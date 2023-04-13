Лэмпард о 0:2: «Реал» не разорвал «Челси». На «Стэмфорд Бридж» случаются особенные вещи, мы должны верить»

Теги Челси Стэмфорд Бридж Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Реала».

«Челси» уступил мадридскому клубу (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я горд за своих десятерых футболистов. Расстраивает, что мы пропустили со стандарта.

Но я не думаю, что соперник разорвал нас, когда мы играли вдесятером. Это благодаря нашему характеру. У Феликса, Стерлинга и Маунта были голевые моменты.

Хорошие вещи в этом матче были, но результат – реальность. На «Стэмфорд Бридж» случаются особенные вещи. Поэтому мы должны верить.

Мы такая же хорошая команда, как и соперник. Но нам не хватает веры в себя. Футболисты не понимают, насколько они хороши.

В этой игре было хорошее, поэтому на следующей неделе будет большая битва.

Мы должны быть более позитивными. Если мы это сделаем... Я принимал участие в тех вечерах на «Стэмфорд Бридж». Нужно продолжать в том же духе», – сказал главный тренер «Челси».

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19 комментариев

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Vamos Real madrid
5 защитников это серьезно у Челси
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Старый Сухи
"На «Стэмфорд Бридж» случаются особенные вещи. Поэтому мы должны верить."
С приходом нового владельца прошли те времена когда на «Стэмфорд Бридж» случались особенные вещи. Челси одинаково успешно проигрывает и дома и в гостях.
А у Лэмпарда тренера похоже нет менталитета победителя если он надеется на "особенные вещи".
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Buzya
А если бы клуб принадлежал Абрамовичу - то (если бы такие результаты были бы и при нём, в чём сомневаюсь) Лемпард бы уже освобождал кабинет?
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Pb-SE
Ответ Yerbo
и в связи с чем такая радость то?
Видимо, он с 2014 за Реал. С перерывом на 2019-2021.
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Yerbo
Ответ Heitinga
Как же радостно, что Челси на шаге от вылета) надеюсь Реал унизит их ещё и в Лондоне
и в связи с чем такая радость то?
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Русский в Шоке
ППЦ, уже гордится, что синих не порвали, а продули с приличным счетом... Ёперный стыд!
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f0rmoceft
Дело не в вере в свои силы, а в том, что игры у команды просто нет.
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Heitinga
Как же радостно, что Челси на шаге от вылета) надеюсь Реал унизит их ещё и в Лондоне
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hulk&boloto
В неустойку?
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Rafael Nadal Parero
Реал просто убийственно использует свободное пространство соперника, увлекшегося атакой. У Челси не будет никаких шансов в ответке. В закрытой игре не хватит мастерства выиграть конкуренцию в центре для контроля над ситуацией, в открытой получат сверху еще пару мячей.
+4
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CFCheadhunter
Интервью из серии: хотели лучше, получилось как всегда
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buryat
"А знаете, почему нас не забодали?..."
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DolJun
не разорвал - и хорошо? мда, стандарты в челси все ниже и ниже. на бридже некому выпрыгивать из штанов за результат, хотя реал и сам сегодня играл в пол-ноги
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CFCheadhunter
Ответ xDe xDe
Фрэнк, Мадрид зажал Челси ещё до удаления. При такой безыдейной игре всего лишь 2:0 - благо. А чтобы на Стэмфорде случались особенные вещи, нужно не верить, а игру ставить.
Не могу не согласиться
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белошип
Реал легко может повторить счёт прошлого сезона на Бридж)
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Veni-Vidi-Vici
Но пока совсем непохоже, что Лэмпарду есть ещё что предложить, кроме веры.
+3
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xDe xDe
Фрэнк, Мадрид зажал Челси ещё до удаления. При такой безыдейной игре всего лишь 2:0 - благо. А чтобы на Стэмфорде случались особенные вещи, нужно не верить, а игру ставить.
+9
-4
+5
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TheItalian204
Лемпс напоминает собаку из горящего дома в меме.
+3
-1
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Андрей Хенто
Не разорвал, потому что Мадрид сам после удаления встал. А так в принципе Фрэнк ничего не обычного не сказал, дежурные слова от тренера проигравшей стороны.
+13
-4
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