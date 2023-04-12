Харгривз о «Ман Сити» и 3:0 с «Баварией»: «Вот так выигрывают Лигу чемпионов. «Сити» был безупречен в обороне»

Теги Бавария Оуэн Харгривз Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Футбол

Оуэн Харгривз назвал безупречной игру «Манчестер Сити» в обороне.

«Горожане» разгромили «Баварию» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Вот так выигрывают Лигу чемпионов. «Сити» был совершенно великолепен.

В оборонительном плане «Манчестер Сити» предстал перед нами совершенно иным. Он был безупречен», – сказал экс-хавбек сборной Англии.

«Сити» невероятен дома – 25 матчей в ЛЧ без поражений, 10 побед подряд во всех турнирах

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7 комментариев

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Yri Yrov
дальше Реал, страшный сон Пепа
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Акира_1
Блин если Пепка не выиграет ЛЧ в этом сезоне, когда у него такой мощный состав с Холандом и все оставшееся конкуренты слабее, то его уже ничего не спасёт, ибо карма слишком сильная. 🤷‍♂️
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Rigan Lans
Против Сити нельзя играть в открытый футбол с высоким блоком. Это смертельно, но это не значит, что Сити объязательно станет победителем ЛЧ.
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Moscwow
Каждый год безупречный и великолепный Сити выигрывает лигу чемпионов
+18
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+17
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DolJun
Ответ ConorNite
Провели выдающийся матч, но не стоит спешить с одами про победу в ЛЧ. Пока даже второй матч 1/4 финала не прошел
сити ждет кройфовский финал против аякса, это неизбежно.
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Юрий Кечко
Но моментики были у Баварии
Минут 15-20 второго тайма до второго гола были прям потные
В первом скорее опасные подходы допускали
+1
-1
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ConorNite
Провели выдающийся матч, но не стоит спешить с одами про победу в ЛЧ. Пока даже второй матч 1/4 финала не прошел
+5
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+5
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