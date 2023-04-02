Тео может покинуть «Милан» в случае неучастия в ЛЧ, клуб рассматривает Гримальдо и Паризи из «Эмполи»
Тео Эрнандес может покинуть «Милан» в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов.
25-летний француз в этом сезоне продлил контракт с «россонери» до лета 2026 года. Однако он пользуется большим спросом в АПЛ, один из топ-клубов лиги может предложить за футболиста сумму, при которой миланцам придется расстаться с вице-капитаном. Вероятно, речь пойдет о сумме не менее 75-80 миллионов евро.
Как сообщает Eurosport со ссылкой на Corriere dello Sport, в руководстве «Милана» понимают, что риск потерять одного из ключевых игроков существует.
Паоло Мальдини и Фредерик Массара рассматривают игроков на замену Тео – 22-летнего Фабиано Паризи из «Эмполи» и 27-летнего Алекса Гримальдо из «Бенфики».
«Милан» в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с «Наполи». В Серии А команда занимает 4-е место в таблице, но может подняться на 3-е, если сегодня обыграет «Наполи».
Эрнандес забил 3 гола и отдал 3 результативных паса в 23 матчах Серии А в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
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