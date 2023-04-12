«Футбол Моуринью дает результат, но я предпочитаю игры «Сити» и «Наполи». Слот перед матчем с «Ромой»

Арне Слот не впечатлен стилем игры, который прививает своим командам Жозе Моуринью.

«У «Ромы» прежний тренер, и сам ставит тот же футбол. Разница заключается лишь в том, что команда подписал трех хороших футболистов: , Неманю Матича и Джини Вейналдума.

Стиль «Ромы» позволяет ей добиваться результата, но я предпочитаю смотреть матчи « » и « ». Говорю об этом честно», – сказал главный тренер «Фейеноорда» накануне игры в четвертьфинале .

Римский и роттердамский клубы встречались в первом финале Лиги конференций 25 мая 2022 года. «Рома» выиграла благодаря голу Николо Дзаньоло.