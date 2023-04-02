Тео может покинуть «Милан» в случае неучастия в ЛЧ, клуб рассматривает Гримальдо и Паризи из «Эмполи»

Теги Милан Эмполи Паоло Мальдини высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Алекс Гримальдо Тео Эрнандес Фредерик Массара Фабиано Паризи Футбол

Тео Эрнандес может покинуть «Милан» в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов.

25-летний француз в этом сезоне продлил контракт с «россонери» до лета 2026 года. Однако он пользуется большим спросом в АПЛ, один из топ-клубов лиги может предложить за футболиста сумму, при которой миланцам придется расстаться с вице-капитаном. Вероятно, речь пойдет о сумме не менее 75-80 миллионов евро.

Как сообщает Eurosport со ссылкой на Corriere dello Sport, в руководстве «Милана» понимают, что риск потерять одного из ключевых игроков существует.

Паоло Мальдини и Фредерик Массара рассматривают игроков на замену Тео – 22-летнего Фабиано Паризи из «Эмполи» и 27-летнего Алекса Гримальдо из «Бенфики».

«Милан» в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с «Наполи». В Серии А команда занимает 4-е место в таблице, но может подняться на 3-е, если сегодня обыграет «Наполи».

Эрнандес забил 3 гола и отдал 3 результативных паса в 23 матчах Серии А в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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22 комментария

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Fark
Ответ Papa Paolo
Ничего удивительно. Милан просто п р о с р а л летнее ТО. Не набирает нужные как воздух очки с аутсайдерами. Не удивлюсь, если в топ 4 не попадем и Тео уйдёт. Была такая возможность на волне чемпионства сделать шаг вперед, по итогу буксуем на месте, а то и назад катимся …
истину гласишь
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Irakliy Kardava
Это чистый фейк. Его никто не продаст. Так апл пусть отдыхает
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Alex_msk
Если Милан в таком сезоне не попадет в Лч, то это просто позор. А Тео вообще лидер и символ Милана, без него совсем тяжко
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pasha_t
За 80?))) смешно
Он великолепен
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Блуждающий странник
Ответ Pucheslav
Кто его купит за 120 млн ? Даже клубы АПЛ такую сумму не дадут
Тео сильнейший на своей позиции с контрактом до 2026. Стоит все 100, а с нынешним рынком и 150 заламывать спокойно можно. Каких днарей в АПЛ покупают по 50 миллионов, а Тео для них 100+ всегда
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Блуждающий странник
Они в АПЛ Мудрика купили за 100 с бонусами. За Тео пусть 200 дают. Явная утка. Тео в Милане счастлив и контракт у него до 2026. Какие 70 с нынешним рынком?
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Ya Tolik
Тео в топе левых лесов последние пару лет. поэтому и ценник будет не ниже перехода Хакими в ПСЖ: около 60-70 ляпов.
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d.xoxlov
Ответ Pucheslav
Кто его купит за 120 млн ? Даже клубы АПЛ такую сумму не дадут
За Энцо дали, за Дарвина деревянного пока дали 90, даже за Мудрика 70 сразу вывалили. Пока деньги есть, заплатят и за Тео, если кому срочно он понадобится летом.
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giant
Ответ zzzeeerrrooo
120 ? он ничем не сильнее Кукурельи
Я вообще не понимаю откуда берутся запросы выше 100 млн? Вот реально кого в последнее время покупали в мире за 100+? Реальные цены колеблятся от 60 до 80-85 в зависимости от ситуации продающего клуба, потенциального клуба покупателя, и желания игрока на трансфер.
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zzzeeerrrooo
Ответ kaka10
за 80 млн АПЛ покупайте Чилвела и Мудрика Милану незачем продавать его дешевле 120 млн
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KataDiaz
В Атлетико возвращается пусть
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AL27
Вброс перед важным матчем. Ерунда это.
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whereissuso
Странная новость. У него контракт до 26 года и учитывая потенциальную продажу/уход Леао нет никаких оснований скидывать его сейчас.
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СуперНегр228
В Реал гения
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Марслан Акматалиев
Алексу Гримальдо пора бы попробовать свои силы в большом клубе
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Pucheslav
Ответ kaka10
за 80 млн АПЛ покупайте Чилвела и Мудрика Милану незачем продавать его дешевле 120 млн
Кто его купит за 120 млн ? Даже клубы АПЛ такую сумму не дадут
+11
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Буратино55
Ему надо на повышение даже если Милан попадёт в лч
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Kyancey
В «Реал»!
+5
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marco -81
Я этого не переживу... Фиг с ним Доннарумма, но Тео если уйдет - это удар...
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Papa Paolo
Ничего удивительно. Милан просто п р о с р а л летнее ТО. Не набирает нужные как воздух очки с аутсайдерами. Не удивлюсь, если в топ 4 не попадем и Тео уйдёт. Была такая возможность на волне чемпионства сделать шаг вперед, по итогу буксуем на месте, а то и назад катимся …
+3
-2
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kaka10
за 80 млн АПЛ покупайте Чилвела и Мудрика
Милану незачем продавать его дешевле 120 млн
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petrvolgograd
ну вот((((
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