Пеп Гвардиола: «Не хочу говорить о «Наполи», а то Спаллетти будет сердиться. Он такой чувствительный»

Пеп Гвардиола не захотел обсуждать «Наполи» из-за реакции Лучано Спаллетти на его слова.

В марте главный тренер « » заявил, что лидеры чемпионата Италии – это, возможно, сильнейшая команда в Европе с точки зрения игры.

В ответ на это сказал, что , вероятно, пытается сбить его команду с ног.

«Я не хочу говорить о « », потому что его тренер будет на меня сердиться.

Он такой чувствительный», – смеясь сказал испанец.