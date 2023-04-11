Билялетдинов об интересе «Зенита» к Пиняеву: «Я бы сто раз подумал на месте Сергея. Бывало, терялись там игроки»

Теги Локомотив Зенит Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Сергей Пиняев Футбол

Динияр Билялетдинов не советует Сергею Пиняеву переходить из «Локомотива» в «Зенит».

«Ну включится и включится «Зенит» в борьбу за Пиняева, какая разница? Пиняеву еще работать и работать, чтобы выйти на стабильный уровень.

Если он себя видит в «Локомотиве», то не думаю, что его заинтересует «Зенит». Надо уже понимать, куда ты влился и что тебе надо от карьеры. Зачем ему куда-то сейчас перестраиваться на другой город и клуб?

На его месте я бы сто раз подумал. Бывало, футболисты переходили в «Зенит» и терялись.

«Зенит» – это всегда претендент на всех наших талантливых футболистов. Но в нынешней ситуации я бы Пиняеву не рекомендовал», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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12 комментариев

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Владислав88
Надо смотреть летом. Если будет большой отток бразильцев, то однозначно идти. Если же нет, то лучше оставаться в Локо. Семак всегда будет легионеров выше русских ставить, независимо не от чего. С ним давно всё ясно. Леги высший сорт, русские у него второй.
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Klinsmann32
Ответ А.Э.РАСИМ
Как партия скажет, так и будет! Мнения людей никто спрашивать не будет!
именно партия приказала спартаку проиграть 7-1)))
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Дмитрий9779
Все зависит от игрока и его отношения к делу Ванька Соловьёв не даст соврать.
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Ростов-на-Дону
Пиняев повторит судьбу Ваньки Новосельцева в "зинити" и будет счастлив!
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Удар Кержакова
если Малком уходит, то Пиняев железный игрок основы Зенита. Если остаётся, то конечно ему переходить не надо.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Saint_Jimmy
Правильно! В Спартаке, например, игроки не терялись и не регрессировали! Как переходили сразу начинали прыгать на три метра в высоту и бить с такой силой, что мячи лопались!
Вы что имели ввиду? Конкретно?
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hartum
Ну правильно. В Локомотиве то никогда никто не терялся. Вы не бойтесь. Зенит возьмет Пиняева года через два-три.
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ZarvuR2020
В Спартаке тоже терялись, да Динияр?
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Glukinho
место гиблое...
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Saint_Jimmy
Ответ А.Э.РАСИМ
Как партия скажет, так и будет! Мнения людей никто спрашивать не будет!
Правильно! В Спартаке, например, игроки не терялись и не регрессировали! Как переходили сразу начинали прыгать на три метра в высоту и бить с такой силой, что мячи лопались!
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goleodor
Если у парня голова работает как надо, он сам решит как ему поступить. Если нет, то здесь как фишка ляжет, либо пан, либо пропал.
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А.Э.РАСИМ
Как партия скажет, так и будет!
Мнения людей никто спрашивать не будет!
+3
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