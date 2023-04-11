Спаллетти встал, говоря о Гвардиоле: «Я многое от него узнал. Пепа можно сравнивать с величайшими. Надеюсь выпить с ним по чашке турецкого кофе»

Лучано Спаллетти посчитал нужным встать, обсуждая роль Пепа Гвардиолы в футболе.

В марте главный тренер « » заявил, что « » – это, возможно, сильнейшая команда в Европе с точки зрения игры. В ответ на это возглавляющий лидеров Серии А специалист сказал, что Гвардиола, вероятно, пытается сбить его команду с ног.

Вчера испанец не захотел вновь говорить о неаполитанцах, отметив, что не хочет сердить Спаллетти.

«Для начала я встану, говоря о Гвардиоле, потому что я очень многому научился у него, его можно сравнивать с величайшими тренерами, у которых мы все учились. Я также постоянно слежу за работой и .

Если мои прежние слова не произвели должного эффекта на Гвардиолу, я прошу прощения. Нам нравится, когда люди обсуждают «Наполи» и хвалят наш футбол, но если мне говорят, что Гвардиола заявил о нашей способности выиграть чемпионов, то это другое дело. Мы не та команда, которая должна волноваться из-за выступлений в ЛЧ.

Мы уже вошли в историю, давайте просто наслаждаться. Надеюсь, что мне удастся встретиться с Гвардиолой, выпить по чашке славного турецкого кофе и посмеяться над всем этим», – сказал Спаллетти на пресс-конференции.