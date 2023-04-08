Тен Хаг о 2:0 с «Эвертоном»: «МЮ» должен быть более безжалостным – исход игры нужно было решить к перерыву. Но это все равно очень хорошая матч»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Антони Марсьяль Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Эвертоном»

Манкунианцы выиграли матч 30-го тура АПЛ со счетом 2:0. 

«Мы должны быть более решительными и безжалостными, и мы должны были решить исход этой игры к перерыву, но не сделали этого. Но это все равно очень хорошая игра, и это все равно большой комплимент команде».

О Марсьяле 

«В очередной раз игроки, выходящие со скамейки запасных, оказывают влияние и забивают голы. У нас много запасных, которые в этом сезоне выходят на поле и забивают голы».

О Фернандеше 

«Я думаю, он был великолепен, и он блестяще сыграл на позиции в глубине поля. Даже на прошлой неделе против «Ньюкасла» он сыграл очень хорошо, но сегодня – блестяще. Он определенно был лучшим игроком на поле», – сказал тен Хаг.

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8 комментариев

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Lavinka
Тут с Хагом не поспоришь , реализовывать моменты свои нужно лучше . Другие команды не будут давать столько шансов забить как это делали ириски .
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REALITY
Очень хорошая матч🤣🤣
Хаг что джамшудом стал
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Dm Kznts
Пробивай Гринвуда любыми способами.
Он обеспечит
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muse muse
Как же Эрик поджигает пятые точки местной фанбазы одного фрукта)) никогда не надоест наблюдать за этим :D
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jonnysilverhand01
И как только Манчестер выдерживает сразу двух лысых шарлатанов сразу
+3
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QWertY
Прав Хаг. Сильно транжирит команда моменты
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инок
МЮ и Тен Хага с очередной победой и качественной игрой!
Всё по делу.
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fellx
Начались игры против команд со второй половины таблицы, продолжились пафосные слова на ветер)
+3
-5
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