«ПСЖ» начал внутреннее расследование по поводу расистских высказываний Гальтье. Клуб не хочет спешить, но уволит тренера, если информация подтвердится

«ПСЖ» начал внутренне расследования в связи с информацией о высказываниях Кристофа Гальтье.

Ранее стало известно, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

По информации RMC Sport, « » начал собственное расследование. Руководство клуба не хочет спешить с выводами или поддаваться панике, поскольку понимает, что будут высказываться версии, противоречащие друг другу. Проведение расследования инициировало окружение , президента «ПСЖ».

Клуб не хочет предъявлять одному из своих сотрудников необоснованные обвинения. При этом отмечается, что при приеме на работу Аль-Хелайфи ничего не знал о предполагаемых высказываниях специалиста – иначе ни за что бы его не назначил.

Если информация о словах Гальтье подтвердится, то тренер наверняка будет уволен. Клуб хочет дать Кристофу высказать свою версию до пресс-конференции, назначенной на пятницу.