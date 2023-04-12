РФС отозвал лицензию у «Ессентуков». Команда проиграла 0:15 в последнем матче

Теги Спартак Нальчик премьер-лига Россия РФС Вторая лига Ессентуки Футбол

«Ессентуки» сняты с розыгрыша сезона Второй лиги.

РФС отозвал у клуба лицензию за три тура до конца розыгрыша турнира. Об этом сообщил «Спартак Нальчик», который должен был играть с «Ессентуками» 14 апреля.

«В связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон-2022/23 у команды «Ессентуки», матч 24-го тура Первенства Второй Лиги ФНЛ между командами «Ессентуки» и «Спартак Нальчик» 14 апреля 2023 года не проводится», – говорится в заявлении клуба.

В 23 матчах текущего сезона Второй лиги «Ессентуки» набрали 5 очков, команда занимала последнее место в таблице Группы 1. В последнем матче клуб потерпел поражение от «Форте» со счетом 0:15.

Мы нашли вратаря «Ессентуков», который пропустил 15 голов в одном матче. Как у него дела?

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24 комментария

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Balt
Ответ Дмитрий Авдеев
Значит, не видать нам дерби в Лиге Конференций Ессентуки - Боржоми
Ессентуки-Нарзан. Боржоми - это уже в еврокубки надо.
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Balt
Легенды.
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Честный контроль
А одноименная вода то останется или тоже отзовут лицензию?
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Олег Кондратов
Жаль что на Ставрополье нет команды хотят бы уровня первой лиги
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Renki
Ответ Алексей Муравьёв
О, господи, я сразу про минералочку подумал, 4-ка вообще топ )))
Пить надо меньше, Лёха..)
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Алексей Муравьёв
О, господи, я сразу про минералочку подумал, 4-ка вообще топ )))
+1
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За наш футбол!
Хлопнули дверьми....на себя поставили)
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Пётр Зозуля
Ответ CriminalJoint62
У Ростова тоже надо было отозвать лицензию после 10:1
Скорее у Сочи, клуба который радовался разгромной победе над ростовской молодёжью
+8
-5
+3
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Злобный Конь
Ответ Давид Agabekyan
Дело не в поражении, а в том что весь сезон до этого играли игроки, которых нет в заявке и в итоге на игру с Форте собрали 12 игроков, на прошлую ровно 11
"Уралан" вообще на один из матчей наскрёб то ли 8,то ли 9 человек. Так и играли. Лет 20 назад.
+1
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Михаил Стентор
Грузинская федерация футбола отозвала лицензию у «Боржоми»
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Всё знаю
Через год-два зайдут с новым названием обратно.
Скриньте.
0
-1
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tm5pvbngvj
Ответ CriminalJoint62
У Ростова тоже надо было отозвать лицензию после 10:1
Игрок того Ростова забил Ессентукам один из голов. Забавно)
+13
0
+13
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shahmur
развился росфутбол при путинизме знатно)) надо признать это похороны
+2
-7
-5
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Давид Agabekyan
Ответ Злобный Конь
Освобождают место для полуострова? Когда Игорь Киселёв в 2001 положил 10 за "Краснодар-2000" - никто не отзывал лицензию у соперника... Кстати,Игорь Киселёв умер в 35 лет ☹️
Дело не в поражении, а в том что весь сезон до этого играли игроки, которых нет в заявке и в итоге на игру с Форте собрали 12 игроков, на прошлую ровно 11
+11
0
+11
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TiNO
Ответ Злобный Конь
Освобождают место для полуострова? Когда Игорь Киселёв в 2001 положил 10 за "Краснодар-2000" - никто не отзывал лицензию у соперника... Кстати,Игорь Киселёв умер в 35 лет ☹️
Нет, там очень странная команда, в прошлом году был такой же ФК Туапсе.
+1
0
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дронреш
Как так. Еще мой дед всем сердцем болел за эту команду, ходил на все матчи за ним и я)
0
-2
-2
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Дмитрий Авдеев
Значит, не видать нам дерби в Лиге Конференций Ессентуки - Боржоми
+8
-1
+7
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ТТД Бубнова
Ждем статью от спротса «Ессентуки проигравшие 0:15, где они сейчас?»
+23
-2
+21
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KAYUR-2014
Ответ космонавт на дереве
Красиво ушли
Хлопнули дверью. :))
+8
0
+8
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Дмитрий Агалаков
РФС против рекордов )))
+3
-1
+2
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космонавт на дереве
Красиво ушли
+26
-1
+25
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Злобный Конь
Освобождают место для полуострова?
Когда Игорь Киселёв в 2001 положил 10 за "Краснодар-2000" - никто не отзывал лицензию у соперника...

Кстати,Игорь Киселёв умер в 35 лет ☹️
+12
-5
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Тиджани Бабангида
Жаль терять такую самобытную команду. Тем более рекордсменов
+6
-2
+4
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CriminalJoint62
У Ростова тоже надо было отозвать лицензию после 10:1
+37
-3
+34
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