Стоимость Беллингема выросла до 120 млн евро по версии Transfermarkt – он самый дорогой игрок Бундеслиги и в топ-3 в мире. Мусиала – 2-й в лиге, Виртц – 3-й

Рыночная стоимость достигла 120 млн евро.

Согласно подсчетам Transfermarkt, за период после ЧМ-2022 полузащитник «Боруссии» стал дороже на 10 млн евро, он самый дорогой футболист Бундеслиги. Также англичанин делит третье место в мире с вингером « » . Лидируют в мировом рейтинге Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 170 млн).

На втором месте в Германии идет полузащитник «Баварии» – 110 млн евро (+10 млн в сравнении с декабрем). Третью строчку занимает хавбек «Байера» Флориан Виртц, которого оценивают в 85 млн (+15 млн).

В пятерку также вошли Кристофер Нкунку из « » (80 млн) и Йозуа Киммих из «Баварии» (80 млн).