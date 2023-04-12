Чилуэлл получил красную за фол последней надежды на Родриго в матче «Челси» с «Реалом»

Бен Чилуэлл получил красную карточку в матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов.

На 59-й минуте четвертьфинальной игры защитник лондонцев, пытаясь помешать выходу вингера к воротам, схватил его за руку недалеко от линии штрафной площади.

Главный судья сразу удалил англичанина.

Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Ответная игра между клубами пройдет 18 апреля.

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport Voetbal

«Реал» – «Челси». 1:0 – Бензема забил на 21-й. Онлайн-трансляция