Пеп Гвардиола: «Не хочу говорить о «Наполи», а то Спаллетти будет сердиться. Он такой чувствительный»

Теги Лучано Спаллетти Манчестер Сити серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не захотел обсуждать «Наполи» из-за реакции Лучано Спаллетти на его слова.

В марте главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что лидеры чемпионата Италии – это, возможно, сильнейшая команда в Европе с точки зрения игры.

В ответ на это Лучано Спаллетти сказал, что Гвардиола, вероятно, пытается сбить его команду с ног.

«Я не хочу говорить о «Наполи», потому что его тренер будет на меня сердиться.

Он такой чувствительный», – смеясь сказал испанец.

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15 комментариев

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Krauvec Cool
Ответ SWAGG
Секта Пепуна обиделась на реальность, где мыльный пузырь под названием "гениальный Пеп" все тужится в ЛЧ, а разродиться никак не может. Так зачем отрицать реальность?) Только для вас она другая где Пепс не сидит уже 12й год без ЛЧ и не сжигал нефтяные лярды)))
Ну если ты измеряешь гениальность только в победах ЛЧ, то тебе нет смысла вообще смотреть футбол.
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Axs Men
Ответ SWAGG
после 2016 у Жозе нет ЛЧ как и у Пепса, по факту) за эти годы выиграть успели трижды Зидан, Клопп, Флик, Тухель, Анчи, но почему Пепс даже с ресурсами нефтекачки до сих пор не смог, раз он такой гений и просто лучший?) с 2011 года даже Ди Маттео смог, а гений нет))
Факт в том , что ради Пепа если он согласится придти , любой клуб уволит своего тренера ( я думаю ты это оспаривать не будешь). Те же боссы Баварии обиду поймали, когда Пеп не захотел продлевать контракт, хотя по вашей логике он провалился не взял ЛЧ. Но глупая Бавария не хотела его отпускать, потому что видела как играет команда и только не везение и судейские решения не дали той Баварии взять ЛЧ
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SWAGG
Ответ AF007
Краткий пересказ для тех, кто не осилил. 2009-2015: у Пепа и автобусника +- одинаковые результаты. 2016-н.в: Пеп остался одним из лучших тренеров мира, автобусник начал огребать как Саня Емельяненко в свои последние годы карьеры
после 2016 у Жозе нет ЛЧ как и у Пепса, по факту)
за эти годы выиграть успели трижды Зидан, Клопп, Флик, Тухель, Анчи, но почему Пепс даже с ресурсами нефтекачки до сих пор не смог, раз он такой гений и просто лучший?) с 2011 года даже Ди Маттео смог, а гений нет))
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Spaten
До финала все равно не встретятся)
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AF007
Ответ SWAGG
Комментарий удален модератором
Краткий пересказ для тех, кто не осилил.
2009-2015: у Пепа и автобусника +- одинаковые результаты.
2016-н.в: Пеп остался одним из лучших тренеров мира, автобусник начал огребать как Саня Емельяненко в свои последние годы карьеры
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SWAGG
Ответ D3SP7C1TO
Мне не больно, мне смешно от того, что ты потратил столько времени на написание этой чуши, очевидно, долго ждал новость о Гвардиоле, чтобы вкинуть это, а в итоге совсем не попал и словил кучу минусов в лицо 😅
больше смешно как секта шарлатана отрицает реальность и минусует людей говорящих правду) хотя это не смешно, а жалко...
в этом и весь смысл секты, отрицать реальность и подавлять тех, кто несет истину и опасность для ее главной идеи)
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#SharkTeam
че за спамер на ветке
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SWAGG
Секта Пепуна обиделась на реальность, где мыльный пузырь под названием "гениальный Пеп" все тужится в ЛЧ, а разродиться никак не может.
Так зачем отрицать реальность?) Только для вас она другая где Пепс не сидит уже 12й год без ЛЧ и не сжигал нефтяные лярды)))
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D3SP7C1TO
Ответ SWAGG
Комментарий удален модератором
Мне не больно, мне смешно от того, что ты потратил столько времени на написание этой чуши, очевидно, долго ждал новость о Гвардиоле, чтобы вкинуть это, а в итоге совсем не попал и словил кучу минусов в лицо 😅
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Роман
Как же он прикалывается
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Абдул Абакаев
зачётный подкол
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SWAGG
Ответ D3SP7C1TO
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василий иванов
Ответ SWAGG
Моур сбитый летчик, а Пепс гений и изобрел футбол) 2010: Моур оформил свой второй требл, на этот раз с Интером. Пепу даже ручные судейки не помогли в полуфинале с Интером. 2011: Моур с Реалом вылетел в полуфинале от Барсы с ручными судьями. Пеп прошел в финал и переехал МЮ, который ни разу не составил Барсе конкуренцию в финалах. Жозе отомстил в финале Кубке короля не дав Пепу оформить его второй требл. 2012: оба вылетают в полуфинале. Жозе по пенке от Баварии. Гениальный Пеп за 2 матча с заряженными судейками ни разу не взломал бус Челси, который на тот момент считался слабейшим в эпоху Абрама. Все помнят чего стоит Пепс против конкурентоспособного Челси, где шарлатана в финал протащила легенда Каталонии Эвребе) 2013: Жозе вылетел в полуфинале от праймового Дортмунда, пока Пеп был в декретном отпуске после сезона 11/12) 2014: оба вылетают в полуфинале. Челси с Шварцерами, Торресами и Это’о от Атлетико. Бавария как победитель ЛЧ опозорилась с Реалом Анчи 5:0 за два матча. 0:4 на Альянц арене помнят до сих пор, Анчи тогда только начал преподавать Пепуну уроки футбола) 2015: тренерское поражение Жозе в 1/4 с ПСЖ, где Моур после удаления Ибры сел в еще более трусливый бус, чем до. Считаю, что с этого момента и начался спад Жозе. Пеп в полуфинале был бит Барсой. 2016: Жозе уволен из Челси, приходит Хиддинк и без шансов оьлетает в обоих матчах с ПСЖ в 1/8. Пеп отлетает от Атлетико в 1/4, лучший тренер галактики опять бессилен против грамотного буса типа Интера и Челси. 2017: Жозе не играет в ЛЧ, но берет ЛЕ с МЮ. Пеп вылетает от Монако уже в 1/8. 2018: Жозе позорится с Севильей, Пеп без шансов отлетает даже не от праймового Ливерпуля, 5:1 за два матча. 2019: Жозе уволен, в МЮ приходит рыбак и проходит ПСЖ в 1/8, потом вылетает от Бпрсы, пока Пеп с позором отлетает от ттх в 1/4. 2020: Жозе с ттх в 1/8 отлетает от Лейпциа, Пеп с позором отлетает от Лиона в 1/4. 2021: Жозе играет в ЛЕ, где лузеры Леви умудрились слить Загребу в допах 0:3, 2:3 по итогу 1/8. Конте передает привет) Пеп позорно и без шансов сливает финал Челси еще до начала матча. Переизобретая футбол Пепун вышел без опорника Пеп и подписал себе смертный приговор. Он видимо не знал, что в той ЛЧ творил Канте и как Тухлый без лярдов и за полгода выстроил команду. 2022: Жозе не играет в ЛЧ, но берет ЛК с Ромой, Пеп вылетает от Реала, где Анчи опять сводил Пепу в школу) Пеп после своего последнего триумфа в 2011 лишь раз из 10 своих розыгрышей вышел в финал и только в половине случаев доходил до полуфинала. Сейчас его 11 заход и 12й год без ЛЧ. У Жозе 13й год без ушастика. Это Бавария слабая, Сити евролузеры или Пеп за пределами Барсы с ее ручными судейками полная нулина в ЛЧ?) как же адаптам Пепы тяжело смотреть на реальность, это факты, с ними ничего не поделаешь)
слишком мало букв! нужно больше букв!
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D3SP7C1TO
Ответ SWAGG
Моур сбитый летчик, а Пепс гений и изобрел футбол) 2010: Моур оформил свой второй требл, на этот раз с Интером. Пепу даже ручные судейки не помогли в полуфинале с Интером. 2011: Моур с Реалом вылетел в полуфинале от Барсы с ручными судьями. Пеп прошел в финал и переехал МЮ, который ни разу не составил Барсе конкуренцию в финалах. Жозе отомстил в финале Кубке короля не дав Пепу оформить его второй требл. 2012: оба вылетают в полуфинале. Жозе по пенке от Баварии. Гениальный Пеп за 2 матча с заряженными судейками ни разу не взломал бус Челси, который на тот момент считался слабейшим в эпоху Абрама. Все помнят чего стоит Пепс против конкурентоспособного Челси, где шарлатана в финал протащила легенда Каталонии Эвребе) 2013: Жозе вылетел в полуфинале от праймового Дортмунда, пока Пеп был в декретном отпуске после сезона 11/12) 2014: оба вылетают в полуфинале. Челси с Шварцерами, Торресами и Это’о от Атлетико. Бавария как победитель ЛЧ опозорилась с Реалом Анчи 5:0 за два матча. 0:4 на Альянц арене помнят до сих пор, Анчи тогда только начал преподавать Пепуну уроки футбола) 2015: тренерское поражение Жозе в 1/4 с ПСЖ, где Моур после удаления Ибры сел в еще более трусливый бус, чем до. Считаю, что с этого момента и начался спад Жозе. Пеп в полуфинале был бит Барсой. 2016: Жозе уволен из Челси, приходит Хиддинк и без шансов оьлетает в обоих матчах с ПСЖ в 1/8. Пеп отлетает от Атлетико в 1/4, лучший тренер галактики опять бессилен против грамотного буса типа Интера и Челси. 2017: Жозе не играет в ЛЧ, но берет ЛЕ с МЮ. Пеп вылетает от Монако уже в 1/8. 2018: Жозе позорится с Севильей, Пеп без шансов отлетает даже не от праймового Ливерпуля, 5:1 за два матча. 2019: Жозе уволен, в МЮ приходит рыбак и проходит ПСЖ в 1/8, потом вылетает от Бпрсы, пока Пеп с позором отлетает от ттх в 1/4. 2020: Жозе с ттх в 1/8 отлетает от Лейпциа, Пеп с позором отлетает от Лиона в 1/4. 2021: Жозе играет в ЛЕ, где лузеры Леви умудрились слить Загребу в допах 0:3, 2:3 по итогу 1/8. Конте передает привет) Пеп позорно и без шансов сливает финал Челси еще до начала матча. Переизобретая футбол Пепун вышел без опорника Пеп и подписал себе смертный приговор. Он видимо не знал, что в той ЛЧ творил Канте и как Тухлый без лярдов и за полгода выстроил команду. 2022: Жозе не играет в ЛЧ, но берет ЛК с Ромой, Пеп вылетает от Реала, где Анчи опять сводил Пепу в школу) Пеп после своего последнего триумфа в 2011 лишь раз из 10 своих розыгрышей вышел в финал и только в половине случаев доходил до полуфинала. Сейчас его 11 заход и 12й год без ЛЧ. У Жозе 13й год без ушастика. Это Бавария слабая, Сити евролузеры или Пеп за пределами Барсы с ее ручными судейками полная нулина в ЛЧ?) как же адаптам Пепы тяжело смотреть на реальность, это факты, с ними ничего не поделаешь)
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SWAGG
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SWAGG
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Andrew Wryneck
два лысых физрука🤭
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Сижу на факсах Барселоны
Пеп тот ещё тролль
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