Каррагер об удалении Чилуэлла с «Реалом»: «В АПЛ порой играют медленно, как в благотворительных матчах. Родриго быстр, как молния, нельзя быть к нему вплотную»
Джейми Каррагер раскритиковал защитников «Челси» за игру в матче с «Реалом».
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0. На 59-й минуте защитник «Челси» Бен Чилуэлл получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Родриго Гоэсе.
«Матчи в еврокубках отличаются от игр в Премьер-лиге. Иногда игра идет медленно – почти как в благотворительных матчах! Посмотрите, какие все медлительные.
Для меня это и есть европейский футбол – то, как мадридский «Реал» меняет темп этой игры. Все будто замерли, заняв свои позиции, а затем Родриго делает свой ход. Не успеете оглянуться, и бац! – темп игры внезапно ускоряется.
Посмотрите на положение тела Родриго по сравнению с Кукурельей. Он уже бежит вперед, Кукурелья все еще не изменил положение корпуса, чтобы бежать назад, а неподалеку находился Бен Чилуэлл. Когда один из центральных защитников вступает в борьбу, фланговый защитник должен заполнить это пространство.
Защитникам [против скоростных игроков] нельзя делать все, что вздумается. Хочется играть плотнее и агрессивнее, но стоит помнить, против кого вы играете. Родриго быстр, как молния, так что нельзя играть с ним вплотную. Кукурелья оставляет себе пару ярдов – и это нормально, – но его проблема в том, что он не реагирует!
Когда мяч летит и [Родриго] поворачивается, Кукурелья застывает на месте. Он не изменил темп игры и понимал, что происходит», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии в эфире CBS Sports.
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Заголовок «В АПЛ порой играют медленно, как в благотворительных матчах"
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«Матчи в еврокубках отличаются от игр в Премьер-лиге. Иногда игра идет медленно – почти как в благотворительных матчах! Посмотрите, какие все медлительные. Для меня это и есть европейский футбол – то, как мадридский «Реал» меняет темп этой игры. Все будто замерли, заняв свои позиции, а затем Родриго делает свой ход.»
А говорили его Пеп в Сити взять хотел )))
Посмотрите на Аке его еще никто не обыграл в этом году.
Кукурелья и в чемпионате часто зрителем выступает. Так себе лакмусовая бумага для проверки лиги на интенсивность игры.