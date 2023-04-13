Лэмпард не выпустил Мудрика против «Реала». Украинец не провел ни одного полного матча за «Челси»
Михаил Мудрик в запасе провел игру с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Полузащитник был включен в заявку «Челси» на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов (0:2), но на поле не появился.
Приобретенный зимой за 70+30 млн евро футболист на данный момент не провел ни одной полной игры за новый клуб. Всего он сыграл в 10 матчах.
После назначения Фрэнка Лэмпарда главным тренером (6 апреля) Мудрик сыграл с «Вулверхэмптоном» в АПЛ, выйдя на замену на 68-й минуте.
Со статистикой выступлений 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Во всем виноват Мудрик, из-за него не забили!
Кто же знал, что приедет этот гарный хлопец?
Лэмпард перед «Реалом»: «Если беспокоитесь, не смотрите. Все наши игроки заслуживают места в «Челси» – от Ковачича, у которого 2 победы в ЛЧ, до Мудрика»