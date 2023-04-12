РФС отозвал лицензию у «Ессентуков». Команда проиграла 0:15 в последнем матче
«Ессентуки» сняты с розыгрыша сезона Второй лиги.
РФС отозвал у клуба лицензию за три тура до конца розыгрыша турнира. Об этом сообщил «Спартак Нальчик», который должен был играть с «Ессентуками» 14 апреля.
«В связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон-2022/23 у команды «Ессентуки», матч 24-го тура Первенства Второй Лиги ФНЛ между командами «Ессентуки» и «Спартак Нальчик» 14 апреля 2023 года не проводится», – говорится в заявлении клуба.
В 23 матчах текущего сезона Второй лиги «Ессентуки» набрали 5 очков, команда занимала последнее место в таблице Группы 1. В последнем матче клуб потерпел поражение от «Форте» со счетом 0:15.
Мы нашли вратаря «Ессентуков», который пропустил 15 голов в одном матче. Как у него дела?
Скриньте.
Когда Игорь Киселёв в 2001 положил 10 за "Краснодар-2000" - никто не отзывал лицензию у соперника...
Кстати,Игорь Киселёв умер в 35 лет ☹️