Киммих после 0:3: «Прозвучит глупо, но «Бавария» увидела, что победить «Ман Сити» реально»

Теги Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих верит в победу «Баварии» над «Манчестер Сити» в ответном матче.

Полузащитник «Баварии» высказался после первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой «горожане» разгромили мюнхенцев со счетом 3:0.

«После поражения 0:3 это прозвучит глупо, но сегодня мы увидели, что играть с «Сити» на равных и победить реально.

Я верю в себя и в свою команду. Мы способны кое-чего добиться в ответном матче», – сказал Киммих.

Пушка Родри с левой, умная голевая Холанда и его же гол. Теперь «Сити» на 95% в полуфинале

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27 комментариев

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Jurabek Ishmuratov
Звучит глупо
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Максон121
Похоже на наших поленьев,которые после того как просруд с разгромом говорят,что в соперника ничего особого нет и с ним можно играть)
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Mercucio
Ответ tampa-bay
Благодаря недалекому руководству мы лишились 2-х зрелищных противостоянии, а именно после увольнения Нагеля и отставки Поттера, с Поттером Челси зажигал в ЛЧ и был уверен что матч с Реалом будет огонь, теперь увидим картину даже похуже чем вчера, а все из за дибилов в руководстве команд
Остаётся только гадать, Сити мог и Баварию Нагельсманна размазать 3-0,4-0.
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Рука Ноги
Мы способны кое-чего добиться...
... и они добились кое-чего, а потом ещё кое-чего, и остались с этим кое-чем.
Карму невозможно обмануть.
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Denis242424
Пить, так пить, сказал котенок. Когда его вели топить.
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mishakmv96
С такими привозами в защите глупо об этом говорить, да. До второго гола Сити была более менее равная игра с небольшим преимуществом МС, после 2:0, на поле были лишь одна команда - и это Манчестер. Если бы не Зоммер, то Мюнхен мог проиграть крупнее.
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RealJon
Ответ tampa-bay
Благодаря недалекому руководству мы лишились 2-х зрелищных противостоянии, а именно после увольнения Нагеля и отставки Поттера, с Поттером Челси зажигал в ЛЧ и был уверен что матч с Реалом будет огонь, теперь увидим картину даже похуже чем вчера, а все из за дибилов в руководстве команд
Да при Поттере хот какая-то стиль начала появится.

Но, сейчас Лэмпард который только умеет хорошо общаться с игроками
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Антон Ивонов
Тухель всё
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Hella black
Вас по имели трижды,станете проще впредь
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Михаэль Баллак
Ответ Юрий Кечко
Какая такая? Бавария по прежнему в топ 3 клубов мира вместе с Сити и Реалом , им не повезло наткнуться на Сити в 1/4 они монструозны Собственно как Псж не повезло в 1/8 на более сильную Баварию , вот и все
У этой Баварии пока не видно характера, не видно как умирают в каждом матче. Нет эта Бавария, к моему сожалению, без характера.
+1
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+1
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Юрий Кечко
Ответ Павел Варламов
Если не вы то кто, только Реал из оставшихся, при всей симпатии к Итальянским клубам не уровень МС
Ублюдская конечно сетка , но пусть Италия в кое то веке порадуется финалу ладно уж
+2
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+2
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ConorNite
Шансов больше нет. Сити мог забить гораздо больше. Баварии еще повезло всего 3 пропустить. Зоммер вытаскивал просто мертвые мячи
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Юрий Кечко
Ответ Михаэль Баллак
Я оптимист по натуре, но даже я не верю,что такая Бавария сможет пройти МС.
Какая такая? Бавария по прежнему в топ 3 клубов мира вместе с Сити и Реалом , им не повезло наткнуться на Сити в 1/4 они монструозны

Собственно как Псж не повезло в 1/8 на более сильную Баварию , вот и все
+1
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Юрий Кечко
Победить дома да , с разницей 3 и больше нет
Но вполне верю в 2-1 или 3-2 там
+1
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Евгений Лифшиц
Ответ tampa-bay
Благодаря недалекому руководству мы лишились 2-х зрелищных противостоянии, а именно после увольнения Нагеля и отставки Поттера, с Поттером Челси зажигал в ЛЧ и был уверен что матч с Реалом будет огонь, теперь увидим картину даже похуже чем вчера, а все из за дибилов в руководстве команд
да, с Лэмпардом шансов ноль, тут я согласен
+3
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Михаэль Баллак
Я оптимист по натуре, но даже я не верю,что такая Бавария сможет пройти МС.
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Iuasamotu
Был момент, когда МанСити завис при счёте 1-0 и уже казалось, что Бавария оденет усмирительную рубашку на Пепа, но катастрофические ошибки в обороне свели все мюнхенские надежды к нулю, увеличив манчестерские надежды до 3-х)
+7
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+7
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tampa-bay
Благодаря недалекому руководству мы лишились 2-х зрелищных противостоянии, а именно после увольнения Нагеля и отставки Поттера, с Поттером Челси зажигал в ЛЧ и был уверен что матч с Реалом будет огонь, теперь увидим картину даже похуже чем вчера, а все из за дибилов в руководстве команд
+20
-3
+17
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дронреш
Они посмотрели матч Реала и сити?)
0
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Ко-ко-джамбо
Ну второй тайм Бавария провалила и выглядела на много слабее, в первом игра была более менее равной.
+1
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sla3138
До первой запятой слова реалиста, а потом "фантазёр, ты меня называла..."
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Павел Варламов
Если не вы то кто, только Реал из оставшихся, при всей симпатии к Итальянским клубам не уровень МС
+3
0
+3
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Пако
Теоретически ничего не исключено. А вот практически МанСити уже вправе готовиться к полуфиналу ЛЧ.
+10
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che kaif
😅😅
+1
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Cruel Snake
Действительно, довольно таки глупо и очень самонадеянно
+2
-2
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