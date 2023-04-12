«Челси» всухую проиграл оба матча после возвращения Лэмпарда
Фрэнк Лэмпард потерпел два поражения после возвращения на пост главного тренера «Челси».
Сегодня команда уступила «Реалу» (0:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов. 8 апреля она проиграла «Вулверхэмптону» (0:1) в чемпионате Англии.
Лэмпард возглавил команду 6 апреля, заключив контракт сроком до конца сезона. Перед этим «Челси» уволил Грэма Поттера спустя 7 месяцев после назначения.
Далее «Челси» встретится с «Брайтоном» – это случится 15 апреля.
У Лэмпарда безумный (ре)старт в «Челси»: дважды «Реал» в ЛЧ, «Арсенал», «Сити» и «МЮ» в АПЛ
оптимист, однако