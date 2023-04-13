Лэмпард о 0:2: «Реал» не разорвал «Челси». На «Стэмфорд Бридж» случаются особенные вещи, мы должны верить»

Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Реала».

«Челси» уступил мадридскому клубу (0:2) в первом матче 1/4 финала .

«Я горд за своих десятерых футболистов. Расстраивает, что мы пропустили со стандарта.

Но я не думаю, что соперник разорвал нас, когда мы играли вдесятером. Это благодаря нашему характеру. У Феликса, Стерлинга и Маунта были голевые моменты.

Хорошие вещи в этом матче были, но результат – реальность. На «Стэмфорд Бридж» случаются особенные вещи. Поэтому мы должны верить.

Мы такая же хорошая команда, как и соперник. Но нам не хватает веры в себя. Футболисты не понимают, насколько они хороши.

В этой игре было хорошее, поэтому на следующей неделе будет большая битва.

Мы должны быть более позитивными. Если мы это сделаем... Я принимал участие в тех вечерах на « ». Нужно продолжать в том же духе», – сказал главный тренер « ».

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