«Футбол Моуринью дает результат, но я предпочитаю игры «Сити» и «Наполи». Слот перед матчем с «Ромой»

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Арне Слот не впечатлен стилем игры, который прививает своим командам Жозе Моуринью.

«У «Ромы» прежний тренер, и сам Жозе Моуринью ставит тот же футбол. Разница заключается лишь в том, что команда подписал трех хороших футболистов: Пауло Дибалу, Неманю Матича и Джини Вейналдума.

Стиль «Ромы» позволяет ей добиваться результата, но я предпочитаю смотреть матчи «Манчестер Сити» и «Наполи». Говорю об этом честно», – сказал главный тренер «Фейеноорда» накануне игры в четвертьфинале Лиги Европы.

Римский и роттердамский клубы встречались в первом финале Лиги конференций 25 мая 2022 года. «Рома» выиграла благодаря голу Николо Дзаньоло.

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10 комментариев

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d.xoxlov
Два раза по 0:1 получит и может продолжать смотреть всё, что ему по душе.
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Старый Волк
Игры «Ромы» - это всегда зрелище. Вне зависимости от имени тренера. Это команда, которая никогда не дает скучать своим болельщикам и сторонним зрителям. Всегда говорю своим знакомым, которые увлекаются ставками, ни в коем случае не ставить на результаты моего любимого клуба, потому что они могут быть абсолютно непредсказуемыми. Даже если Рома выступает в качестве фаворита.
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Spaten
Тотти повесил бутсы на гвоздь , пора бы привыкнуть
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freetransfer
Ответ 10ztv
под рому засыпать хорошо
ну я вчера смотрел ман сити и видел бегущую строку чата как все плевались от этого футбола. и я тоже ничего сверхествественного современного революционного там не увидел. нудятина была.

то что сейчас происходит это миф какой-то и инсинуация. нет никакого чудо футбола у ман сити и наполи. я не вижу. я смотрю их матчи и не вижу. футбол одинаковый что у ромы что у наполи. просто наполи играет в 4-3-3 и все. просто у кого-то насыщена атака, а у куго-то нет. при чем у жозе ромы я видел комбинации через все поле, через полкоманды в одно касание мяч проходил и создавался голевой момент. да, редко но видел. у наполи я такого не видел вообще.

единственно чья игра меня зацепила это реал мадрида. вот могу сказать что там футбол отличается от всего что я видел. но там суть не в комбинациях и прочих тренерских заморочек, там сами игроки принимают мяч, отдают, владеют мячем как волшебники. и так почти на каждой позиции. за этим реально приятно наблюдать, особенно за движениями модрича
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Dexter Dallas
Я больше жду как их трениришка исполнит свое обещание взять в глотку от Ромы. Или чем он там пытался напугать йозе марино
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B_Boris
И всем за 30, молодые и перспективные 😁
Это он серьезно так сравнил? 😱
+1
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Роман Шевцов
смотрю все игры Ромы с 1 по 90 минуту. топ зрелище
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Bata
Ну вообще то еще Андреа Белотти.
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Александр Зубков
Ответ 10ztv
под рому засыпать хорошо
Под ром тоже нормально.
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10ztv
под рому засыпать хорошо
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