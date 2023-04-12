«ПСЖ» начал внутреннее расследование по поводу расистских высказываний Гальтье. Клуб не хочет спешить, но уволит тренера, если информация подтвердится

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Нассер Аль-Хелайфи дискриминация Футбол

«ПСЖ» начал внутренне расследования в связи с информацией о высказываниях Кристофа Гальтье.

Ранее стало известно, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».

По информации RMC Sport, «ПСЖ» начал собственное расследование. Руководство клуба не хочет спешить с выводами или поддаваться панике, поскольку понимает, что будут высказываться версии, противоречащие друг другу. Проведение расследования инициировало окружение Нассера Аль-Хелайфи, президента «ПСЖ».

Клуб не хочет предъявлять одному из своих сотрудников необоснованные обвинения. При этом отмечается, что при приеме Гальтье на работу Аль-Хелайфи ничего не знал о предполагаемых высказываниях специалиста – иначе ни за что бы его не назначил. 

Если информация о словах Гальтье подтвердится, то тренер наверняка будет уволен. Клуб хочет дать Кристофу высказать свою версию до пресс-конференции, назначенной на пятницу. 

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27 комментариев

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Барсик Юрана
Ответ Mazzari2.0
Потом ещё и педофилию пришьют
Мбапе переписанный, но наоборот
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d.xoxlov
Вот собаки, ничем не гнушаются. "Сказал" вообще к делу не пришьёшь законными способами.
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Добрый Ретроград
Бээлэмщики от зимней спячки отошли. Давно их не было)
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Jamil Israfilov
Бред. Уволить человека за то что он кому то что-то сказал на прошлом месте работы. Ну бред же. Летом прошлого года Нассер Эль Хелаифи сказал что хочет видеть в ПСЖ лишь парижан. Ну тогда пусть подаёт в отставку сам.
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Goofts
Ответ Роман
Когда пошло дело к увольнению тут же "случайно" всплывает очевидный повод, классика
Что бы бабло за разрыв контракта не выплачивать
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Burel
Ответ Роман
Когда пошло дело к увольнению тут же "случайно" всплывает очевидный повод, классика
в результатах и игре разве мало поводов
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Бухгалтер2021
новость из выеденного яйца
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Отец Абду
Ответ savik-A.M.
В новости ни слова про Месси , Роналду , Аль-Насра , но ты всех смог приплести , браво
Какой то персофан игрока Аль Насра ( Артёмка) прилепил Месси и я ему ответил ( подколол):)
P. S он уже удалил свое сообщение:)
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Tiestorzn17
😁 какие то уж совсем бредни пошли, проверять решили кому он там чего взболтнул за кружкой чая?! Абсурд
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U
Кто-то хочет найти повод не платить неустойку?
+5
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VictorVallecano
Ответ cektor
а виноват окажется Месси )) ахахаа как всегда
Мусульманский темнокожий месси?
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Mazzari2.0
Потом ещё и педофилию пришьют
+8
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cektor
а виноват окажется Месси )) ахахаа как всегда
+4
-5
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Moscwow
Сами откопали повод, сами расследуют, сами уволят. У псг начал появляться стиль
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savik-A.M.
Ответ Отец Абду
Уволят из за его высказываний, но персофаны игрока Аль Насра обвинят Месси, классика:)
В новости ни слова про Месси , Роналду , Аль-Насра , но ты всех смог приплести , браво
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Отец Абду
Ответ SaH4r.
надо назначить Зидана, отпустить Месси с Неймаром, сколотить нормальную полузащиту, купить толковых напарников для черепахи и только тогда ПСЖ будет претендовать на ЛЧ
Какой здравомыслящий тренер или игрок пойдет в ПСЖ?:) Туда пойдут игроки ветераны под конец карьеры, ну или из за высоких зп:)
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Zenith forever
Как у них все сложно - расследования каких-то высказываний в частной беседе. Брали бы с нас пример - попросили ментов подбросить пакетик и все.
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10ztv
мбаппе все уже решил за всех
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Крыс Пол
Вот и Юлиан пойдет по стопам Тухеля.
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Axmat Cecenov
Ответ Goofts
Смех, они и без высказываний его уволят, скриньте
А, почему он пошёл работать на клуб владеющий мусульманами? Деньги непахнут , да? Надо отвечать за слова
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Отец Абду
Уволят из за его высказываний, но персофаны игрока Аль Насра обвинят Месси, классика:)
+2
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SaH4r.
надо назначить Зидана, отпустить Месси с Неймаром, сколотить нормальную полузащиту, купить толковых напарников для черепахи и только тогда ПСЖ будет претендовать на ЛЧ
+1
-5
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HK Traktor
Система работает.
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Goofts
Смех, они и без высказываний его уволят, скриньте
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Niko [Ars]
ой, ну всё, "нашли повод"))
позорный клуб, конечно
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