«Челси» всухую проиграл оба матча после возвращения Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард потерпел два поражения после возвращения на пост главного тренера «Челси».

Сегодня команда уступила « » (0:2) в четвертьфинале . 8 апреля она проиграла «Вулверхэмптону» (0:1) в чемпионате Англии.

возглавил команду 6 апреля, заключив контракт сроком до конца сезона. Перед этим «Челси» уволил Грэма Поттера спустя 7 месяцев после назначения.

Далее « » встретится с «Брайтоном» – это случится 15 апреля.

У Лэмпарда безумный (ре)старт в «Челси»: дважды «Реал» в ЛЧ, «Арсенал», «Сити» и «МЮ» в АПЛ