Лэмпард не выпустил Мудрика против «Реала». Украинец не провел ни одного полного матча за «Челси»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик в запасе провел игру с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Полузащитник был включен в заявку «Челси» на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов (0:2), но на поле не появился.

Приобретенный зимой за 70+30 млн евро футболист на данный момент не провел ни одной полной игры за новый клуб. Всего он сыграл в 10 матчах.

После назначения Фрэнка Лэмпарда главным тренером (6 апреля) Мудрик сыграл с «Вулверхэмптоном» в АПЛ, выйдя на замену на 68-й минуте.

Со статистикой выступлений 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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atomio
Зачем спорц постоянно акцентирует на этом? Спонтом с ним в составе как будто чето поменялось бы 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ что с ним что без Челси просто как мешок с картошкой на поле.
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London.is.blue
Зато как Стерлинг с Феликсом отыграли🥰

Во всем виноват Мудрик, из-за него не забили!
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svft
немудрено!
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Fatty Toni
Я наконец то начал догадываться - похоже, просто Челси не вписывается в игровую схему мудрыка. Тогда всё встаёт на свои места.
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blaugrano
Боули не виноват. Срна написал ему, что будет Modric и что 100 млн за него - это подарок.
Кто же знал, что приедет этот гарный хлопец?
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DolJun
Ответ 10ztv
он итак много замен в атаке сделал. И он наверное видит мертвячину на тренировке поэтому и не выпускает
а на поле не видит получается?)
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Маноло Санчи́с
Ну как так? Душат в зародыше нового Азара...
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10ztv
Ответ DolJun
бред. по такой игре как сегодня невыпустить мудрика, да хоть кого-нить вместо бибы и бобы в челсийской атаке - это расписаться в собственной безыдейности, что фрэнки, к сожалению, и сделал.
он итак много замен в атаке сделал. И он наверное видит мертвячину на тренировке поэтому и не выпускает
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Акира_1
Вернее сезон)
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Промах Мораты
Ответ Акира_1
Выпустил бы, то сейчас все поливали бы мёртвого Мудрика.) Кого не выпустили - без идеи или хотя бы нападающего будет не о чем.
ну и посмотрели бы. а так просто время зря потрачено
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DolJun
Ответ 10ztv
единственное правильное решение за неделю работы
бред. по такой игре как сегодня невыпустить мудрика, да хоть кого-нить вместо бибы и бобы в челсийской атаке - это расписаться в собственной безыдейности, что фрэнки, к сожалению, и сделал.
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DolJun
а я уже думал где тут новость про мудрика. красава спортс, почти час ночи - но эту новость обязательно нужно было запостить.
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Акира_1
Ответ Промах Мораты
почему вместо мертвого феликса не выпустил?
Выпустил бы, то сейчас все поливали бы мёртвого Мудрика.) Кого не выпустили - без идеи или хотя бы нападающего будет не о чем.
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xDe xDe
Судя по интервью, Фрэнк Мудрика не любит. Но вообще странное решение, пытаться строить матч через контратаки после дальних забросов, но не выпустить Мудрика, который как раз заточен под такую игру.
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Bobber
Зря в Арсенал не перешел. Сейчас там летал бы, не сомневаюсь что Артета быстро встроил бы его. В нынешнем Челси прогресса от игроков не стоит ждать, только спад. Клуб в неопределенности завис.
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Акира_1
Точно, точно, казалось прям чего-то не хватает после матча Челси, а ну новости про Мудрика. Теперь все ритуалы спортс выполнены. 🤭
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FilinMD
Даже слегка жаль парня, футболист-то не совсем дно, но став частью всей этой истории, где свои хотелки удовлетворены у Боэли и Шахтера, он стал заложником ситуации. Возможно сможет карьеру не загубить где-нибудь в условном Эвертоне или Байере
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Промах Мораты
почему вместо мертвого феликса не выпустил?
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Андрей Хенто
Так Лэмпард на пресс-конференции перед игрой с Мадридом дал всем понять, как он оценивает Мудрика.

Лэмпард перед «Реалом»: «Если беспокоитесь, не смотрите. Все наши игроки заслуживают места в «Челси» – от Ковачича, у которого 2 победы в ЛЧ, до Мудрика»
+14
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10ztv
единственное правильное решение за неделю работы
+3
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