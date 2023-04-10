Пеп Гвардиола: «Не хочу говорить о «Наполи», а то Спаллетти будет сердиться. Он такой чувствительный»
Пеп Гвардиола не захотел обсуждать «Наполи» из-за реакции Лучано Спаллетти на его слова.
В марте главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что лидеры чемпионата Италии – это, возможно, сильнейшая команда в Европе с точки зрения игры.
В ответ на это Лучано Спаллетти сказал, что Гвардиола, вероятно, пытается сбить его команду с ног.
«Я не хочу говорить о «Наполи», потому что его тренер будет на меня сердиться.
Он такой чувствительный», – смеясь сказал испанец.
за эти годы выиграть успели трижды Зидан, Клопп, Флик, Тухель, Анчи, но почему Пепс даже с ресурсами нефтекачки до сих пор не смог, раз он такой гений и просто лучший?) с 2011 года даже Ди Маттео смог, а гений нет))
2009-2015: у Пепа и автобусника +- одинаковые результаты.
2016-н.в: Пеп остался одним из лучших тренеров мира, автобусник начал огребать как Саня Емельяненко в свои последние годы карьеры
в этом и весь смысл секты, отрицать реальность и подавлять тех, кто несет истину и опасность для ее главной идеи)
Так зачем отрицать реальность?) Только для вас она другая где Пепс не сидит уже 12й год без ЛЧ и не сжигал нефтяные лярды)))