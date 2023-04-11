«Зениту» интересен Осипенко. «Ростов» готов продать защитника летом

«Зенит» интересуется Максимом Осипенко.

«Ростов» готов продать 28-летнего защитника петербуржской команде в летнее трансферное окно, сообщает « ».

« » хочет подписать центрального защитника с российским паспортом. «Ростов» готов продать Осипенко предстоящим летом», – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Осипенко с « » рассчитан до 2027 года. Статистику игрока можно найти здесь.