Лэмпард о 0:2: «Реал» не разорвал «Челси». На «Стэмфорд Бридж» случаются особенные вещи, мы должны верить»
Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Реала».
«Челси» уступил мадридскому клубу (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Я горд за своих десятерых футболистов. Расстраивает, что мы пропустили со стандарта.
Но я не думаю, что соперник разорвал нас, когда мы играли вдесятером. Это благодаря нашему характеру. У Феликса, Стерлинга и Маунта были голевые моменты.
Хорошие вещи в этом матче были, но результат – реальность. На «Стэмфорд Бридж» случаются особенные вещи. Поэтому мы должны верить.
Мы такая же хорошая команда, как и соперник. Но нам не хватает веры в себя. Футболисты не понимают, насколько они хороши.
В этой игре было хорошее, поэтому на следующей неделе будет большая битва.
Мы должны быть более позитивными. Если мы это сделаем... Я принимал участие в тех вечерах на «Стэмфорд Бридж». Нужно продолжать в том же духе», – сказал главный тренер «Челси».
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С приходом нового владельца прошли те времена когда на «Стэмфорд Бридж» случались особенные вещи. Челси одинаково успешно проигрывает и дома и в гостях.
А у Лэмпарда тренера похоже нет менталитета победителя если он надеется на "особенные вещи".