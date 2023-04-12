Хавбек «Наполи» Замбо-Ангисса получил две желтые за 4 минуты, обе – за фолы на Тео. Ким Мин Чжэ тоже пропустит ответный матч с «Миланом»

Хавбек «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса получил две желтые карточки за 4 минуты.

В матче 1/4 финала против « » (0:1) получил желтую карточку на 71-й минуте за фол на защитнике «россонери» Тео Эрнандесе.

На 75-й минуте камерунец получил вторую желтую карточку после того, как в борьбе за мяч ударил ногой в живот, и был удален с поля. Замбо-Ангисса не сыграет в ответном матче.

Также ответную встречу из-за перебора желтых карточек пропустит основной защитник « » Ким Мин Чжэ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Наполи» (1:0).