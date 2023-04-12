Хавбек «Наполи» Замбо-Ангисса получил две желтые за 4 минуты, обе – за фолы на Тео. Ким Мин Чжэ тоже пропустит ответный матч с «Миланом»

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА дисквалификации Наполи Тео Эрнандес Андре-Франк Замбо-Ангисса Ким Мин Чжэ Футбол

Хавбек «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса получил две желтые карточки за 4 минуты.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана» (0:1) Замбо-Ангисса получил желтую карточку на 71-й минуте за фол на защитнике «россонери» Тео Эрнандесе.

На 75-й минуте камерунец получил вторую желтую карточку после того, как в борьбе за мяч ударил Тео Эрнандеса ногой в живот, и был удален с поля. Замбо-Ангисса не сыграет в ответном матче.

Также ответную встречу из-за перебора желтых карточек пропустит основной защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Наполи» (1:0).

9 комментариев

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Irakliy Kardava
Ответ Павел Макаров
Странное судейство. Леао ломает в бешенстве флаг, из-за этого в игре возникает двухминутная пауза на то, чтобы поставить новый - никакой реакции от судьи. А Неаполю досталось по полной.
А два фола кима до его желтой не смущает? Особенно на Жиру?
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Совесть Черданцева
Черт, неужели Наполи стал валиться?
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0rbit
Ответ Marco Reus
Карточки, что называется, на тоненького, усмотрение судьи.
Да, особенно удар Ангиссы, на тоненького, посмотрел бы я на тебя после него, лол
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Павел Макаров
Странное судейство. Леао ломает в бешенстве флаг, из-за этого в игре возникает двухминутная пауза на то, чтобы поставить новый - никакой реакции от судьи. А Неаполю досталось по полной.
+10
-5
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Dr.Gebbelsss
Кажется Милан пройдет дальше, но это не точно)
+7
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Marco Reus
Карточки, что называется, на тоненького, усмотрение судьи.
+1
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celebrity
Ответ 10ztv
милан с полуфиналом вообщем
Счет 1-0, у Наполи впереди домашний матч, и Вы уже такое заявляете?! Серьезно?!
+9
-3
+6
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Andrey Gubskiy
после ужаления,можно было выключать. одни не хотели,вторые не могли,да и то же не хотели
0
-2
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10ztv
милан с полуфиналом вообщем
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-1
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