«Челси» всухую проиграл оба матча после возвращения Лэмпарда

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Фрэнк Лэмпард потерпел два поражения после возвращения на пост главного тренера «Челси».

Сегодня команда уступила «Реалу» (0:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов. 8 апреля она проиграла «Вулверхэмптону» (0:1) в чемпионате Англии.

Лэмпард возглавил команду 6 апреля, заключив контракт сроком до конца сезона. Перед этим «Челси» уволил Грэма Поттера спустя 7 месяцев после назначения.

Далее «Челси» встретится с «Брайтоном» – это случится 15 апреля.

У Лэмпарда безумный (ре)старт в «Челси»: дважды «Реал» в ЛЧ, «Арсенал», «Сити» и «МЮ» в АПЛ

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70 комментариев

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The Best
Ответ Очки Дани Алвеса
Челси при всех четырех своих тренерах в этом сезоне так же бы от Реала отлетел)
Возможно но я уверен при том же Поттере Челси бы в атаке смотрелся поинтереснее,а сегодня (и даже против Вулвз) была полная безнадёга в атаке.Если хочешь уволить то делай это в конце сезона,особенно если нет достойной замены тренеру.
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tigra1
только безумный мог в такой ситуации назначить Лэмпарда главным, это же не чемпионат России
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Bakhaa
Ответ Artem Piatkov
Карло Анчелотти в этом сезоне: ✔️ КЧМ ✔️ Суперкубок УЕФА ⏳ Финал Кубка Испании ⏳ 1/4 ЛЧ 🥈 Пока что 2 место в Ла Лиге Нормальный сезон Реала, те кто считают работу Анчелотти плохой, сравните с тем, что было при Лопетеги, Солари и Бенитесе Даже если Реал закончит с Кубком Испании (синица) в руке и 1/2 ЛЧ, сезон можно считать хорошим Будет ошибкой увольнять тренера, выигрывшего для Реала суммарно 9 трофеев за 4 сезона (сезон ещё не окончен)
Пока что 2 место в Ла Лиге))))))))))))))))))
оптимист, однако
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Veni-Vidi-Vici
Ответ t5yxt5vqpj
А что если эти двое не хотят прямо сейчас брать команду? А про пассажиров тут и без тренерства понятно, 5-6 человек любой на этом сайте назовет, кого пора на выход отправлять
Главные инсайдеры по Челси в основном писали, что готовы работать сразу. Почему бы нет, клуб участвует в 1/4 ЛЧ, был шанс, пусть и призрачный, сходу взять престижнейший трофей. Сам клуб, похоже, отказался от их назначения прямо сейчас, хотели успокоить фанатов легендарной фигурой после крайне непопулярного тренера, ну и взять больше времени на подумать. Как по мне, это странно, начинать думать о кандидатуре нового тренера надо было ещё до формальной отставки Поттера. А летом, скорее всего, конкуренция за интересных тренеров только усилится.
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XAM44
Ответ Bobber
Никогда не болел за Челси, но очень жаль видеть как клуб превращается в не пойми что. Два предстоящих сезона ничего хорошего не сулят. Следующий сезон для нового тренера будет примерочным, второй сезон, если такой вообще будет, обкаткой. Таким образом, мы потеряли одну топ команду минимум на три-четыре сезона.
Ньюкасл теперь займет место Челси
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Иван Иванов
Ответ Shuller18
Самое прикольное, что помимо трансферов на выход, нужны ещё трансферы на вход) Да-да, в Челси имеются позиции, требующие усиления, например вратарская и ЦФ.
А чё там Менди уже не тянет? Его же недавно только покупали! Что с ним стало?
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XAM44
Ответ GaG12
Великий коуч Лэмпард, надеюсь дадут контракт лет на 5.
Реал на выезде Барсе 4 закинул, которая 21 сухой матч провела до этого о чем ты вообще. Челси 2 всего получила
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justbored
Tragic, really. Абрамович был для Челси тем же кем (пока) является Миллер для Петербурга. Деньги решают многое, но отнюдь не всё.
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Иван Иванов
Ответ charly_54
Какой смысл назначать лэмпарда? Ну вот какой?
Видимо никто не хотел возглавлять кризисный Челси перед Реалом. А какому топ-тренеру это надо, портить себе послужной список? Если надумают, то уже не спеша, летом приедут топ-тренеры в Челси и начнут тренить с самого начала.
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Shuller18
Ответ t5yxt5vqpj
А что если эти двое не хотят прямо сейчас брать команду? А про пассажиров тут и без тренерства понятно, 5-6 человек любой на этом сайте назовет, кого пора на выход отправлять
Самое прикольное, что помимо трансферов на выход, нужны ещё трансферы на вход) Да-да, в Челси имеются позиции, требующие усиления, например вратарская и ЦФ.
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Макс Хромин
Лэмпарду понадобилось всего 2 матча, чтобы превратить Челси в Эвертон его эпохи
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Гекдениз Кардениз
Ответ nugoboss
а я вам предлагал назначить Григоряна, обошлось бы дешевле, а результат всё равно одинаковый. 😁😁😁
Григорян в Тотенхем перешел
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Shuller18
Ответ Veni-Vidi-Vici
Дали шанс Лэмпарду поправить своё тренерское реноме, чтобы он потом хоть от условного Престона или Уотфорда дождался приглашения, но похоже напрасно. А ведь новый тренер, будь то Нагельсманн или Луис Энрике, мог бы сейчас спокойно доигрывать сезон и параллельно принимать решения по составу, чтобы уже к лету было понимание, с кем можно спокойно прощаться, а таких пассажиров сейчас в Челси много.
Это все можно будет сделать летом без оглядки на официальные матчи.
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Alexander p.
Челси середняк
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Shuller18
Ответ charly_54
Какой смысл назначать лэмпарда? Ну вот какой?
Доехать до конца сезона. Думаешь, в Челси на что-то всерьез рассчитывают? Там уже всем ясно, что сезон в унитаз слит, а назначать посреди него именитого специалиста бессмысленно, летом более оптимально.
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t5yxt5vqpj
Ответ Veni-Vidi-Vici
Дали шанс Лэмпарду поправить своё тренерское реноме, чтобы он потом хоть от условного Престона или Уотфорда дождался приглашения, но похоже напрасно. А ведь новый тренер, будь то Нагельсманн или Луис Энрике, мог бы сейчас спокойно доигрывать сезон и параллельно принимать решения по составу, чтобы уже к лету было понимание, с кем можно спокойно прощаться, а таких пассажиров сейчас в Челси много.
А что если эти двое не хотят прямо сейчас брать команду? А про пассажиров тут и без тренерства понятно, 5-6 человек любой на этом сайте назовет, кого пора на выход отправлять
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Mr Azimof
Ответ charly_54
Какой смысл назначать лэмпарда? Ну вот какой?
Точно. Но никто бы не выправил бы этот сезон. Боули вообще не соображает что творит, ещё мнит из себя знающего. Как будто дворовой футбол посмотрел, обрезы, неточные пасы и ноль взаимопонимания. Печально видеть как за один сезон, Челси превратили в не пойми что, ещё хреново будет если финотчеты будут не в порядке в следующем сезоне, из-за этого тормоза.
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zqhh2gq7nv
Лучше ди Матео вернули бы или пачетино
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Sergey Petrov
Ответ si40w
Снова Мудрик виноват?
мудрик виноват, что челси еще не в пердиве
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Veni-Vidi-Vici
Дали шанс Лэмпарду поправить своё тренерское реноме, чтобы он потом хоть от условного Престона или Уотфорда дождался приглашения, но похоже напрасно. А ведь новый тренер, будь то Нагельсманн или Луис Энрике, мог бы сейчас спокойно доигрывать сезон и параллельно принимать решения по составу, чтобы уже к лету было понимание, с кем можно спокойно прощаться, а таких пассажиров сейчас в Челси много.
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Мовсар Германия
Ответ Очки Дани Алвеса
И как он мог за 7 дней к Реалу подготовиться? Смех. Реально думали, что он под ЛЧ брался до конца этого сезона?
ну можно было элементарно объяснить, Феликсу и Рахиму, не оказываться в одной точке друг с другом, при атаке Челси. а когда стерлинг запорол пару очень хороших быстрых атак, это вообще ахтунг
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Акира_1
Ответ Злой Руся
Что можно сделать за две игры, где потерянна раздевалка, химия между футболистами, у некоторых новичков и не было, и без нападающих. Умник
Клоун, включи голову, я написал, что кто-то винит Лэмпарда. Нет. Физрук в плане тактики - да и ладно, ведь этого никто не ждал от него. Но он даже какой-то искры не дал как бывает при смене тренера. Кажется, что команда стала ещё мертвее психологически, чем при Поттере. А Лэмпарда и брали, чтоб вернуть игрокам уверенность, только он даже этого не может, не может просто мотивацию дать.
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maggiu
Ответ Roman Betenya
Как же так... самая сильная лига в мире... все звёзды там... лучшие зарплаты... телеправа... а эта ничтожная никому не нужная лол-лига всё никак не хочет унижаться... не пойму
Лидер лол-лиги в каком еврокубке играет?
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Bobber
Никогда не болел за Челси, но очень жаль видеть как клуб превращается в не пойми что. Два предстоящих сезона ничего хорошего не сулят. Следующий сезон для нового тренера будет примерочным, второй сезон, если такой вообще будет, обкаткой. Таким образом, мы потеряли одну топ команду минимум на три-четыре сезона.
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si40w
Снова Мудрик виноват?
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