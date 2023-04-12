«ПСЖ» начал внутреннее расследование по поводу расистских высказываний Гальтье. Клуб не хочет спешить, но уволит тренера, если информация подтвердится
«ПСЖ» начал внутренне расследования в связи с информацией о высказываниях Кристофа Гальтье.
Ранее стало известно, что во время работы в «Ницце» тренер сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».
По информации RMC Sport, «ПСЖ» начал собственное расследование. Руководство клуба не хочет спешить с выводами или поддаваться панике, поскольку понимает, что будут высказываться версии, противоречащие друг другу. Проведение расследования инициировало окружение Нассера Аль-Хелайфи, президента «ПСЖ».
Клуб не хочет предъявлять одному из своих сотрудников необоснованные обвинения. При этом отмечается, что при приеме Гальтье на работу Аль-Хелайфи ничего не знал о предполагаемых высказываниях специалиста – иначе ни за что бы его не назначил.
Если информация о словах Гальтье подтвердится, то тренер наверняка будет уволен. Клуб хочет дать Кристофу высказать свою версию до пресс-конференции, назначенной на пятницу.
P. S он уже удалил свое сообщение:)
позорный клуб, конечно