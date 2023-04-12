Тео хочет играть за «Милан» как можно дольше: «Я счастлив здесь с первого дня. Горжусь, что я капитан»

Теги Милан серия А Италия возможные трансферы Тео Эрнандес Футбол

Тео Эрнандес хочет оставаться в «Милане» как можно дольше.

«Я надеюсь остаться здесь, в «Милане», как можно дольше. Будущее? Я сосредоточен только на настоящем, будущее всегда неизвестно.

Я счастлив здесь с самого первого дня. Я горжусь тем, что я капитан команды», – сказал защитник «Милана».

Ранее сообщалось, что Тео Эрнандес может покинуть «Милан» летом, если клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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10 комментариев

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Голубая Эскадра
Чего только стоит его гол Аталанте в соло…
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Милан 19
Тео молодец, ещё и его жена после своего первенца сына сразу сказала что хочет жить в красивом городе Милане а не в сером дождливом Лондоне с дерьмовое едой ☝️...
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Андрей Хенто
Ответ Glory Real Madrid
Жаль, что отпустили такого биста! Милану очень повезло с ним!
Наоборот, очень здорово, что отпустили. В Мадриде у Тео откровенно не все получалось, а он перешел в Милан и смог стать там одним из лучших левых латералей планеты.
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Dixon010
Тео- символ Милана, при всем уважении к другим игрокам. Пришел, когда Милан был в заднице, да и сам звёзд не хватал с неба. Прошел вместе с клубом от перспективного игрока кризисного клуба до одного из лучших ЛЗ в составе чемпиона Италии и четвертьфиналиста ЛЧ. Ещё и нашёл в городе любовь, построил семью. Никогда не выпендривался с контрактом, не просил больших денег. Прямо сейчас должен быть капитаном при всем уважении к Калабрии
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0rbit
Ответ Glory Real Madrid
Жаль, что отпустили такого биста! Милану очень повезло с ним!
Согласен. ну и насчёт Хакими, думаю, тоже имеются сожаления.
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0rbit
Мой отец - Тео, Сын - Леау, Святой дух - Тонали
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Glory Real Madrid
Ответ 0rbit
Уважаем и любим РМ, но извините наш капитан очень нужен ❌
Жаль, что отпустили такого биста! Милану очень повезло с ним!
+4
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0rbit
Ответ Glory Real Madrid
Возвращаясь домой! На долгие годы фланг закроет!
Уважаем и любим РМ, но извините наш капитан очень нужен ❌
+4
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Андрей Хенто
Очень рад за Тео, думаю, что если он и уйдет из Милана, то только в Мадрид, который он так любит. Но я буду рад, если большую часть карьеры он проведет в Милане, лидер команды и капитан. Главное чтобы Милан рос, как клуб и дальше.
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Glory Real Madrid
Возвращаясь домой! На долгие годы фланг закроет!
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