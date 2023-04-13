«У «Челси» есть шанс дома, но невозможно представить, что «Реал» не забьет». Саттон о 0:2

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Крис Саттон Футбол

Крис Саттон считает, что «Челси» еще может исправить ситуацию в ответной игре с «Реалом».

Лондонский клуб проиграл «Реалу» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Челси» проявил некоторую устойчивость. У них есть шанс на «Стэмфорд Бридж», но невозможно представить, что «Реал» не забьет в ответном матче.

«Челси» выглядел опасно при контратаках, и у них это хорошо получалось. Но когда они владели мячом, это было медленно, и им не хватало остроты.

Результативность – проблема для «Челси» на протяжении всего сезона, и Фрэнк Лэмпард должен разобраться с этим в течение нескольких дней», – сказал бывший нападающий «Челси».

8 комментариев

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svft
чтобы «Реал» не забьет в ответном матче

сложности перевода
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белошип
Ответ 10ztv
шанс будет если ман сити оденет футболки челси, а пеп загримируется под физрука
ситэ,который Реал размазал за 2 минуты? 😄
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Адилет Асанкожоев
Шанс есть, если играть хотя бы 20 минут из 90, а не провести 2 атаки и сесть в автобус
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10ztv
Ответ Wild91688
Не поможет,самому сити это не помогло
тогда шериф
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Wild91688
Ответ 10ztv
шанс будет если ман сити оденет футболки челси, а пеп загримируется под физрука
Не поможет,самому сити это не помогло
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Злой Руся
Шанс есть всегда
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10ztv
шанс будет если ман сити оденет футболки челси, а пеп загримируется под физрука
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белошип
Сейчас уже Реал будет ловить Челси на контрах,и я уверен что парочку Мадрид положит синим)
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