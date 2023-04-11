«Зениту» интересен Осипенко. «Ростов» готов продать защитника летом

Теги Зенит Ростов возможные трансферы Максим Осипенко Чемпионат.com Футбол

«Зенит» интересуется Максимом Осипенко.

«Ростов» готов продать 28-летнего защитника петербуржской команде в летнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат». 

«Зенит» хочет подписать центрального защитника с российским паспортом. «Ростов» готов продать Осипенко предстоящим летом», – заявил источник, знакомый с ситуацией. 

Контракт Осипенко с «Ростовом» рассчитан до 2027 года. Статистику игрока можно найти здесь

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31 комментарий

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Никита Самарин
Зенит хочет воссоединить на скамейке легендарную ростовскую пару защитников Чистяков - Осипенко. 😉
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Garikus89
У Чемпионата трубу прорвало, звоните в аварийку)
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Ростов-на-Дону
Влупить бакланам бешеную сумму!
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Ковид 07.10.52
Из города на Доне игроки не приживаются в риобурге на Неве...Помнится после второго места под управлением Бердыева целое стадо пригнали, а в результате никто так и не заиграл....
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Shinco
Осипенко любимчик Карпина, да
и Зениту он точно не придётся ко двору 💁‍♂️
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Юрий Антонович
Горшочек,не вари.
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Aleksander Naumow
Спортс, это уже не смешно.
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box2box2
Не усилит Зенит, агентские игры
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Егозово
Показалось Осимхен
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Евгений Семенченко
Мевлю они уже как-то покупали в Ростове )))
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Lukich 161
Чистякову скучновато на лавке
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Виктор
Ответ Ape1sin
День трешконтента. Я вот слышал, что Зенит купит Акинфеева летом
И Неймара с Месси.
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sfilatov13
если из зенита уйдёт хотя бы парочка бразильцев, то они реально сойдут с ума на трансферном рынке и скупят 5-6 игроков сборной России
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Дима Климочкин
Вместо Чистякова !!!!!!!!!!!!!!!
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Владислав88
Раньше надо было брать вместо Чистякова. Тогда лоханулись, а тперь уже не дёргайте парня. Лучше Литвинова у Спартака забирете. Умнейший игрок! Жалко будет, если пропадёт в этом Спартаке.
+2
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Zenith forever
Ответ Ape1sin
День трешконтента. Я вот слышал, что Зенит купит Акинфеева летом
Точно, а тренером поставит Талалаева.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Дорого! Нет, не так: Очень дорого!!! 😁
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Циник Петербургский
Ответ Злодей Спб
В Зенит столько новичков сватают, как будто в заявке не 25 игроков, а 40 помещается.
Если просуммировать все вбросы, сплетни и слухи за календарный год, то, думаю, заявку придется расширять до 70~80 игроков. Возможно, и за сотню перевалит. ))
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Recreated
Этому клубу все интересны сегодня!
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Жорег Борщофф
Это стёб такой? Или редактор кому-то проспорил.
+6
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Злодей Спб
В Зенит столько новичков сватают, как будто в заявке не 25 игроков, а 40 помещается.
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Zenith forever
Ответ Екн Лор
Так и до Заболотного скоро дойдет
До Заболотного ладно, боюсь, что так скоро дойдет до Дзюбы :-)))
+2
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Zenith forever
Всему есть предел. Совсем что-ли тю-тю?!
+4
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Ape1sin
День трешконтента. Я вот слышал, что Зенит купит Акинфеева летом
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Екн Лор
Так и до Заболотного скоро дойдет
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