Тен Хаг о 2:0 с «Эвертоном»: «МЮ» должен быть более безжалостным – исход игры нужно было решить к перерыву. Но это все равно очень хорошая матч»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Эвертоном»
Манкунианцы выиграли матч 30-го тура АПЛ со счетом 2:0.
«Мы должны быть более решительными и безжалостными, и мы должны были решить исход этой игры к перерыву, но не сделали этого. Но это все равно очень хорошая игра, и это все равно большой комплимент команде».
О Марсьяле
«В очередной раз игроки, выходящие со скамейки запасных, оказывают влияние и забивают голы. У нас много запасных, которые в этом сезоне выходят на поле и забивают голы».
О Фернандеше
«Я думаю, он был великолепен, и он блестяще сыграл на позиции в глубине поля. Даже на прошлой неделе против «Ньюкасла» он сыграл очень хорошо, но сегодня – блестяще. Он определенно был лучшим игроком на поле», – сказал тен Хаг.
Хаг что джамшудом стал
Он обеспечит
Всё по делу.