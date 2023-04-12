Тео хочет играть за «Милан» как можно дольше: «Я счастлив здесь с первого дня. Горжусь, что я капитан»

Тео Эрнандес хочет оставаться в «Милане» как можно дольше.

«Я надеюсь остаться здесь, в « », как можно дольше. Будущее? Я сосредоточен только на настоящем, будущее всегда неизвестно.

Я счастлив здесь с самого первого дня. Я горжусь тем, что я капитан команды», – сказал защитник «Милана».

Ранее сообщалось, что может покинуть «Милан» летом, если клуб не квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон.