Стоимость Беллингема выросла до 120 млн евро по версии Transfermarkt – он самый дорогой игрок Бундеслиги и в топ-3 в мире. Мусиала – 2-й в лиге, Виртц – 3-й

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Рыночная стоимость Джуда Беллингема достигла 120 млн евро.

Согласно подсчетам Transfermarkt, за период после ЧМ-2022 полузащитник «Боруссии» стал дороже на 10 млн евро, он самый дорогой футболист Бундеслиги. Также англичанин делит третье место в мире с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором. Лидируют в мировом рейтинге Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн) и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 170 млн).

На втором месте в Германии идет полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала – 110 млн евро (+10 млн в сравнении с декабрем). Третью строчку занимает хавбек «Байера» Флориан Виртц, которого оценивают в 85 млн (+15 млн).

В пятерку также вошли Кристофер Нкунку из «Лейпцига» (80 млн) и Йозуа Киммих из «Баварии» (80 млн).

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10 комментариев

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Денис Рыжков
Заслуга великого котлета
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S H A R K
Ответ cruyff_14
Умеет Боруссия деньги зарабатывать. Стабильность.
Это лучшее, что у нашего клуба получается.
Несколько лет Холанд и Санчо держали первенство, а сейчас Беллингем :)
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RealJon
Все ясно, Ливерпуль просто не может позволить себе его финансово, а Реал просто продлить контракты с Себальосам, Кроос и Модричам

В итоге за 150лямов, он переходить в МС, с которого летом уходит Бернарду и Гюндоган
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MK
Ответ Makhmud Murodovich
про Педри забыли?
Читай внимательно, да Педри 100 Гави 90, тут написано среди Бундеслиги
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cruyff_14
Умеет Боруссия деньги зарабатывать. Стабильность.
+1
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Акира_1
Надеюсь Нкунку и в Челси цены не потеряет. 😒
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EvertoniaMen
Такое ощущение, что Борусия даже из диванного подпиваса может за пару лет сделать таланта с стоимостью в пару десятков миллионов евро.
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Serega Fart
Как ножом по сердцу болельщикам Ливерпуля
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asker15041993
Скоро он будет Мадриде 🙏!!!
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Makhmud Murodovich
про Педри забыли?
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