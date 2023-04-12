Чилуэлл получил красную за фол последней надежды на Родриго в матче «Челси» с «Реалом»
Бен Чилуэлл получил красную карточку в матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов.
На 59-й минуте четвертьфинальной игры защитник лондонцев, пытаясь помешать выходу вингера Родриго Гоэса к воротам, схватил его за руку недалеко от линии штрафной площади.
Главный судья Франсуа Летексье сразу удалил англичанина.
Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Ответная игра между клубами пройдет 18 апреля.
Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport Voetbal
«Реал» – «Челси». 1:0 – Бензема забил на 21-й. Онлайн-трансляция
А Чиллуэл тащил вообще всю оборону и спас гол Родриго хоть и получил за это красную
У Челси он вообще игрок матча
ну и дело не в Челси даже
реально что угодно может случиться, любое помутнение и кто угодно сам себе может привезти
а в двухматчевом противостоянии вернуться из гостей с 0:2 или с 1:2 достаточно большая разница, даже без фактора гостевых голов