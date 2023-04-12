Тео хочет играть за «Милан» как можно дольше: «Я счастлив здесь с первого дня. Горжусь, что я капитан»
Тео Эрнандес хочет оставаться в «Милане» как можно дольше.
«Я надеюсь остаться здесь, в «Милане», как можно дольше. Будущее? Я сосредоточен только на настоящем, будущее всегда неизвестно.
Я счастлив здесь с самого первого дня. Я горжусь тем, что я капитан команды», – сказал защитник «Милана».
Ранее сообщалось, что Тео Эрнандес может покинуть «Милан» летом, если клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.
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