РФС отозвал лицензию у «Ессентуков». Команда проиграла 0:15 в последнем матче

«Ессентуки» сняты с розыгрыша сезона Второй лиги.

РФС отозвал у клуба лицензию за три тура до конца розыгрыша турнира. Об этом сообщил « », который должен был играть с «Ессентуками» 14 апреля.

«В связи с отзывом лицензии на спортивный сезон-2022/23 у команды « », матч 24-го тура Первенства Второй Лиги ФНЛ между командами «Ессентуки» и «Спартак Нальчик» 14 апреля 2023 года не проводится», – говорится в заявлении клуба.

В 23 матчах текущего сезона Второй лиги «Ессентуки» набрали 5 очков, команда занимала последнее место в таблице Группы 1. В последнем матче клуб потерпел поражение от «Форте» со счетом 0:15.

Мы нашли вратаря «Ессентуков», который пропустил 15 голов в одном матче. Как у него дела?