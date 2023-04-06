Футбольный союз Кыргызстана: «Хотим видеть Россию на турнире CAFA. Она занимает определенное место в Европе и в мире»
В Кыргызстана надеются на участие сборной России в чемпионате Центральной Азии
Об этом рассказал генеральный секретарь Футбольного союза Кыргызстана Нурдин Букуев.
Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии в июне 2023 года. Турнир пройдет в Ташкенте и Бишкеке. Участие в нем также примут сборные Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркмении, Ирана и Афганистана, также будет приглашена еще одна азиатская сборная.
«Само собой, мы бы хотели видеть сборную России на турнире CAFA. Я уже сказал, что Россия занимает определенное место не только в Европе, но и в мире. Нам всегда будет интересно потягаться силами с европейской сборной, оценить свои возможности. В сентябре у нас уже был опыт очных встреч.
Участие России автоматически повысило бы и статус турнира. Тем более это стало бы дополнительным вкладом в развитие сотрудничества между двумя конфедерациями – УЕФА и АФК», – сказал Букуев.
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