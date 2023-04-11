Билялетдинов об интересе «Зенита» к Пиняеву: «Я бы сто раз подумал на месте Сергея. Бывало, терялись там игроки»
Динияр Билялетдинов не советует Сергею Пиняеву переходить из «Локомотива» в «Зенит».
«Ну включится и включится «Зенит» в борьбу за Пиняева, какая разница? Пиняеву еще работать и работать, чтобы выйти на стабильный уровень.
Если он себя видит в «Локомотиве», то не думаю, что его заинтересует «Зенит». Надо уже понимать, куда ты влился и что тебе надо от карьеры. Зачем ему куда-то сейчас перестраиваться на другой город и клуб?
На его месте я бы сто раз подумал. Бывало, футболисты переходили в «Зенит» и терялись.
«Зенит» – это всегда претендент на всех наших талантливых футболистов. Но в нынешней ситуации я бы Пиняеву не рекомендовал», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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