«Зениту» интересен Осипенко. «Ростов» готов продать защитника летом
«Зенит» интересуется Максимом Осипенко.
«Ростов» готов продать 28-летнего защитника петербуржской команде в летнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат».
«Зенит» хочет подписать центрального защитника с российским паспортом. «Ростов» готов продать Осипенко предстоящим летом», – заявил источник, знакомый с ситуацией.
Контракт Осипенко с «Ростовом» рассчитан до 2027 года. Статистику игрока можно найти здесь.
и Зениту он точно не придётся ко двору 💁♂️