у которого хет-трик против «Ростова» и гол+пас с «Краснодаром».
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