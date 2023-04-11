Спаллетти встал, говоря о Гвардиоле: «Я многое от него узнал. Пепа можно сравнивать с величайшими. Надеюсь выпить с ним по чашке турецкого кофе»

Теги Лучано Спаллетти Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Футбол

Лучано Спаллетти посчитал нужным встать, обсуждая роль Пепа Гвардиолы в футболе.

В марте главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что «Наполи» – это, возможно, сильнейшая команда в Европе с точки зрения игры. В ответ на это возглавляющий лидеров Серии А специалист сказал, что Гвардиола, вероятно, пытается сбить его команду с ног.

Вчера испанец не захотел вновь говорить о неаполитанцах, отметив, что не хочет сердить Спаллетти.

«Для начала я встану, говоря о Гвардиоле, потому что я очень многому научился у него, его можно сравнивать с величайшими тренерами, у которых мы все учились. Я также постоянно слежу за работой Юргена Клоппа и Роберто Де Дзерби.

Если мои прежние слова не произвели должного эффекта на Гвардиолу, я прошу прощения. Нам нравится, когда люди обсуждают «Наполи» и хвалят наш футбол, но если мне говорят, что Гвардиола заявил о нашей способности выиграть Лигу чемпионов, то это другое дело. Мы не та команда, которая должна волноваться из-за выступлений в ЛЧ.

Мы уже вошли в историю, давайте просто наслаждаться. Надеюсь, что мне удастся встретиться с Гвардиолой, выпить по чашке славного турецкого кофе и посмеяться над всем этим», – сказал Спаллетти на пресс-конференции.

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19 комментариев

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Konstantin Meerov
Ответ encaro_one
Турецкого это потому что финал в Турции. Но из уст итальянца так себе звучит, как русский бы сказал: "хочу выпить финской водки".
кофе по-турецки - это бренд
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Konstantin Meerov
Ответ xoms
Странно в Неаполь славится своим кофе, или тонкий намёк на финал в Турции
жирный, как люля кебаб у Гасана
+1
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Евгений Громов 22
Ответ 6tspey7tb5
Пеп фанат футбола. Я даже не удивлюсь если он на ужин ставит тарелки в 4-4-3)))
В 4-4-3 ставит президент Челси )
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6tspey7tb5
Пеп фанат футбола. Я даже не удивлюсь если он на ужин ставит тарелки в 4-4-3)))
+1
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Michael Boldyrev
Опля, а кто ожидал даже в шуточном "тосте" Де Дзерби от Спаллетти?
+1
0
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Step_up
Надеюсь увидеть в финале противостояние этих двух монстров - Фантомасов европейского клубного футбола.
+6
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Spartakus1984
Ответ Гарун Алиев
Если сравнивать с величайшими поджигателями твоего пердака,то тут Пеп,как Джордан в баскетболе,доминирует над всеми
Тренирует всегда самые богатые команды своих лиг. а в ЛЧ ноль))
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-3
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Spartakus1984
Что бы быть величайшим пусть хоть один не богатый клуб потренирует о добьется с ним успеха.А так .....
0
-2
-2
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Гарун Алиев
Ответ DolJun
пепа можно сравнивать с величайшими, но сравнение будет не в пользу гвардиолы)
Если сравнивать с величайшими поджигателями твоего пердака,то тут Пеп,как Джордан в баскетболе,доминирует над всеми
+17
-4
+13
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xoms
Странно в Неаполь славится своим кофе, или тонкий намёк на финал в Турции
+6
0
+6
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DolJun
пепа можно сравнивать с величайшими, но сравнение будет не в пользу гвардиолы)
+5
-11
-6
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udiekemen
Ответ Jan Paskel
эх, ещё б руку на сердце положил....
И прослезился..
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CriminalJoint62
Подлиза. Уже пошел бы на войну против Пепа, но прогнулся как и все остальные
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Alematte_Caunnabeau
Поэтичненько смолвил)
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dudufufu
Ответ Jan Paskel
эх, ещё б руку на сердце положил....
На лысину
+3
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encaro_one
Турецкого это потому что финал в Турции.
Но из уст итальянца так себе звучит, как русский бы сказал: "хочу выпить финской водки".
+23
-2
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Jan Paskel
эх, ещё б руку на сердце положил....
0
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Красная стрела
Две легенды. Лысый Физрук и Лысый Шарлатан не перестают друг другу отвешивать поклоны😁 а вообще, красиво. Редко, кто так может честно признать чьи-то заслуги. В основном людьми движет зависть и себялюбие.
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Тактичен ☝🏼
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