«Футбол Моуринью дает результат, но я предпочитаю игры «Сити» и «Наполи». Слот перед матчем с «Ромой»
Арне Слот не впечатлен стилем игры, который прививает своим командам Жозе Моуринью.
«У «Ромы» прежний тренер, и сам Жозе Моуринью ставит тот же футбол. Разница заключается лишь в том, что команда подписал трех хороших футболистов: Пауло Дибалу, Неманю Матича и Джини Вейналдума.
Стиль «Ромы» позволяет ей добиваться результата, но я предпочитаю смотреть матчи «Манчестер Сити» и «Наполи». Говорю об этом честно», – сказал главный тренер «Фейеноорда» накануне игры в четвертьфинале Лиги Европы.
Римский и роттердамский клубы встречались в первом финале Лиги конференций 25 мая 2022 года. «Рома» выиграла благодаря голу Николо Дзаньоло.
то что сейчас происходит это миф какой-то и инсинуация. нет никакого чудо футбола у ман сити и наполи. я не вижу. я смотрю их матчи и не вижу. футбол одинаковый что у ромы что у наполи. просто наполи играет в 4-3-3 и все. просто у кого-то насыщена атака, а у куго-то нет. при чем у жозе ромы я видел комбинации через все поле, через полкоманды в одно касание мяч проходил и создавался голевой момент. да, редко но видел. у наполи я такого не видел вообще.
единственно чья игра меня зацепила это реал мадрида. вот могу сказать что там футбол отличается от всего что я видел. но там суть не в комбинациях и прочих тренерских заморочек, там сами игроки принимают мяч, отдают, владеют мячем как волшебники. и так почти на каждой позиции. за этим реально приятно наблюдать, особенно за движениями модрича
Это он серьезно так сравнил? 😱