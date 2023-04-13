«У «Челси» есть шанс дома, но невозможно представить, что «Реал» не забьет». Саттон о 0:2

Крис Саттон считает, что «Челси» еще может исправить ситуацию в ответной игре с «Реалом».

Лондонский клуб проиграл «Реалу» (0:2) в первом матче 1/4 финала .

«Челси» проявил некоторую устойчивость. У них есть шанс на «Стэмфорд Бридж», но невозможно представить, что « » не забьет в ответном матче.

«Челси» выглядел опасно при контратаках, и у них это хорошо получалось. Но когда они владели мячом, это было медленно, и им не хватало остроты.

Результативность – проблема для «Челси» на протяжении всего сезона, и Фрэнк Лэмпард должен разобраться с этим в течение нескольких дней», – сказал бывший нападающий « ».