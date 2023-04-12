Киммих после 0:3: «Прозвучит глупо, но «Бавария» увидела, что победить «Ман Сити» реально»

Йозуа Киммих верит в победу «Баварии» над «Манчестер Сити» в ответном матче.

Полузащитник «Баварии» высказался после первой игры 1/4 финала чемпионов, в которой «горожане» разгромили мюнхенцев со счетом 3:0.

«После поражения 0:3 это прозвучит глупо, но сегодня мы увидели, что играть с «Сити» на равных и победить реально.

Я верю в себя и в свою команду. Мы способны кое-чего добиться в ответном матче», – сказал .

Пушка Родри с левой, умная голевая Холанда и его же гол. Теперь «Сити» на 95% в полуфинале