Каррагер об удалении Чилуэлла с «Реалом»: «В АПЛ порой играют медленно, как в благотворительных матчах. Родриго быстр, как молния, нельзя быть к нему вплотную»

Теги Челси Джейми Каррагер премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Марк Кукурелья Бен Чилуэлл Родриго Гоэс Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал защитников «Челси» за игру в матче с «Реалом».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0. На 59-й минуте защитник «Челси» Бен Чилуэлл получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Родриго Гоэсе.

«Матчи в еврокубках отличаются от игр в Премьер-лиге. Иногда игра идет медленно – почти как в благотворительных матчах! Посмотрите, какие все медлительные.

Для меня это и есть европейский футбол – то, как мадридский «Реал» меняет темп этой игры. Все будто замерли, заняв свои позиции, а затем Родриго делает свой ход. Не успеете оглянуться, и бац! – темп игры внезапно ускоряется.

Посмотрите на положение тела Родриго по сравнению с Кукурельей. Он уже бежит вперед, Кукурелья все еще не изменил положение корпуса, чтобы бежать назад, а неподалеку находился Бен Чилуэлл. Когда один из центральных защитников вступает в борьбу, фланговый защитник должен заполнить это пространство.

Защитникам [против скоростных игроков] нельзя делать все, что вздумается. Хочется играть плотнее и агрессивнее, но стоит помнить, против кого вы играете. Родриго быстр, как молния, так что нельзя играть с ним вплотную. Кукурелья оставляет себе пару ярдов – и это нормально, – но его проблема в том, что он не реагирует!

Когда мяч летит и [Родриго] поворачивается, Кукурелья застывает на месте. Он не изменил темп игры и понимал, что происходит», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии в эфире CBS Sports.

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25 комментариев

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iegord
Ответ Yerbo
думаю у реала кажется скоро будут проблемы с игрой и результатами , когда они уйдут и если сильно сдаст и Бензема, а на рынке не так много сильных форвардов. Назревает перестройка в Мадриде
Если смотреть чисто на возраст, то Реал уже запаздывает на пару лет с перестройкой. Когда у топ клуба основной паре полузащитников 37 и 33 лет, а форварду - 35, это не совсем нормальная история. Если бы эти игроки не были такими гениальными, Реал бы уже серьезно забуксовал
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Brigande
Ответ Булат Кошкимбаев
Родриго и молния?) это что стало с АПЛ)
Родриго и вправду обладает сильным рывком . В команде может только Винисиус резче стартует .
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Yerbo
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Болею за Реал с 1998 года, и с тех пор много раз менялся состав сливочных, сколько звёзд уходили с команды, но больше мне всего будет грустно, когда уйдут Кросс и Модрич, какой прекрасный футбол они показывают, какой то космический футбольный интеллект у этих парней, видение поля, обработка мяча, отличный пас, и ничего вроде лишнего, но при этом соперник ничего не может с ними сделать
думаю у реала кажется скоро будут проблемы с игрой и результатами , когда они уйдут и если сильно сдаст и Бензема, а на рынке не так много сильных форвардов. Назревает перестройка в Мадриде
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гилберт
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Болею за Реал с 1998 года, и с тех пор много раз менялся состав сливочных, сколько звёзд уходили с команды, но больше мне всего будет грустно, когда уйдут Кросс и Модрич, какой прекрасный футбол они показывают, какой то космический футбольный интеллект у этих парней, видение поля, обработка мяча, отличный пас, и ничего вроде лишнего, но при этом соперник ничего не может с ними сделать
Я за Реал с 92го, не вижу повода грустить о Модриче и Кроосе. Им уже по 50 лет и они отдали Реалу себя полностью. А грустно было когда уходили Луис Энрике, Морьентес, Йерро,Зеедорф.
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Булат Кошкимбаев
Родриго и молния?) это что стало с АПЛ)
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Zombieset
Ответ ман сити фейк
Вы повторили успех Вулверхэмптона всего лишь. Сейчас Челси середняк АПЛ. Вилла или Брайтон играют лучше
знаем, проходили мы эту крутую апл в прошлом году. сейчас идем обратно той же тропинкой уже протоптанной, потому сметаем эту лигу не останавливаясь
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Евгений Ох
Заголовок то не соответствует содержанию, он говорил про еврокубки, что там порой команды замедляются.

Заголовок «В АПЛ порой играют медленно, как в благотворительных матчах"

Содержание:
«Матчи в еврокубках отличаются от игр в Премьер-лиге. Иногда игра идет медленно – почти как в благотворительных матчах! Посмотрите, какие все медлительные. Для меня это и есть европейский футбол – то, как мадридский «Реал» меняет темп этой игры. Все будто замерли, заняв свои позиции, а затем Родриго делает свой ход.»
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Ilia Maksiokov
Лохматый просто пассажир ....
А говорили его Пеп в Сити взять хотел )))
Посмотрите на Аке его еще никто не обыграл в этом году.
+1
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deadjoker
Каррагер, извините, чем матч смотрел? Кукурелья непонятно зачем рвет линию, ему за уши сразу бросают и чилуэлл уже по факту догонял затыкая дыру.
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AsperChelsea
Кукуруку куда смотрел, о чём думал! О тиктоке с женой, главнейшее недоразумение в Челси!
+2
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Акыл Сатыбалдиев
Болею за Реал с 1998 года, и с тех пор много раз менялся состав сливочных, сколько звёзд уходили с команды, но больше мне всего будет грустно, когда уйдут Кросс и Модрич, какой прекрасный футбол они показывают, какой то космический футбольный интеллект у этих парней, видение поля, обработка мяча, отличный пас, и ничего вроде лишнего, но при этом соперник ничего не может с ними сделать
+17
0
+17
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Игорь Климов
Ну, вообще-то Челси вчера сыграл в свою силу, хорошо больше не пропустили.
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Санжар Уразбаев
Ответ Sevuska
Вспоминается как молниеносный Анри отнял мяч у медленного Каряги и забил . И тот матч не был благотворительным 😊
Ну так он и не говорит что они в свое время лучше играли а просто на заметку им
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The Best
У Челси и в АПЛ проблем много,как раз таки от быстрых атак Челси в последнее время страдает.Чилуэлл свою ошибку признал но вот как по мне там больше вина Кукурельи,его так легко выдернули из своей зоны а потом пошёл заброс и конечно же он не успел за Родриго.Кулибали получил травму на ровном месте в итоге вышел этот Кукуруза и всё испортил
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Ночной кошмар Логинова
Ответ ман сити фейк
Вы повторили успех Вулверхэмптона всего лишь. Сейчас Челси середняк АПЛ. Вилла или Брайтон играют лучше
Потому что у них тренеры из Испании и Италии соответственно
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ман сити фейк
Ответ Zombieset
Даже у меня бы не хватило так обосрать регби-лигу)) медленно)) чилуэлл мешок, как и вся защита челси вчера. но кто такой этот каррагер? флэш что ли?))
Вы повторили успех Вулверхэмптона всего лишь. Сейчас Челси середняк АПЛ. Вилла или Брайтон играют лучше
+6
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Axmat Cecenov
Ответ Sevuska
Вспоминается как молниеносный Анри отнял мяч у медленного Каряги и забил . И тот матч не был благотворительным 😊
Так он неговорит, что в их время они играли быстро.
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Нефанатик
Сейчас фанатики бей беги лиги с пеной у рта начнут объяснять Каррагеру что он ничего не знает об АПЛ что там самые высокие скорости, самые богатые клубы и вообще апл лучшая лига в мире, а он никто))
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Vir_Cotto
Обычно я такое читал про ЧР...
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Born is the King
Этот каталанский неликвид уже который раз вредит команде. Абсолютно 0 ,что в защите что в атаке. Сразу видно какую академию прошёл
+2
-4
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Sevuska
Вспоминается как молниеносный Анри отнял мяч у медленного Каряги и забил . И тот матч не был благотворительным 😊
+18
-2
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Барсик Юрана
Чукотка и АПЛ понятия параллельные
0
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Zombieset
Даже у меня бы не хватило так обосрать регби-лигу)) медленно)) чилуэлл мешок, как и вся защита челси вчера. но кто такой этот каррагер? флэш что ли?))
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Дмитрий Снегирёв
В АПЛ играют медленно…
Кукурелья и в чемпионате часто зрителем выступает. Так себе лакмусовая бумага для проверки лиги на интенсивность игры.
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А. Мостовой
сказал человек с 0 апл за карьеру
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