Тухель о «Ман Сити»: «Самый высокий уровень в европейском футболе сейчас. То, что делает Пеп, уникально, у его команд особый стиль»

Томас Тухель считает игру «Манчестер Сити» эталоном в европейском футболе.

«Забивать в чемпионов после воскресного матча Бундеслиги – это особое чувство. Мы с нетерпением ждем этого серьезного испытания. Это тот ориентир, по которому мы хотим себя оценивать. Мы хотим развить прошлые результаты и показать хорошую игру.

В какой футбол играет «Сити», примерно понятно. Можно хорошо увидеть, как играет Пеп последние 6-7 лет. Их стиль игры очень атакующий. Думаю, мы хорошо подготовлены. Это самый высокий уровень, который в настоящее время может предложить европейский футбол. Они в отличной форме.

Показатели Холанда очень впечатляют. Его атлетизм и жажда забивать видны сразу. Конечно, дело не только в нем. «Сити» создает для Холанда много моментов. Мы можем найти решение [чтобы сдержать его] только вместе. Это потребует усердия, желания и готовности вступать в единоборства.

Пеп придает своим командам особый стиль. То, что он делает, уникально. Мы постараемся найти решения с мячом и вне его. Завтра нам нужно выступить на высшем уровне», – сказал главный тренер «Баварии».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » и «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Тухель и Гвардиола – друзья, одержимые футболом: однажды немец 2 часа изучал графики из фильма про Пепа, а их первый разговор длился 4 часа