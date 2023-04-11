Билялетдинов об интересе «Зенита» к Пиняеву: «Я бы сто раз подумал на месте Сергея. Бывало, терялись там игроки»

Динияр Билялетдинов не советует Сергею Пиняеву переходить из «Локомотива» в «Зенит».

«Ну включится и включится « » в борьбу за , какая разница? Пиняеву еще работать и работать, чтобы выйти на стабильный уровень.

Если он себя видит в « », то не думаю, что его заинтересует «Зенит». Надо уже понимать, куда ты влился и что тебе надо от карьеры. Зачем ему куда-то сейчас перестраиваться на другой город и клуб?

На его месте я бы сто раз подумал. Бывало, футболисты переходили в «Зенит» и терялись.

«Зенит» – это всегда претендент на всех наших талантливых футболистов. Но в нынешней ситуации я бы Пиняеву не рекомендовал», – сказал бывший полузащитник сборной России.