Кингсли Коман: «Иногда кажется, что я ненавижу проигрывать даже сильнее, чем люблю выигрывать. Когда «Бавария» вылетела из Кубка, я не спал»

Кингсли Коман заявил, что ненавидит проигрывать сильнее, чем любит выигрывать.

«Я правда ненавижу проигрывать. Иногда мне кажется, что я ненавижу проигрывать даже сильнее, чем люблю выигрывать. Я должен побеждать. Когда ты много выигрываешь, конечно, к этому можно привыкнуть, но я никогда не привыкаю к поражениям.

Проигрыш – это худшее чувство, например, когда мы вылетели из Кубка Германии, я не спал. Это не самое приятное чувство. Это чувство я ненавижу. Когда ты ненавидишь проигрывать, ты должен выигрывать каждый день», – сказал полузащитник «Баварии».