«У «Челси» есть шанс дома, но невозможно представить, что «Реал» не забьет». Саттон о 0:2
Крис Саттон считает, что «Челси» еще может исправить ситуацию в ответной игре с «Реалом».
Лондонский клуб проиграл «Реалу» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Челси» проявил некоторую устойчивость. У них есть шанс на «Стэмфорд Бридж», но невозможно представить, что «Реал» не забьет в ответном матче.
«Челси» выглядел опасно при контратаках, и у них это хорошо получалось. Но когда они владели мячом, это было медленно, и им не хватало остроты.
Результативность – проблема для «Челси» на протяжении всего сезона, и Фрэнк Лэмпард должен разобраться с этим в течение нескольких дней», – сказал бывший нападающий «Челси».
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