Харгривз о «Ман Сити» и 3:0 с «Баварией»: «Вот так выигрывают Лигу чемпионов. «Сити» был безупречен в обороне»
Оуэн Харгривз назвал безупречной игру «Манчестер Сити» в обороне.
«Горожане» разгромили «Баварию» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Вот так выигрывают Лигу чемпионов. «Сити» был совершенно великолепен.
В оборонительном плане «Манчестер Сити» предстал перед нами совершенно иным. Он был безупречен», – сказал экс-хавбек сборной Англии.
«Сити» невероятен дома – 25 матчей в ЛЧ без поражений, 10 побед подряд во всех турнирах
Минут 15-20 второго тайма до второго гола были прям потные
В первом скорее опасные подходы допускали