Тео может покинуть «Милан» в случае неучастия в ЛЧ, клуб рассматривает Гримальдо и Паризи из «Эмполи»

может покинуть «Милан» в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов.

25-летний француз в этом сезоне продлил контракт с «россонери» до лета 2026 года. Однако он пользуется большим спросом в , один из топ-клубов лиги может предложить за футболиста сумму, при которой миланцам придется расстаться с вице-капитаном. Вероятно, речь пойдет о сумме не менее 75-80 миллионов евро.

Как сообщает Eurosport со ссылкой на Corriere dello Sport, в руководстве « » понимают, что риск потерять одного из ключевых игроков существует.

и рассматривают игроков на замену Тео – 22-летнего из « » и 27-летнего из «Бенфики».

«Милан» в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с «Наполи». В Серии А команда занимает 4-е место в таблице, но может подняться на 3-е, если сегодня обыграет «Наполи».

Эрнандес забил 3 гола и отдал 3 результативных паса в 23 матчах Серии А в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.