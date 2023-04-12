Харгривз о «Ман Сити» и 3:0 с «Баварией»: «Вот так выигрывают Лигу чемпионов. «Сити» был безупречен в обороне»

Оуэн Харгривз назвал безупречной игру «Манчестер Сити» в обороне.

«Горожане» разгромили «Баварию» (3:0) в первом матче 1/4 финала чемпионов.

«Вот так выигрывают Лигу чемпионов. «Сити» был совершенно великолепен.

В оборонительном плане « » предстал перед нами совершенно иным. Он был безупречен», – сказал экс-хавбек сборной Англии.

«Сити» невероятен дома – 25 матчей в ЛЧ без поражений, 10 побед подряд во всех турнирах