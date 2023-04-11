Кингсли Коман: «Иногда кажется, что я ненавижу проигрывать даже сильнее, чем люблю выигрывать. Когда «Бавария» вылетела из Кубка, я не спал»

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Кингсли Коман Футбол

Кингсли Коман заявил, что ненавидит проигрывать сильнее, чем любит выигрывать.

«Я правда ненавижу проигрывать. Иногда мне кажется, что я ненавижу проигрывать даже сильнее, чем люблю выигрывать. Я должен побеждать. Когда ты много выигрываешь, конечно, к этому можно привыкнуть, но я никогда не привыкаю к поражениям.

Проигрыш – это худшее чувство, например, когда мы вылетели из Кубка Германии, я не спал. Это не самое приятное чувство. Это чувство я ненавижу. Когда ты ненавидишь проигрывать, ты должен выигрывать каждый день», – сказал полузащитник «Баварии».

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13 комментариев

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VERBLYUD
Ответ Максим Смирнов
самым титулованным на каком уровне, на личном или на командном? если на личном, то ему не светит ЗМ никогда, так что это нереально. если на клубном, то ему надо выиграть ЧМ, что тоже будет очень непросто сделать
У Алвеса тоже нет ЧМ, но именно он считается самым титулованным игроком, так как имеет больше всех командных трофеев. У Комана же в 26 лет уже 27 трофеев. Если продолжит играть в топ клубах, вполне может побить этот рекорд.
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Максим Смирнов
Ответ Vvvv Xxxx
Чм выиграть с Францией вполне вероятно :)) Франция всегда отличалась их командой,но Коман в сборной почему-то не проявляет себя так же как и в играх Баварии
там чемпионское поколение уже стареет. Гризман уже будет олдарь через 4 года, Жиру завершит, а на одном Мбаппе далеко не уехать
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Vvvv Xxxx
Ответ Максим Смирнов
самым титулованным на каком уровне, на личном или на командном? если на личном, то ему не светит ЗМ никогда, так что это нереально. если на клубном, то ему надо выиграть ЧМ, что тоже будет очень непросто сделать
Чм выиграть с Францией вполне вероятно :)) Франция всегда отличалась их командой,но Коман в сборной почему-то не проявляет себя так же как и в играх Баварии
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Amalfitano
Ответ Egor Aleksandrovich
Сапогов именно из-за этого и завершил карьеру.
Он из-за этого и не начинал её.))
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Максим Смирнов
Ответ VERBLYUD
Думаю, Коман одержим рекордом Дани Алвеса(Месси) и хочет стать самым титулованным игроком в истории
самым титулованным на каком уровне, на личном или на командном? если на личном, то ему не светит ЗМ никогда, так что это нереально. если на клубном, то ему надо выиграть ЧМ, что тоже будет очень непросто сделать
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Amalfitano
У меня друг был такой в юности. На 2 года младше нас но играл и за наш возраст и за тех кто старше него на 4 года. И везде был лучшим на поле. Пас, удар, видение поля, бойцовский характер ... Всё при нём. И вот когда проигрывали он ревел как младенец. Сначала это нас прям напугало. Потом привыкли.))
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Максим Смирнов
Получается, и сегодня не уснет. Жалко Комана...
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инок
Таков и должен быть настрой у хорошего футболиста.
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VERBLYUD
Думаю, Коман одержим рекордом Дани Алвеса(Месси) и хочет стать самым титулованным игроком в истории
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igls54
Как бы то ни было, но Кингсли Коман - магнит по притягиванию трофеев
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Egor Aleksandrovich
Сапогов именно из-за этого и завершил карьеру.
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j30
сегодня вынос баварии будет
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ConorNite
Ментальность целеустремленного футболиста должна быть именно такой. Другое дело, что даже при ненависти, поражение следует принять достойно
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