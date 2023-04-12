Чилуэлл получил красную за фол последней надежды на Родриго в матче «Челси» с «Реалом»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА дисквалификации судьи Франсуа Летексье Бен Чилуэлл Родриго Гоэс Футбол

Бен Чилуэлл получил красную карточку в матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов.

На 59-й минуте четвертьфинальной игры защитник лондонцев, пытаясь помешать выходу вингера Родриго Гоэса к воротам, схватил его за руку недалеко от линии штрафной площади.

Главный судья Франсуа Летексье сразу удалил англичанина.

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Ответная игра между клубами пройдет 18 апреля.

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport Voetbal

«Реал» – «Челси». 1:0 – Бензема забил на 21-й. Онлайн-трансляция

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45 комментариев

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Under
Ответ Pitkin
Соответствует.
такой вот нынешний уровень Челси
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Under
Ответ Промах Мораты
ну так он и сфолил, что бы не 2 0 стало)
ну с этого вроде ветка и началась
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ישראל לוין
Кукерильо просто лох
А Чиллуэл тащил вообще всю оборону и спас гол Родриго хоть и получил за это красную
У Челси он вообще игрок матча
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Промах Мораты
Ответ Under
например с Юнайтед весь матч не пойми чем занимались, потом в концовке пенальти словили на удачу, но не удержали по итогу ну и дело не в Челси даже реально что угодно может случиться, любое помутнение и кто угодно сам себе может привезти а в двухматчевом противостоянии вернуться из гостей с 0:2 или с 1:2 достаточно большая разница, даже без фактора гостевых голов
ну так он и сфолил, что бы не 2 0 стало)
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Pitkin
Ответ Футбольный экспертъ
Кто смотрит много игр Челси, расскажите Чилуэлл вообще соответствует уровню команды? Я лично как не включу Челси с Топ 6 или же ЛЧ он вечно ломается
Соответствует.
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Pavel Harriss
Ответ Osodj Djhshs
Еще поймешь что сейчас не понимаешь
занимайся
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Osodj Djhshs
Ответ Pavel Harriss
далеко не всегда? глупости. да почти всегда. тем более в ПО Лч.
Еще поймешь что сейчас не понимаешь
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Under
Ответ Промах Мораты
с челси за последний год не вспомню
например с Юнайтед весь матч не пойми чем занимались, потом в концовке пенальти словили на удачу, но не удержали по итогу
ну и дело не в Челси даже
реально что угодно может случиться, любое помутнение и кто угодно сам себе может привезти
а в двухматчевом противостоянии вернуться из гостей с 0:2 или с 1:2 достаточно большая разница, даже без фактора гостевых голов
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Промах Мораты
Ответ Under
вы не видели ни одной игры, где за последние полчаса всё с ног на голову становилось, когда казалось бы уже что может случиться?
с челси за последний год не вспомню
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Честный контроль
Ответ vakhtanginho
Не знал, что середняки начинаются с 3 и 4 мест, которые занимал Челси до Абрамовича.
Челси до прихода Абрамовича всегда располагался ровно на тех же местах, что и сейчас, на 10-11х. Подучи матчасть сынок.
+1
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Under
Ответ Промах Мораты
60 минут ничего не происходило. не упирайся
вы не видели ни одной игры, где за последние полчаса всё с ног на голову становилось, когда казалось бы уже что может случиться?
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Pavel Harriss
Ответ Промах Мораты
60 минут ничего не происходило. не упирайся
в ответном матче Реала с Сити в прошлом году до 89 тоже особо ничего не происходило) итог мы знаем) вы меня не переубедите, что мужик из Челси сыграл глупо)
+1
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Промах Мораты
Ответ Pavel Harriss
боже. да этот пенальти, условный. в футболе что угодно может произойти. когда ты в равных составах, у тебя больше шансов. это факт. впереди пол часа игры.
60 минут ничего не происходило. не упирайся
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Firdavs Khursanov
Ответ Buzya
каталонские?)
ахаха
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Даулет Абдрахманбек
Ответ Промах Мораты
Какую игру? Надо было смотреть матч
согласен, лучше было бы если забил Родриго, потом возможно на контратаке забили бы еще одну.
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Pavel Harriss
Ответ Промах Мораты
чтобы поставить пенальти надо до штрафной дойти. угловые все реал снял без проблем
боже. да этот пенальти, условный. в футболе что угодно может произойти. когда ты в равных составах, у тебя больше шансов. это факт. впереди пол часа игры.
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xDe xDe
Ответ Андрей Хенто
Чилуэлл и сам все сразу понял и даже не пытался оспорить решение арбитра.
Такое ощущение, что Чилуэлл единственный, кто всё понял. Я вот вообще не понял, зачем он удалился. Да, Родриго опасно входил в штрафную, но не из самой выгодной позиции, а британец отставал буквально на полкорпуса всего - потенциальный удар можно было и заблокировать, или вообще помешать пробить. А за такой захват 9 из 10 арбитров дадут красную как за фол последней надежды. В итоге на полтора матча самоустранился. Очень странное решение игрока.
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Промах Мораты
Ответ Pavel Harriss
хм. спорт смотрим вообще? в любой момент могло произойти что угодно: от нелепого пенальти на угловом, до удаления игрока реала. или какого-нибудь случайного гола. но после удаления, любой тренер ставит низкий блок. классика
чтобы поставить пенальти надо до штрафной дойти. угловые все реал снял без проблем
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Pavel Harriss
Ответ Osodj Djhshs
Ну вообще то далеко не всегда удаление положительно сказывается на команде, которая получила это преимущество, не редко все происходит зеркально. Но с Реалом в ЛЧ такие штучки не прокатывают, фолил однозначно правильно. Просто в тебе нет футбольного опыта
далеко не всегда? глупости. да почти всегда. тем более в ПО Лч.
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Pavel Harriss
Ответ Промах Мораты
Какую игру? Надо было смотреть матч
хм. спорт смотрим вообще? в любой момент могло произойти что угодно: от нелепого пенальти на угловом, до удаления игрока реала. или какого-нибудь случайного гола. но после удаления, любой тренер ставит низкий блок. классика
+2
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Osodj Djhshs
Ответ Pavel Harriss
не согласен. даже если бы гол был забит(что не факт), ещё играть пол часа. в равных составах. что угодно могло произойти. а так получается: ты от гола спас, но всю игру команды сломал. глупое решение
Ну вообще то далеко не всегда удаление положительно сказывается на команде, которая получила это преимущество, не редко все происходит зеркально. Но с Реалом в ЛЧ такие штучки не прокатывают, фолил однозначно правильно. Просто в тебе нет футбольного опыта
+3
-2
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Промах Мораты
Ответ Владимир Владимир
Глупое решение, очень зря. В равных составах были шансы.
Чушь. Не было шансов. А так могли бы хотя бы 1 0 докатать
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Промах Мораты
Ответ Pavel Harriss
не согласен. даже если бы гол был забит(что не факт), ещё играть пол часа. в равных составах. что угодно могло произойти. а так получается: ты от гола спас, но всю игру команды сломал. глупое решение
Какую игру? Надо было смотреть матч
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Slavick Nemkovsky
Худший для Мадрида расклад: у соперника удалили игрока. Что же делать?
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-2
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vakhtanginho
Ответ Честный контроль
Челси, как выгнали Абрамовича, стал посредственным середняком. Коим и был до прихода Абрамовича.
Не знал, что середняки начинаются с 3 и 4 мест, которые занимал Челси до Абрамовича.
+3
-3
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