Тухель о «Ман Сити»: «Самый высокий уровень в европейском футболе сейчас. То, что делает Пеп, уникально, у его команд особый стиль»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Томас Тухель Эрлинг Холанд Футбол

Томас Тухель считает игру «Манчестер Сити» эталоном в европейском футболе.

«Забивать в Лиге чемпионов после воскресного матча Бундеслиги – это особое чувство. Мы с нетерпением ждем этого серьезного испытания. Это тот ориентир, по которому мы хотим себя оценивать. Мы хотим развить прошлые результаты и показать хорошую игру.

В какой футбол играет «Сити», примерно понятно. Можно хорошо увидеть, как играет Пеп последние 6-7 лет. Их стиль игры очень атакующий. Думаю, мы хорошо подготовлены. Это самый высокий уровень, который в настоящее время может предложить европейский футбол. Они в отличной форме.

Показатели Холанда очень впечатляют. Его атлетизм и жажда забивать видны сразу. Конечно, дело не только в нем. «Сити» создает для Холанда много моментов. Мы можем найти решение [чтобы сдержать его] только вместе. Это потребует усердия, желания и готовности вступать в единоборства.

Пеп придает своим командам особый стиль. То, что он делает, уникально. Мы постараемся найти решения с мячом и вне его. Завтра нам нужно выступить на высшем уровне», – сказал главный тренер «Баварии».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» и «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Тухель и Гвардиола – друзья, одержимые футболом: однажды немец 2 часа изучал графики из фильма про Пепа, а их первый разговор длился 4 часа

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14 комментариев

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ARTEM PROKAZOV
Ответ Alex Legend
Мужик ЛЧ выигрывал, а ты про серьёзные проверки заливаешь
Думаю, речь про игры во главе Баварии
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S1rAlex
Томас, вся Европа за тебя!
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Alex Legend
Ответ ConorNite
Комментарий удален пользователем
Мужик ЛЧ выигрывал, а ты про серьёзные проверки заливаешь
+2
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+2
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ShamilK
Перед ответкой с Мадридом Тухель говорил, что Челси вряд ли сможет отыграться. В итоге лишь гениальный пас Модрича вернул Мадрид в игру
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f0rmoceft
Думаю шансы 50 на 50.
У обоих клубов много качественных игроков, на скамейке в том числе
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bodros
Ответ ConorNite
Комментарий удален пользователем
Штааа 🤯
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ман сити фейк
Встречаются лучшие тренеры последних 5 лет
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atomio
Ответ А. Мостовой
с таким составом и моя бабушка будет побеждать. 2 миллиарда чтобы вылетать от монако и лионов - настоящий "гений"
Дада, в курсе. А вот попробовал бы пеп выиграть РПЛ с составом уровня Торпедо! Что, не сможет? То-то же!
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Даши Будаев
Ответ А. Мостовой
с таким составом и моя бабушка будет побеждать. 2 миллиарда чтобы вылетать от монако и лионов - настоящий "гений"
Почему все эти высеры про "2 ярда на состав Сити" очень напоминают стенания про "8 лет бомбас"?
Подобные высеры, как мне кажется должны унижать владельцев других топ клубов, как нищебродов, которые не могут купить игроков и выигрывать турниры.
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ConorNite
Комментарий удален пользователем
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Born is the King
Пошли игры разума. Максимальное уважение на предматчевых интервью и максимальная агрессия во время матча
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инок
С нетерпением жду этой интересной игры. Удачи обеим
командам.
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Artem Piatkov
Тухель молодец, лизоблюдит как надо

Пользуется пеповским же методом - пускает пыль в глаза и расслабляет соперника
+13
-6
+7
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А. Мостовой
с таким составом и моя бабушка будет побеждать. 2 миллиарда чтобы вылетать от монако и лионов - настоящий "гений"
+2
-10
-8
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Vovker
Солому стелет что-ль?
+5
-4
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