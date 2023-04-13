Лэмпард не выпустил Мудрика против «Реала». Украинец не провел ни одного полного матча за «Челси»

Михаил Мудрик в запасе провел игру с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Полузащитник был включен в заявку « » на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов (0:2), но на поле не появился.

Приобретенный зимой за 70+30 млн евро футболист на данный момент не провел ни одной полной игры за новый клуб. Всего он сыграл в 10 матчах.

После назначения главным тренером (6 апреля) сыграл с «Вулверхэмптоном» в , выйдя на замену на 68-й минуте.

Со статистикой выступлений 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.