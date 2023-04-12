Киммих после 0:3: «Прозвучит глупо, но «Бавария» увидела, что победить «Ман Сити» реально»
Йозуа Киммих верит в победу «Баварии» над «Манчестер Сити» в ответном матче.
Полузащитник «Баварии» высказался после первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой «горожане» разгромили мюнхенцев со счетом 3:0.
«После поражения 0:3 это прозвучит глупо, но сегодня мы увидели, что играть с «Сити» на равных и победить реально.
Я верю в себя и в свою команду. Мы способны кое-чего добиться в ответном матче», – сказал Киммих.
Пушка Родри с левой, умная голевая Холанда и его же гол. Теперь «Сити» на 95% в полуфинале
... и они добились кое-чего, а потом ещё кое-чего, и остались с этим кое-чем.
Карму невозможно обмануть.
Но, сейчас Лэмпард который только умеет хорошо общаться с игроками
Собственно как Псж не повезло в 1/8 на более сильную Баварию , вот и все
Но вполне верю в 2-1 или 3-2 там